Jasmine Paolini brand ambassador di Alfa Romeo, colpo vincente

La campionessa italiana di tennis Jasmine Paolini, è la nuova Brand Ambassador di Alfa Romeo, un Marchio che vanta una storia leggendaria estesa per oltre 115 anni. Questa nuova unione celebra l’incontro tra figure che condividono valori come l’eccellenza, la passione e l’italianità.

Con la sua tenacia e la sua energia, la giovane atleta toscana incarna l’essenza della sportività italiana e, contemporaneamente, avvicina il marchio alle generazioni future.

La stagione agonistica del 2024 ha visto Jasmine Paolini brillare: ha conquistato il suo primo titolo WTA 1000 a Dubai, raggiunto le finali in tornei prestigiosi come il Roland Garros e Wimbledon. Ha anche portato l’Italia alla medaglia d’oro nel doppio a Parigi 2024 e alla vittoria nella Billie Jean King Cup.

Paolini ha raggiunto la quarta posizione nel ranking mondiale, eguagliando il record italiano di Paolini, Alfa Romeo, tennis, ambassador, sport.. Alfa Romeo supporta da tempo atleti italiani che incarnano la passione per la sfida e lo stile.

Entrare nella “famiglia Alfa Romeo” per Jasmine rappresenta un onore e la condivisione di una passione per lo sport e l’orgoglio di rappresentare l’Italia a livello globale. Ha notato nelle auto Alfa Romeo la cura per i dettagli e la ricerca dell’innovazione, orientate al raggiungimento delle massime prestazioni.

Nei prossimi mesi, la tennista sarà protagonista di diverse iniziative comunicative. Come ogni vettura Alfa Romeo è concepita per eccellere in ogni contesto, così Paolini affronta le sfide con uno stile distintivo. Una bella accoppiata.

Jasmine Paolini e Alfa Romeo, 10 curiosità

Jasmine Paolini è nata nel 1996 a Castelnuovo di Garfagnana. Ha vinto il titolo WTA 1000 a Dubai nel 2024. Ha raggiunto le finali al Roland Garros e Wimbledon nel 2024. Ha vinto la medaglia d’oro nel doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ha raggiunto la quarta posizione nel ranking mondiale. Ha eguagliato il record italiano di Francesca Schiavone. Ha guidato l’Italia alla vittoria nella Billie Jean King Cup a novembre. Alfa Romeo ha oltre 115 anni di storia. Alfa Romeo ha vinto il primo trionfo in Formula 1 nel 1950 con Nino Farina. Tra i modelli Alfa Romeo citati ci sono Giulia, Stelvio (primo Suv del marchio), Tonale (primo C-Suv elettrificato), e la nuova Junior.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 8 Maggio 2025