Falken contro la violenza sulle donne, un impegno concreto per un futuro migliore

Falken Tyre Europe GmbH ribadisce il suo impegno a favore della responsabilità sociale.

La filiale di Sumitomo Rubber Industries Ltd. focalizza l’attenzione sulla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro donne e ragazze con una campagna interna che si svolge per 16 giorni.

Questa iniziativa è stata introdotta per la prima volta nel 1999.

Quest’anno, la campagna delle Nazioni Unite si terrà dal 25 novembre al 10 dicembre 2024 con lo slogan “Orange the World“. In tutto il mondo, gli edifici saranno illuminati di arancione per manifestare contro la violenza. Numerosi eventi e workshop avranno luogo durante questo periodo per promuovere la lotta contro la violenza.

Falken partecipa alla campagna con un seminario sulla difesa personale e l’autoaffermazione, guidato da Francesco Liotta, allenatore della squadra della Bundesliga e presidente del 1. JC Samurai Offenbach.

L’iniziativa è pubblicizzata anche attraverso i canali di comunicazione negli uffici Falken, nella City Tower e sui social media di Falken.

L’azienda si impegna a promuovere le donne a tutti i livelli aziendali. Nella sede centrale di Offenbach, quasi il 50% della forza lavoro è composta da donne.

I dipendenti provengono da 26 nazioni diverse, a dimostrazione della prospettiva globale di Falken e del suo impegno per la diversità.

Jürgen Steuer, responsabile delle risorse umane e degli affari generali di Falken Tyre Europe, ha dichiarato:

“Invitiamo cordialmente i nostri dipendenti a partecipare attivamente al seminario. Sono convinto che la nostra campagna contribuirà a sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e a integrarlo nella comunicazione quotidiana all’interno dell’azienda. Illuminare la City Tower di Offenbach di arancione è un simbolo forte del nostro sostegno alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne“.

Ultima modifica: 25 Novembre 2024