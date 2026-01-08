Subaru Italia, per i 40 anni una sede nuova nel cuore di Milano

Subaru Italia scandisce il raggiungimento dei 40 anni di attività inaugurando la nuova sede operativa milanese presso il polo BIM.

Il trasloco dai vecchi locali di Milano Certosa verso il quartiere Milano Bicocca segna un passaggio per lo sviluppo industriale della Casa. La inaugurazione ufficiale datata 8 gennaio 2026 accompagna la evoluzione del mercato verso la mobilità a zero emissioni locali della automobile.

Le stanze occupate accolgono i dipendenti all’interno di un ambiente di lavoro dinamico e orientato alle sfide del settore automotive mondiale. L’evento supera il concetto di cambio di indirizzo per rappresentare la crescita costante della azienda sul territorio nazionale della penisola.

Innovazione e sinergia nel distretto Bicocca

L’ufficio situato al 5 piano dell’edificio ospita spazi rinnovati muniti di tecnologie avanzate per le attività professionali diurne della società. La organizzazione degli ambienti segue la logica del open space funzionale per favorire la comunicazione tra i vari reparti della azienda.

Nicola Torregiani, Presidente & CEO di Subaru Italia, spiega: “È una nuova fase. È collaborazione, apertura e condivisione. È un luogo pensato per favorire il confronto tra le persone e sostenere lo sviluppo del business, coerente con le strategie aziendali”.

Il contesto urbano denominato Bicocca incontra Milano facilita le relazioni tra imprese diverse garantendo lo scambio di competenze settoriali e professionali.

Logistica e radici storiche in territorio trentino

La base milanese affianca la sede legale storica situata nel comune di Ala di Trento per la gestione burocratica dei contratti. Il polo trentino mantiene il ruolo di riferimento per la logistica post-vendita a supporto dei mercati di Austria e nazione slovacca. La Casa nipponica coordina dalla Italia la distribuzione di componenti e ricambi per Slovenia, Croazia, Bulgaria e nazione rumena senza pause. Subaru Italia nasce nell’anno 1985 e opera dal 2009 sotto il controllo diretto della società Subaru Europe per la Europa. La rete commerciale conta sulla forza di oltre 100 rivenditori autorizzati e oltre 200 officine per la assistenza meccanica delle auto.

Subaru Italia, strategie elettriche e crescita del business

La scelta della nuova collocazione risponde alla necessità di seguire la trasformazione del comparto verso le soluzioni EV e elettrificate. Il Marchio punta sulla integrazione di iniziative condivise per rafforzare la presenza delle proprie auto sul territorio della penisola italiana. Lo spostamento degli uffici milanesi rappresenta un investimento pianificato per sostenere la crescita del volume di affari della società nel tempo. La struttura operativa di Viale Piero e Alberto Pirelli 10b accoglie le sfide poste dalla transizione energetica e dalla elettrificazione.

Le 5 cose da sapere su Subaru Italia

Subaru Italia inaugura la sede al 5 piano del BIM a Milano Bicocca abbandonando i vecchi locali della zona Certosa. La struttura ospita uffici organizzati in open space muniti di strumenti tecnologici d’avanguardia per favorire la collaborazione tra le persone. Il trasferimento avviene a pochi mesi dal compimento dei 40 anni di presenza della Casa giapponese sul mercato della penisola. La sede di Ala di Trento rimane il fulcro per la logistica dei ricambi destinati a otto diversi mercati esteri europei. Il nuovo quartier generale si inserisce in un distretto dedicato al networking per guidare lo sviluppo delle future soluzioni EV.

Ultima modifica: 8 Gennaio 2026