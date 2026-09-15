Ferrari Cavalcade Classiche 2026, il mito del Cavallino sfila sul Garda tra storia e ruggiti

Ferrari Cavalcade Classiche 2026, un museo a cielo aperto sulle strade del lago.

Maranello non si limita a celebrare la propria storia: la rimette in strada con quell’orgoglio un po’ snob che solo chi ha creato la leggenda puÃ² permettersi.

Dal 21 al 25 settembre il Lago di Garda diventa un museo itinerante.

Settantacinque equipaggi di quindici nazioni sfileranno tra piazze e lungolago nel Ferrari Cavalcade Classiche. Non Ã¨ un vanitoso sfoggio per pochi ricchi, ma la promessa di far cantare trenta capolavori dove sono nati per stare davvero: sulla strada di tutti.

Da Sirmione fino al Vittoriale di D’Annunzio

Dai primi passi della 166 MM del 1948 fino all’orgoglio muscolare delle moderne Enzo, F40 e F50, la storia del Cavallino sfila sotto gli occhi del popolo.

PerchÃ© il fascino di Maranello vive e brucia soltanto se condiviso con la gente.

Il viaggio prende le mosse il ventidue settembre toccando Sirmione e Parco SigurtÃ . Poi le vetture saliranno sul Monte Baldo per scendere nella Verona dell’Arena e sostare al Vittoriale di D’Annunzio, tra poesia e metallo nobile.

Il gran finale della Ferrari Cavalcade Classiche 2026 tra le curve della Forra

L’ultima tappa promette brividi veri lungo le curve della Strada della Forra, prima del gran finale a SalÃ². Un itinerario pensato per regalare agli appassionati il rombo inimitabile di macchine che hanno fatto la storia del mondo.

Un evento riservato a pochi fortunati guidatori, ma che regala a tutti uno spettacolo democratico. Chiunque potrÃ ammirare da vicino questi gioielli e ascoltarne la voce, riscoprendo il senso profondo del mito automobilistico italiano.

5 cose da sapere su Ferrari Cavalcade Classiche 2026

La Cavalcade Classiche 2026 si terrÃ dal 21 al 25 settembre sul Lago di Garda. Parteciperanno 75 equipaggi provenienti da oltre 15 nazioni con bolidi storici. In mostra modelli leggendari come 166 MM, F40, F50, Enzo e 250 GT Berlinetta Lusso. Tappe previste a Sirmione, Parco SigurtÃ , Verona, Vittoriale e Strada della Forra. Le esposizioni statiche nelle piazze saranno gratuite e aperte a tutti i tifosi.

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Ultima modifica: 15 Settembre 2026