Formidabile Maserati MC12 Stradale, record di vendita allâ€™asta

Una Maserati MC12 Stradale del 2005 Ã¨ stata venduta a 5,2 milioni di dollari durante la Broad Arrowâ€™s Monterey Jet Center Auction, organizzata nella Monterey Car Week lo scorso 13 agosto in California.

Prodotta in soli 50 esemplari, 25 nel 2004 e 25 nel 2005, rappresenta uno dei modelli piÃ¹ esclusivi del Marchio. Ãˆ dotata di un motore V12 da 5988 cc con 630 cavalli a 7500 giri, abbinato alla livrea bianca con dettagli blu, omaggio alla Birdcage Type 61.

Maserati MC12 Stradale, dalle corse alla strada, un mito intramontabile

Il prezzo raggiunto supera del 37% il record precedente e rende la MC12 Stradale lâ€™auto moderna piÃ¹ costosa mai venduta dal Marchio. Il risultato conferma la forza di un modello che ha lasciato un segno nella storia sportiva.

Derivata dalla MC12 GT1, omologata per lâ€™uso stradale, ha conquistato 22 vittorie e 14 titoli tra il 2004 e il 2010, inclusi 2 Coppe Costruttori e 3 successi alla 24 Ore di Spa. Una carriera agonistica che ha accresciuto il fascino della supercar.

Maserati MC12 Stradale, il valore collezionistico cresce con il tempo

Il traguardo raggiunto allâ€™asta 2025 della Monterey Car Week testimonia lâ€™interesse crescente verso modelli capaci di unire esclusivitÃ , ereditÃ sportiva e innovazione tecnica.

Maserati rinnova la propria immagine anche attraverso produzioni limitate come la MCXtrema, confermando il ruolo del Tridente come riferimento nel mondo delle auto ad alte prestazioni.

Ultima modifica: 1 Settembre 2025