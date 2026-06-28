25.000 Vespa a Roma per il magico raduno da record degli 80 anni

Vespa forever. Roma ha ospitato il maggiore raduno della storia per celebrare la nascita dello scooter piÃ¹ famoso e amato nato nel 1946, simbolo indiscusso di eleganza italiana su scala planetaria.
I partecipanti hanno preso possesso del centro della capitale guidando motoveicoli provenienti da 67 paesi diversi, intenzionati a onorare il compleanno della leggenda metallica nata dalla matita di Corradino D’Ascanio.
Il serpentone colorato si Ã¨ snodato lungo le arterie principali partendo dalle Terme di Caracalla per raggiungere il Colosseo, accendendo la curiositÃ dei residenti muniti di smartphone.
Vespa, modelli d’epoca per la sfilata dei record
La parata ha ricevuto il via libera ufficiale dal sindaco Roberto Gualtieri, affiancato sul percorso dai responsabili dei sodalizi internazionali uniti dalla medesima passione motoristica.
I passanti hanno ammirato oltre 160 varianti di carrozzeria prodotte nel corso del tempo, incluse le rarissime versioni 98 risalenti alla prima storica produzione industriale del dopoguerra.
Le gloriose serie degli anni CinquantaÂ hanno condiviso la stradalcon le versioni VBB degli anni 60, precedendo il passaggio delle scattanti varianti ET3 e GTR.
Presenti anche i modelli deiviaggiatori che coprono lunghe distanze continentali, le intramontabili PX, affiancate in corsia dalle moderne GTS dotate di propulsori ecologici a iniezione elettronica.
Musica e collezionismo storico al villaggio dello stadio
Le celebrazioni sono proseguite all’interno dell’area attrezzata denominata Vespa Village, allestita presso lo Stadio dei Marmi situato nel comprensorio sportivo del Foro Italico.
I visitatori hanno potuto accedere a mostre fotografiche documentali e alla rassegna di pezzi unici di Vespa concessi temporaneamente dal Museo Piaggio per arricchire l’esposizione aperta al pubblico.
Il programma ricreativo ha incluso intrattenimento musicale diffuso dalle frequenze di Radio Deejay, alternato ad aree commerciali destinate agli acquisti di accessori ufficiali creati dal Marchio italiano.
Le 5 cose da sapere
- L’evento Vespa Roma 2026 raduna circa 25.000 motocicli nelle strade centrali della capitale, stabilendo il primato assoluto per la manifestazione legata allo scooter.
- Gli iscritti alla parata ufficiale raggiungono il territorio italiano provenendo da 67 nazioni diverse, rappresentando club associati sparsi in ogni continente del mondo.
- Le celebrazioni pubbliche festeggiano gli ottanta anni del modello, nato dall’intuizione industriale nell’anno 1946 per rivoluzionare il concetto di mobilitÃ personale quotidiana.
- Il pubblico osserva il passaggio di oltre 160 tipologie strutturali differenti, ammirando sia i primi esemplari storici sia le evoluzioni contemporanee di ultima generazione.
- Il centro nevralgico della manifestazione rimane attivo presso lo Stadio dei Marmi, ospitando rari pezzi museali storici e stand commerciali aperti ad appassionati.
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Ultima modifica: 28 Giugno 2026