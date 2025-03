Primavera 2025 in Paganella, c’è tanto da fare

La primavera alle porte risveglia il desiderio di attività all’aria aperta. L’Altopiano della Paganella in Trentino-Alto Adige si presenta come destinazione ideale per ritrovare l’equilibrio interiore e dedicarsi a momenti distensivi o avventure stimolanti. Visit Paganella suggerisce diverse esperienze per vivere appieno la bellezza della mezza stagione. Tra Pasqua e feste nazionali del 2025, numerose opportunità per una rigenerante immersione nella natura si presentano.

Benessere nel Parco del respiro

Il Forest Bathing nel Parco del Respiro di Fai della Paganella offre molteplici benefici per corpo e mente. Studi scientifici dimostrano come trascorrere tempo nel bosco riduca lo stress e rafforzi il sistema immunitario. Questa oasi verde invita a esperienze guidate o a passeggiate lungo sentieri panoramici. Il Sentiero del Belvedere offre una vista che spazia dalla Valle di Cembra al gruppo del Lagorai.

Il Sentiero Acqua e Faggi regala giochi di luci e suoni. In primavera, il Parco del Respiro propone appuntamenti dedicati alla respirazione consapevole. Il primo evento è previsto per il 25 aprile, con sessioni speciali di Forest Bathing guidate da esperti. Il parco parteciperà anche al Trento Film Festival con tre incontri dedicati al Forest Bathing e alla respirazione. Gli eventi si terranno il 27 aprile, il 3 e il 4 maggio nella cornice del parco del Castello del Buonconsiglio. Il programma completo è disponibile online.

Emozioni panoramiche e gusto

Chi cerca panorami suggestivi può esplorare il Monte di Mezzocorona. Un semplice percorso ad anello tocca i punti più caratteristici del luogo. Dalla stazione a monte della funivia si raggiungono il ponte tibetano e lo Skywalk. Il ponte tibetano misura 123 metri e sospeso a circa 120 metri dal suolo permette di attraversare Val della Villa.

Lo Skywalk, piattaforma a oltre 600 metri d’altezza, offre una splendida vista sulla Piana Rotaliana. Gli appassionati di enogastronomia non possono perdere l’evento “Di maso in maso, di vino in vino” il 25 aprile. Si tratta di un itinerario lungo la Strada del Vino alla scoperta delle eccellenze del territorio. Otto tappe condurranno alla scoperta di masi storici con specialità culinarie a chilometro zero. Oltre 30 aziende e associazioni locali offriranno prodotti ed intrattenimento.

Attività per famiglie e avventura

L’Altopiano della Paganella offre svariate attività dedicate ai bambini. Itinerari didattici come il Mondo di Sciury e il Sarnacli Mountain Park coniugano gioco ed apprendimento. Il Mondo di Sciury segue le tracce dello scoiattolo Sciury sull’altopiano del Pradel. Il Sarnacli Mountain Park presenta 13 tappe per scoprire gli ambienti del Parco Naturale Adamello Brenta. Il Sentiero Rais di Andalo è una facile passeggiata adatta a tutta la famiglia.

Per gli amanti dell’avventura, la Ferrata Croce di Fai della Paganella è ideale. Questa moderna via ferrata costeggia il versante sud-est del Monte Fausior fino alla cima. Il belvedere a 1.465 metri regala una vista sulla Valle dell’Adige e sul paese di Fai. Tre sentieri permettono di raggiungere la croce a piedi.

Trekking e natura incontaminata

Tra i punti panoramici spicca il Trono dell’Aquila, a 2.125 metri. Nelle giornate limpide si possono ammirare anche gli Appennini e il Lago di Garda. Si raggiunge tramite il Sentiero delle Aquile, percorribile in circa un’ora e 15 minuti partendo dall’arrivo dell’impianto di risalita. Il percorso include un tratto attrezzato e l’attraversamento di una grotta.

Il sentiero 602 offre un’alternativa per evitare il tratto attrezzato. Al ritorno si può seguire il Sentiero Botanico. Lungo questo sentiero si scopre la ricca flora locale e fiori alpini come il croco e la soldanella. Rododendro, trolio e peonia fioriscono tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate. Visit Paganella rappresenta un territorio ricco di sorprese naturali in Trentino. Offre esperienze indimenticabili in ogni periodo dell’anno, dalle Dolomiti di Brenta ai laghi di Molveno e Nembia.

Primavera in Paganella in pillole

Quattro ponti disponibili tra Pasqua e feste nazionali nel 2025.

Il ponte tibetano sul Monte di Mezzocorona è lungo 123 metri.

Lo Skywalk si trova a oltre 600 metri d’altezza.

La Ferrata Croce di Fai raggiunge i 1.465 metri di altitudine.

Il Trono dell’Aquila si trova a 2.125 metri sul livello del mare.

Il Sentiero delle Aquile richiede circa 1 ora e 15 minuti di camminata (dalla fine di maggio).

L’evento “Di maso in maso, di vino in vino” si svolge il 25 aprile.

Il Parco del Respiro ospiterà eventi del Trento Film Festival il 27 aprile, il 3 e il 4 maggio.

Il Parco Naturale Adamello Brenta ospita 8.000 camosci.

Visit Paganella è la prima Società benefit italiana nel settore turistico.

