ECOdolomitesGT 2025 porta l’elettrico sulle Dolomiti

L’aria rarefatta delle Dolomiti torna a riempirsi del suono silenzioso dei motori elettrici. Dal 7 al 9 novembre 2025, ECOdolomitesGT riporta sulle strade del Trentino una delle competizioni più affascinanti dedicate alla mobilità sostenibile, tra panorami di alta quota e tecnologie a zero emissioni.

L’evento, organizzato da Automobile Club Trento con RaceBioConcept – BioDrive Academy, ECOmove e LETSmove, sarà valido per due campionati: la Bridgestone FIA Eco-Rally Cup e il Campionato Italiano Energie Alternative ACI-Sport. A queste si affianca la nuova Hybrid Challenge Cup, riservata alle auto ibride, che debutta per la prima volta.

Le iscrizioni, aperte fino al 30 ottobre, richiedono patente, licenza ACI-Sport e certificato medico per attività non agonistica. I concorrenti percorreranno circa 450 chilometri, suddivisi in quattro settori e venti prove speciali. Ogni equipaggio dovrà gestire consumi e precisione, mantenendo medie imposte e misurate al decimo di secondo e di kWh.

Le tappe attraverseranno alcune tra le strade più spettacolari dell’arco alpino: Passo Rolle, Sella, Gardena, Campolongo, Valles e Cereda, toccando Predazzo, Moena, Selva di Val Gardena, Agordo, Corvara e le località del Consorzio di San Martino di Castrozza, Primiero, Vanoi e Mis. A fare da scenario, le Pale di San Martino, patrimonio naturale e cornice ideale per un evento che fonde tecnologia e ambiente.

“L’Automobile Club d’Italia ha sempre posto grande attenzione alle competizioni a zero emissioni”, afferma Fiorenzo Dalmeri, presidente di Automobile Club Trento. “Nel Centenario di ACI Trento, ECOdolomitesGT rappresenta un punto di riferimento per il settore”.

Il coordinatore del comitato organizzatore, Mario Montanucci Pignatelli, spiega: “La gara prevede quattro settori per un totale di 450 chilometri, con 260 tra una ricarica e l’altra. I rilevamenti saranno eseguiti al decimo di percentuale di kWh per garantire equità tra le auto in gara”.

La sfida, che assegnerà il titolo internazionale FIA 2025, vedrà contrapposti l’equipaggio ceco Zdarsky-Nabelek e quello sammarinese Guerrini-Prusak, protagonisti di una competizione decisa su frazioni di secondo e minimi scarti energetici.

Il quartier generale dell’evento sarà allestito nel Charge Park di Primiero San Martino di Castrozza, in via Fiume, dove le auto verranno ricaricate con energia rinnovabile fornita dal Gruppo ACSM/Primiero Energia. Il sito ospiterà anche le verifiche tecniche, la partenza e l’arrivo della gara.

La nuova Hybrid Challenge Cup permetterà la partecipazione di auto MHEV, HEV, PHEV ed EREV, alimentate a benzina o gasolio. Condivideranno l’itinerario dell’ECOdolomitesGT ma disporranno di un modulo d’iscrizione dedicato, aprendo la competizione a un pubblico più ampio.

I vincitori riceveranno trofei unici, scolpiti da Renzo Zeni nel legno recuperato dagli alberi colpiti dalla tempesta Vaia del 2018, successivamente minacciati dal bostrico. Un simbolo di rinascita e un omaggio al legame tra natura e innovazione.

Tra gli sponsor figurano Bridgestone, SARA Assicurazioni, ACSM – Primiero Energia, Gobber Impianti, NSP e l’APT San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi, con il supporto di Trentino Marketing e Unione Sportiva Primiero.

L’ECOdolomitesGT rientra tra gli EcoRally internazionali, competizioni nate nel 2006 per promuovere la mobilità a basso impatto ambientale e oggi parte integrante del panorama automobilistico mondiale.

Le verifiche si terranno venerdì 7 novembre dalle 13:00 alle 18:00, mentre la prima auto partirà sabato 8 alle 9:00. L’arrivo è previsto domenica 9 novembre dalle 16:00, sempre a Primiero San Martino di Castrozza.

5 cose da sapere su ECOdolomitesGT 2025:

Valida per la Bridgestone FIA Eco-Rally Cup e il Campionato Italiano Energie Alternative. Include la nuova competizione Hybrid Challenge Cup per auto ibride. Percorso di 450 chilometri attraverso Trentino, Veneto e Alto Adige. Ricariche con energia 100% rinnovabile presso il Charge Park di Primiero. Trofei ricavati dal legno della tempesta Vaia, simbolo di rinascita ambientale.

Ultima modifica: 24 Ottobre 2025