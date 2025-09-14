Historic Minardi Day 2025, emozioni, motori e storia a Imola

All’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola è tornato l’Historic Minardi Day, appuntamento che unisce memoria sportiva e entusiasmo popolare. Le auto da corsa hanno riportato in pista i ricordi di epoche che hanno segnato la storia italiana.

“Anche quest’anno ACI Storico è al fianco di Giancarlo Minardi e della famiglia nell’organizzazione di due giornate ricche di passione e tradizione” ha affermato Geronimo La Russa, presidente eletto dell’Automobile Club d’Italia.

Le parole hanno sottolineato l’importanza di un evento come l’Historic Minardi Day che non si limita a esporre auto iconiche, ma restituisce agli appassionati l’atmosfera dei decenni in cui il motorsport tracciava pagine decisive. Un patrimonio che continua a coinvolgere nuove generazioni.

Giancarlo Minardi, figura centrale del motorismo nazionale, resta punto di riferimento imprescindibile. La sua storia di costruttore e dirigente mantiene vivo un legame capace di unire gli amanti delle corse in Italia e oltre i confini.

Il sostegno di ACI all’Historic Minardi Day si inserisce in un calendario denso di impegni. Dopo il Gran Premio d’Italia a Monza, la Federazione prepara a ottobre la Targa Florio in Sicilia e l’appuntamento con Auto e Moto d’Epoca a Bologna, consolidando la centralità dell’Emilia Romagna nella Motor Valley.

ACI Storico all’Historic Minardi Day 2025

All’interno dello stand ACI Storico, l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari ha offerto un controllo cardiologico gratuito ai visitatori. La prevenzione della salute è stata accostata al concetto di manutenzione delle automobili, con un parallelismo diretto tra motore meccanico e cuore umano.

“Unendo passione e sicurezza si ha la possibilità di un controllo completo e gratuito per la necessaria cura del motore del nostro organismo” ha dichiarato Tullio Del Sette, Commissario Straordinario dell’Automobile Club d’Italia.

L’iniziativa ha confermato l’attenzione dell’ACI verso sicurezza stradale e tutela sanitaria, valori sempre considerati centrali. Un messaggio che rafforza il legame tra cultura automobilistica e responsabilità sociale.

“L’Historic Minardi Day è la grande festa del motorsport storico, occasione unica per avvicinare le nuove generazioni alla Formula 1” ha commentato Giovanni Battista Tombolato, presidente di ACI Storico.

In calendario anche la visita alla scuderia Racing Bull, ex Minardi, che celebra 40 anni di attività. Il momento più atteso è stata la parata in pista, seguita con emozione da un pubblico che ha vissuto l’evento come un tributo collettivo alla storia delle corse.

Ultima modifica: 14 Settembre 2025