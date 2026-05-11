Hyundai NEXO 2026, il SUV a idrogeno percorre 826 km e si rifornisce in 5 minuti

di Luca Talotta

Quando si parla di auto a zero emissioni, il dibattito si Ã¨ cristallizzato negli ultimi anni attorno a un’unica tecnologia: la batteria. Tempi di ricarica, autonomia, colonnine, range anxiety.

Un vocabolario che ha finito per definire l’intera conversazione sulla mobilitÃ sostenibile, lasciando ai margini una soluzione che esiste da piÃ¹ tempo, che ha vantaggi strutturali precisi e che â€” con la nuova generazione â€” ha raggiunto una maturitÃ tecnica difficile da ignorare.

LaÂ Nuova Hyundai NEXO, presentata in Italia l’11 maggio 2026 presso la stazione di rifornimento a idrogeno di Rho, Ã¨ un SUV a celle a combustibile di terza generazione. Emette solo vapore acqueo, si rifornisce in circa cinque minuti, percorre fino aÂ 826 chilometriÂ con un pieno e dispone di una dotazione tecnologica di primo piano. Ãˆ il veicolo fuel cell piÃ¹ avanzato oggi disponibile sul mercato, erede diretto di una tecnologia che Hyundai sviluppa dal 1998 e che nel 2013 ha giÃ prodotto il primo FCEV di serie al mondo.

Ecco tutto quello che c’Ã¨ da sapere su Hyundai NEXO 2206.

Il powertrain: come funziona e cosa offre

Il cuore della Nuova NEXO Ã¨ il suo sistema fuel cell di terza generazione, interamente riprogettato rispetto alla generazione precedente per migliorare efficienza termica e capacitÃ di conversione dell’idrogeno in energia elettrica.

Il funzionamento Ã¨ quello tipico di una cella a combustibile: l’idrogeno stoccato nei serbatoi reagisce con l’ossigeno dell’aria all’interno dello stack, generando elettricitÃ che alimenta il motore. L’unico sottoprodotto della reazione Ã¨ vapore acqueo. Nessun processo di combustione, nessuna emissione di COâ‚‚, nessun particolato.

Il motore elettrico di Hyundai NEXO erogaÂ 204 CVÂ (150 kW) e una coppia massima diÂ 350 Nm, disponibile in modo progressivo e immediato come in qualsiasi powertrain elettrico. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene inÂ 7,8 secondi, la velocitÃ massima Ã¨ diÂ 176 km/h. Numeri che collocano la NEXO nel segmento dei SUV premium a trazione normale, con una fluiditÃ di guida che il powertrain a idrogeno rende particolarmente naturale: nessun rumore di motore, nessuna vibrazione, una progressione che ricorda piÃ¹ un’onda che uno scatto.

Le tecnologieÂ e-HandlingÂ eÂ Smart Regenerative SystemÂ lavorano in combinazione per modulare la risposta del veicolo in funzione delle condizioni della strada, ottimizzando stabilitÃ e recupero energetico in frenata. Il risultato Ã¨ un comportamento dinamico prevedibile e raffinato, adatto tanto all’uso urbano quanto ai percorsi autostradali lunghi.

Autonomia e rifornimento: i numeri che contano davvero

Il dato piÃ¹ rilevante â€” e piÃ¹ dirompente nel confronto con la concorrenza elettrica â€” riguarda l’autonomia. La Nuova NEXO percorre fino aÂ 826 chilometriÂ nel ciclo misto WLTP, grazie a serbatoi in grado di immagazzinareÂ 6,69 kg di idrogenoÂ compresso a 700 bar.

Per dare una misura concreta: Ã¨ l’equivalente di un pieno che porta da Milano a Reggio Calabria senza fermarsi. O da Roma a Parigi con un solo rabbocco intermedio. Ãˆ un’autonomia che supera quella di qualsiasi vettura elettrica a batteria oggi in commercio e che si avvicina â€” in alcuni casi la supera â€” a quella delle migliori berline a diesel da viaggio.

Il rifornimento avviene nelle stazioni dedicate all’idrogeno compresso a 700 bar e richiedeÂ circa cinque minuti, indipendentemente dal livello del serbatoio. Non si tratta di una ricarica rapida che porta all’80% e poi rallenta. Ãˆ un rifornimento completo, paragonabile per esperienza a quello di qualsiasi auto a benzina o diesel.

La nuova generazione introduce inoltre la possibilitÃ diÂ trainare fino a 1.000 kg, una capacitÃ che amplia significativamente il perimetro d’uso del veicolo e che nelle generazioni precedenti non era disponibile.

Hyundai NEXO 2026, design: Art of Steel al debutto in produzione

La Nuova NEXO Ã¨ il primo modello Hyundai ad adottare in produzione il linguaggio stilisticoÂ Art of Steel, presentato in anteprima dalla concept car INITIUM nel 2024. Si tratta di un approccio formale che privilegia superfici scolpite e volumi definiti, con un’estetica che comunica soliditÃ strutturale senza rinunciare alla pulizia visiva.

L’elemento identitario piÃ¹ riconoscibile Ã¨ laÂ firma luminosa HTWO, distintiva dei modelli fuel cell del brand: una firma che differenzia la NEXO dai modelli BEV della gamma e che ne dichiara visivamente la natura tecnologica. La carrozzeria Ã¨ trattata con un processo di verniciatura a tre strati che valorizza le superfici con riflessi dinamici al variare della luce.

I cerchi sono disponibili in misuraÂ 18″ o 19″Â e contribuiscono all’efficienza aerodinamica complessiva del veicolo, insieme a un profilo laterale le cui proporzioni sono state studiate per minimizzare la resistenza all’avanzamento.

Hyundai NEXO 2026, abitacolo: spazio, materiali e tecnologia

L’interno della Nuova NEXO Ã¨ stato progettato attorno a un concetto di spazio massimizzato. La plancia ribassata apre l’orizzonte visivo del guidatore e crea una sensazione di ampiezza che la categoria dei SUV compatti raramente offre. IlÂ doppio display curvo da 12,3″Â integra strumentazione digitale e sistema di infotainment in un’interfaccia continua, con grafica di riferimento per qualitÃ e reattivitÃ .

I materiali impiegati sono prevalentemente sostenibili, con finiture curate che creano un ambiente raffinato senza eccessi. Il bagagliaio raggiungeÂ 510 litriÂ di capacitÃ â€” un volume generoso per la categoria, ottenuto grazie all’ottimizzazione dell’architettura fuel cell che non richiede un grande pacco batterie sotto il pianale. IÂ sedili RelaxationÂ offrono regolazioni ergonomiche avanzate e contribuiscono al comfort su lunghi percorsi.

La naturale quiete del powertrain a idrogeno â€” assenza di rumori meccanici e vibrazioni â€” viene ulteriormente valorizzata dalla tecnologiaÂ Active Road Noise Control, che riduce attivamente le interferenze sonore provenienti dall’esterno, rendendo l’abitacolo tra i piÃ¹ silenziosi della categoria.

Hyundai NEXO 2026, tecnologia e connettivitÃ

Infotainment e connettivitÃ .Â Il sistema integrato supportaÂ Apple CarPlay e Android Auto wireless, con aggiornamenti da remoto tramite tecnologiaÂ OTA. L’interfaccia Ã¨ stata progettata per ridurre al minimo la distrazione durante la guida, con logiche di navigazione semplificate e accesso rapido alle funzioni principali.

Voice Recognition con AI generativa.Â La novitÃ piÃ¹ significativa sul fronte dell’interazione uomo-macchina Ã¨ l’introduzione di un sistema di riconoscimento vocale basato suÂ intelligenza artificiale generativa. A differenza dei sistemi a comandi fissi, questo Ã¨ in grado di comprendere frasi articolate e contestuali, adattarsi al linguaggio dell’utente e attivare funzioni del veicolo senza richiedere formule predefinite.

Head-Up Display da 12″.Â Le informazioni principali di guida â€” velocitÃ , navigazione, ADAS â€” vengono proiettate sul parabrezza in un’area di 12 pollici, mantenendo lo sguardo del guidatore sulla strada.

Digital Key 2.0.Â Consente di aprire, chiudere e avviare la NEXO tramite smartphone o smartwatch compatibili, eliminando la necessitÃ di estrarre la chiave fisica.

Bang & Olufsen Premium Audio.Â L’impianto audio contaÂ 14 altoparlantiÂ ed Ã¨ stato sviluppato specificamente per l’abitacolo della NEXO, tenendo conto dell’assenza di rumore meccanico di fondo tipica dei veicoli a idrogeno. Il risultato Ã¨ un’esperienza sonora di riferimento per la categoria.

Hyundai SmartSense.Â Il pacchetto ADAS di ultima generazione copre l’intero spettro delle funzioni di assistenza alla guida oggi disponibili sul mercato: frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia, monitoraggio dell’angolo cieco, assistenza al parcheggio, cruise control adattivo con funzione stop-and-go. Un sistema pensato non solo per la sicurezza ma per il comfort attivo su lunghi percorsi.

Dove si rifornisce in Italia: la situazione infrastrutturale

Il principale limite della mobilitÃ a idrogeno in Italia Ã¨ storicamente stata la scarsitÃ di infrastrutture di rifornimento. Ad oggi le stazioni operative sul territorio nazionale sono ancora pochissime, concentrate nel nord-est della penisola â€” il nord-ovest, e in particolare il contesto metropolitano milanese, era di fatto scoperto.

Questa situazione Ã¨ in rapido cambiamento. Il progettoÂ serraH2valle, promosso da Milano Serravalle â€“ Milano Tangenziali con il contributo del Gruppo FNM, prevede la realizzazione diÂ cinque stazioni di rifornimento a idrogenoâ€” denominate HRS, Hydrogen Refueling Stations â€” lungo l’asseÂ A7 Milano-GenovaÂ e sulle Tangenziali Est e Ovest del capoluogo lombardo, all’interno di aree infrastrutturali esistenti. L’apertura Ã¨ prevista entroÂ giugno 2026.

Le stazioni sono progettate per erogare idrogeno compresso aÂ 350 e 700 bar, compatibili quindi sia con le autovetture che con i veicoli commerciali pesanti. La capacitÃ iniziale Ã¨ di almenoÂ 1.000 kg di idrogeno al giornoÂ per impianto, con possibilitÃ di incremento progressivo in funzione della domanda. L’architettura modulare consente di scalare la capacitÃ senza interventi strutturali rilevanti.

Per chi si sposta regolarmente lungo le direttrici del nord-ovest italiano, questa rete rappresenta una svolta concreta nella praticabilitÃ quotidiana dell’auto a idrogeno.

Hyundai NEXO, Scheda tecnica

Alimentazione Fuel Cell a idrogeno (FCEV) Potenza motore 204 CV / 150 kW Coppia massima 350 Nm Autonomia WLTP 826 km CapacitÃ serbatoi 6,69 kg (700 bar) Rifornimento ~5 minuti 0-100 km/h 7,8 secondi VelocitÃ massima 176 km/h CapacitÃ traino fino a 1.000 kg Bagagliaio fino a 510 litri Display Doppio curvo 12,3″ HUD 12″ Audio Bang & Olufsen, 14 altoparlanti Cerchi 18″ o 19″ Emissioni allo scarico Zero (solo vapore acqueo)

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Ultima modifica: 11 Maggio 2026