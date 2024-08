Gli eventi speciali al Salone del Camper 2024

Grazie anche ai numerosi eventi si “scaldano i motori” del Salone del Camper, la più importante fiera di settore in Italia (seconda in Europa), che si terrà dal 14 al 22 settembre 2024, in collaborazione con APC (Associazione Produttori Camper e Caravan) presso le Fiere di Parma, dove l’area espositiva si estende per oltre 110.000 metri quadrati sviluppati in 5 padiglioni.

Anche per la 15^ edizione il focus è incentrato sull’area Camper e Caravan, con la presenza confermata dei principali brand italiani e stranieri del settore. Il tutto è arricchito dalle tre sezioni complementari dell’evento: Percorsi e Mete, dedicata all’offerta turistica e alla scoperta di nuove destinazioni attraverso guide e proposte editoriali; l’area Shopping, per l’acquisto di prodotti adatti a spazi ridotti; e l’area Accessori una mini-fiera dedicata a tutto l’occorrente per i viaggi in camper, caravan e per la vita outdoor, sempre più ricca di proposte innovative e di tendenza.

In attesa dell’inaugurazione del 14 settembre, ecco in anteprima il programma eventi che renderanno imperdibile la 15^ edizione del Salone del Camper!e

GUSTO E TRADIZIONE IN CAMPER: SCOPRI LE RICETTE DEGLI CHEF DELL’UNIONE RISTORANTI DEL BUON RICORDO

Cosa: Cucinare in Camper – a cura dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo

Dove: area Esterna

Quando: tutti i giorni dalle 11:30 alle 14:30

Per chi: tutti gli appassionati di cucina – Iscrizioni sul sito https://www.salonedelcamper.it/life-style-ed-enogastronomia/

L’attività è condotta dagli chef dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo, professionisti che portano avanti la grande tradizione culinaria italiana. Durante l’evento “Cucinare in Camper” gli chef prepareranno dal vivo ricette semplici e gustose, pensate per soddisfare ogni palato e perfette per la cucina in camper, valorizzando i prodotti locali, Dop e Igp, i souvenir più diffusi che i camperisti acquistano durante i loro viaggi.

Gli chef non solo condivideranno i segreti della cucina tradizionale italiana, ma mostreranno anche tecniche e trucchi per sfruttare al meglio gli ingredienti e ottimizzare l’uso dei piccoli spazi, rendendo la cucina in camper un’esperienza piacevole e accessibile a tutti.

A dirigere l’attività sarà Luciano Spigaroli del Cavallino Bianco di Polesine Parmense, segretario generale dell’Unione Ristoranti del Buon Ricordo. Sono già attive le iscrizioni alla grande Kermesse, cui aderiscono i ristoranti delle regioni Campania, Toscana, Lombardia, con il gran finale del buon Ricordo per domenica 22 settembre.

SALONE DEL CAMPER PER TUTTI: EMOZIONI PER I GRANDI, DIVERTIMENTO PER I PICCOLI

Cosa: Kinderheim – Osserva, Sperimenta, Impara – a cura dell’Associazione Annidolci

Dove: Padiglione 2

Quando: tutti i weekend dalle 9:30 alle 18:00 / Giorni feriali dalle 14:30 alle 18:00

Per chi: bambini dai 3 agli 8 anni

Un’area di custodia e intrattenimento pensata per i piccoli esploratori, gestita da operatori professionali specializzati. Questo spazio offre ai bambini l’opportunità di osservare, sperimentare e imparare attraverso attività educative e divertenti, mentre mamma e papà possono visitare il Salone del Camper in completa tranquillità. I genitori possono così godersi la visita sapendo che i loro bambini sono in mani sicure e si stanno divertendo. La permanenza massima è di due ore.

AMICI A 4 ZAMPE IN AZIONE: ATTIVITÀ LUDICHE E FORMATIVE PER FIDO!

Cosa: Area Amici a 4 Zampe – a cura di Cappuccetto Rosso

Dove: area Esterna 1, di fronte al Padiglione 3

Quando: giorni feriali dalle 15:00 alle 18:00 / Weekend dalle 9:30 alle 18:00

Per chi: tutti gli amanti degli animali

Un’area interamente dedicata ai nostri amici a quattro zampe, dove i cani possono partecipare a una varietà di attività ludiche e specifiche. Le attività includono obedience, agility, propriocezione e giochi di fiuto, tutte realizzate in collaborazione con tecnici cinofili qualificati ENCI. Questo spazio offre un’occasione unica per migliorare la relazione tra i proprietari e i loro cani, permettendo di divertirsi e imparare insieme. I partecipanti potranno scoprire nuove tecniche di addestramento e stimolazione mentale per i loro animali, garantendo loro un’esperienza divertente e arricchente.

SFIDE E SPORT CON CALCIO, BASKET, BADMINTON, MOUNTAIN BIKE E MOLTO ALTRO

Cosa: Il Villaggio degli Sport – a cura di Sportincamp

Dove: area esterna tra Padiglione 2 e Padiglione 3

Quando: sempre attivo dal 14 al 22 settembre

Per chi: bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni

Il Villaggio degli Sport offre una varietà di attività sportive per bambini e ragazzi, promuovendo il divertimento e il benessere fisico. Le attività principali includono minigolf, basket, calcio e hockey. Il villaggio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 17:30 e nei weekend dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00. Inoltre, sono previste attività extra in date specifiche: Pallamano: sabato 14 e domenica 15 settembre; Racchettoni Badminton: sabato 21 e domenica 22 settembre; Mountain Bike: lunedì 19 settembre

Questo spazio è stato ideato per coinvolgere i giovani in diverse discipline sportive, offrendo loro la possibilità di sperimentare nuovi sport e migliorare le proprie abilità in un ambiente sicuro e stimolante. I bambini e i ragazzi avranno l’opportunità di fare nuove amicizie e sviluppare uno stile di vita attivo sotto la guida di istruttori esperti.

COLTIVA LA MAGIA DELLA NATURA CON I LABORATORI CREATIVI DI KM VERDE

Cosa: KM Verde: L’Amore si coltiva in viaggio – a cura di Kilometro Verde Parma

Dove: Padiglione 4

Quando: sempre attivo dal 14 al 22 settembre

Per chi: tutti – Iscrizioni sul sito

Il Consorzio Forestale Kilometro Verde Parma offre una serie di laboratori creativi ed educativi dedicati a famiglie e bambini, con l’obiettivo di promuovere l’amore per la natura, rafforzare i legami familiari e incoraggiare la responsabilità ambientale.

Questa è un’opportunità unica per partecipare ad attività significative che coinvolgono i piccoli ospiti del Salone del Camper in modo interattivo, stimolando la loro immaginazione e promuovendo il lavoro di squadra. Con l’aiuto di esperti educatori ambientali, saranno proposti tre laboratori. Crea i tuoi ricordi di viaggio: i bambini potranno costruire e personalizzare un taccuino di viaggio utilizzando disegni, colori ed elementi naturali.

Sarà un modo per raccontare le loro storie di viaggio e osservazioni sulla natura, creando un ricordo tangibile delle loro avventure. Fai fiorire il mondo: in questo laboratorio i partecipanti impareranno a creare perle di semi mescolando terra, argilla e semi.

Ogni bambino potrà decorare e confezionare le proprie perle di semi, pronte per essere distribuiti in aree verdi, contribuendo così alla fioritura dell’ambiente. Fai crescere la natura in viaggio: i bambini scopriranno come piantare e curare piantine in piccoli vasi biodegradabili. Potranno decorare i vasi e creare etichette personalizzate, portando un po’ di verde in ogni loro viaggio.

UN’OASI VERDE NEL CUORE DEL SALONE PER UNA PAUSA RIGENERANTE

Cosa: Area Picnic – a cura di Zelari Piante

Dove: area esterna tra Padiglione 4 e Padiglione 3

Quando: sempre aperto

Per chi: tutti

L’Area Picnic, curata da Zelari Piante, è un accogliente giardino progettato per offrire un luogo di sosta e relax a tutti i visitatori. Questo spazio è un esempio di giardino “pronto effetto” ideale per fare una pausa durante la visita alla fiera, godendo della tranquillità e della bellezza del verde. L’area è dotata di comode sedute tra volumi e colori della natura ideale per una pausa pranzo, leggere un libro o semplicemente rilassarsi in compagnia; un’oasi che accoglie famiglie, amici e singoli visitatori, offrendo un rifugio rigenerante in mezzo alle attività della fiera.

DIVERTIMENTO E SICUREZZA: ESPERIENZE EDUCATIVE CON I VIGILI URBANI

Cosa: Vigili Urbani in vacanza con te – a cura del Corpo di Polizia Locale

Dove: Padiglione 2

Quando: sempre attivo dal 14 al 22 settembre, dalle 9:30 alle 18:00

Per chi: tutti

I Vigili Urbani saranno presenti al Salone del Camper con un’area espositiva dedicata all’educazione stradale, offrendo ai visitatori un’esperienza coinvolgente e istruttiva. L’area è pensata per sensibilizzare grandi e piccoli sull’importanza delle regole della strada attraverso diverse attività interattive. Laboratorio mobile di educazione stradale con simulatore di guida: i visitatori potranno mettere alla prova le loro abilità di guida in un ambiente controllato, imparando i principi fondamentali della sicurezza stradale.

Tappeto e occhiali da distorsione visiva alcol e droga: questa attività permette di sperimentare in prima persona gli effetti di alcol e droga sulla percezione visiva e sui tempi di reazione, sensibilizzando sull’importanza di evitare la guida sotto l’influenza di queste sostanze. Tappeto strada con percorso ciclabile: area dedicata ai bambini dove potranno imparare le regole del traffico ciclabile in modo ludico.

Giochi di società educativi: per i bambini dai 4 agli 8 anni, saranno disponibili giochi di società che insegnano le regole della strada in maniera divertente e interattiva. Video dimostrativi sulla normativa di circolazione in camper: proiezioni di video informativi che illustrano le principali normative da seguire quando si viaggia in camper. Attività Extra con la Tombola: nelle giornate di sabato 14, domenica 15, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 settembre, alle ore 11:30 e 15:30, i visitatori potranno partecipare a una divertente tombola.

Ultima modifica: 26 Agosto 2024