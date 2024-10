2° Roma Eco Race, ha vinto chi ha consumato meno. Come è andata

Si è conclusa nella serata di sabato 12 ottobre a Fiuggi la 2° Roma Eco Race, competizione di regolarità su strada dedicata alle vetture alimentate con propulsioni e carburanti alternativi.

I veicoli in gara a Roma Eco Race, dopo le verifiche tecniche del pomeriggio di venerdì 11 ottobre in zona EUR, sono partiti il sabato mattina alle 9, a un minuto di distanza l’uno dall’altro, da Piazza Bocca della Verità. I concorrenti hanno attraversato Albano Laziale, Frascati, San Cesareo, Palestrina e Rocca di Cave per poi raggiungere Subiaco, dove alle 13.30 sono terminate le prove del 1° settore di gara.

Nel pomeriggio le vetture in gara hanno toccato Aniene e Guarcino. Il taglio del traguardo è avvenuto a Fiuggi (Fr) dalle 18.00, a seguire le premiazioni, alle quali hanno presenziato, tra gli altri, Flavio Cera, Consigliere Regione Lazio, Federico Rocca, Consigliere del Comune di Roma Capitale, Marco Fiorini, Vicesindaco Comune di Fiuggi, Laura Latini Assessore delegato allo Sport del Comune di Fiuggi, Riccardo Alemanno, Direttore dell’Automobile Club Roma e Roberto Mainiero, Presidente di Peter Pan.

I mezzi, tutti di uso comune, a dimostrazione del fatto che è già possibile muoversi ogni giorno inquinando pochissimo, si sono cimentati in una prova di consumo e in sei prove a media, aggiungendo al rispetto del codice della strada e all’attenzione al percorso, affrontato a basso impatto ambientale grazie alle propulsioni alternative, uno stile di guida sostenibile, indispensabile per scalare la classifica. Una competizione più avvincente in cui efficienza, innovazione e strategia si sono incontrati.

I partecipanti a Roma Eco Race si sono sfidati lungo un percorso di 210 chilometri, ma non è stata la velocità a determinare il vincitore, bensì il consumo. Ha vinto chi è riuscito a percorrere l’intero tragitto con il minor consumo possibile, dimostrando abilità nella guida, gestione delle risorse e conoscenza del proprio veicolo.

“Esprimiamo soddisfazione per il successo di questa manifestazione – ha dichiarato Giuseppina Fusco, Presidente dell’Automobile Club Roma – che ha registrato un numero crescente di partecipanti e ha richiamato l’attenzione di un folto pubblico di cittadini interessati all’evento sportivo, ma anche curiosi di conoscere sul campo le prestazioni di veicoli alimentati da energie alternative”.

“Significativi sono i risultati delle prove di regolarità e di risparmio energetico, che dimostrano come una guida costante e attenta alla sostenibilità possa arrecare benefici importanti alla sicurezza e al rispetto dell’ecosistema. Questi risultati – conclude la dott.ssa Fusco – ci inducono a confidare nella positiva valutazione della FIA affinché il Roma Eco Race possa entrare nel campionato europeo nel prossimo anno e consolidarsi tra le più significative manifestazioni automobilistiche romane”.

2° Roma Eco Race – Classifiche e riconoscimenti

La competizione, organizzata da Automobile Club Roma, che ne ha curato insieme con Pik Race gli aspetti sportivo automobilistici e Punto Gas, operatore del settore automotive e della mobilità sostenibile, direttore di gara Stefano Torcellan, consente di ottenere punti validi per le competizioni motoristiche Trofeo Green Endurance e Green Challenge Cup, inserite nel Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport, in conformità con il Codice Sportivo Internazionale FIA, la Federazione internazionale dell’Automobile.

Le categorie di veicoli coinvolte: elettrici, ibridi elettrici e altri veicoli ad energie alternative, quali mono e bifuel gassosi (GPL e metano), biocarburanti.

E’ candidata ufficialmente a diventare, a partire dall’anno prossimo, tappa del campionato europeo energie alternative, il FIA Eco Rally Cup 2025.

Per il 2° Roma Eco Race Green Challange Cup primi classificati Roberto Chiodi, Repubblica Motori e Fabio Massimo Longo su Lancia Ypsilon GPL, secondi classificati Giovanni Mancini e Luigi Sodano, NewsAuto, su Mazda 2 Hybrid, terzi Pier Franco Batzella e Stefano Caprini su Fiat 500E.

Per il 2° Roma Eco Race Green Endurance primi Nicola Ventura e Monica Porta, Eco Motori Racing Team, su Renault Clio Hybrid, secondi Roberto Chiodi, Repubblica Motori e Fabio Massimo Longo a bordo di una Lancia Ypsilon GPL e terzi Matteo Rigamonti e Chiara Dell’Oca, Scuderia del Lario, su Skoda Enyaq 80x.

Per il 2° Roma Eco Race Press – Memorial Fiammetta La Guidara, primi classificati Nicola Ventura e Monica Porta, Eco Motori Racing Team su Renault Clio Hybrid, Roberto Chiodi, Repubblica Motori e Fabio Massimo Longo su Lancia Ypsilon GPL, terzi Giovanni Mancini e Luigi Sodano, NewsAuto, su Mazda 2 Hybrid.

Numerose le organizzazioni che hanno fornito il loro sostegno. L’evento si è svolto con il patrocinio di: Ministro per lo Sport e i Giovani, Regione Lazio, Roma Capitale Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Comune di Fiuggi, Sport e Salute, CONI Comitato Regionale Lazio, Uiga Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive ed in collaborazione con il Parlamento Europeo Ufficio di collegamento in Italia. Partner: Assogasliquidi – Federchimica. Main sponsor: Sara Assicurazioni. Sponsor: BRC Gas Equipment.

Charity Partner Peter Pan ODV – https://www.peterpanodv.it/ – che offre sostegno e alloggio gratuito alle famiglie costrette a spostarsi nella capitale per curare i propri figli malati di cancro. L’associazione ha partecipato alla manifestazione con un equipaggio dedicato a bordo di una Mazda MX-30 nella versione R-EV.

“Grazie a tutta l’organizzazione della Roma Eco Race – ha dichiarato Roberto Mainiero, Presidente Peter Pan ODV – che ci ha dato la possibilità di gareggiare con l’equipaggio di Peter Pan. Due volontari che fanno i trasporti per le famiglie ospiti, hanno corso a bordo di una vettura di Mazda Italia, azienda che ci sostiene da molti anni. Abbiamo ricevuto tanto da tutti coloro che abbiamo incontrato durante questa bella avventura che speriamo di poter ripetere anche il prossimo anno”

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 14 Ottobre 2024