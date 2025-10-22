BMW iX3, arte, suono e sostenibilità si incontrano in “More than kids meets More than a car”

“More than kids meets More than a car” è un incontro di mondi diversi, un dialogo tra arte e ingegneria, dove la nuova BMW iX3 apre un capitolo inedito nella storia della mobilità elettrica.

La prima auto della Neue Klasse nasce come simbolo di un’evoluzione culturale e tecnologica che unisce pensiero creativo e ricerca scientifica.

L’iniziativa prende forma a Palazzo Reale, cornice della mostra “More than kids”, la più grande esposizione personale di Valerio Berruti, artista capace di tradurre l’infanzia in linguaggio universale.

Le sue figure sospese nel tempo raccontano la fragilità e la forza del divenire umano, mentre il dialogo con Renzo Vitale, Creative Director of Sound Design del BMW Group, porta l’esperienza dell’automobile in una dimensione emozionale.

“L’arte deve ricordarci che la Terra è la nostra sola casa”, afferma Berruti. Le sue opere, tra cui “Don’t let me be wrong” e “Nel silenzio”, esplorano la vulnerabilità del pianeta e la possibilità di un futuro ancora da scrivere.

La BMW iX3, attesa per la primavera 2026, diventa la prima erede della filosofia Neue Klasse. Non è un semplice modello, ma il manifesto di un cambio di paradigma. L’architettura modulare, la trazione elettrica e i materiali rigenerati raccontano una nuova forma di sostenibilità. Ogni dettaglio è stato progettato per ridurre le emissioni e aumentare l’efficienza, in un equilibrio tra leggerezza e solidità.

Il prezzo d’ingresso stimato parte da circa 70.000 euro, con versioni xDrive40 e xDrive50 da 400 e 500 cavalli, rispettivamente. Le prestazioni si abbinano a un’autonomia superiore ai 550 km, mentre il sistema HypersonX traduce la potenza in emozione sonora.

“Lo spettro acustico di HypersonX crea una connessione diretta tra chi guida e l’auto”, spiega Vitale. Il suono non è un effetto, ma un linguaggio: vibrazioni, frequenze e voci umane diventano elementi narrativi. Un coro di dipendenti del BMW Design Studio ha registrato i toni che compongono la sequenza di benvenuto, fondendo calore e precisione.

Ogni tonalità nasce da un concetto di equilibrio: le frequenze medie e basse accentuano la percezione di stabilità, mentre la luce interna amplifica la sensazione di benessere. La modalità Personal propone un’esperienza morbida e naturale; la modalità Sport trasforma i suoni in energia pura.

Il nuovo BMW Panoramic iDrive abbandona gli schermi tradizionali e proietta informazioni direttamente sul parabrezza. La grafica interagisce con il suono, creando un ambiente multisensoriale. L’obiettivo è liberare lo spazio, restituendo centralità all’attenzione di guida.

Il BMW Group lega da oltre cinquant’anni la cultura alla mobilità. La prima collaborazione artistica risale al 1972, con le opere di Gerhard Richter per la sede di Monaco. Da allora, il programma BMW Art Car ha trasformato le automobili in sculture dinamiche, affidate a maestri come Warhol, Lichtenstein, Holzer, Koons, Cao Fei e Mehretu.

Proprio la BMW M Hybrid V8 Art Car di Julie Mehretu, presentata nel 2024, ha partecipato alla 24 Ore di Le Mans, incarnando l’idea di velocità come espressione artistica. Ogni collaborazione diventa un esperimento di linguaggio, un punto d’incontro tra energia meccanica e sensibilità umana.

Il dialogo tra Berruti e Vitale amplia questa visione. L’arte dell’uno e il suono dell’altro convergono nella stessa ricerca: trasformare la tecnica in emozione. “Solo chi sa meravigliarsi può cambiare rotta”, sottolinea Berruti, collegando l’infanzia alla capacità di immaginare.

La mostra “More than kids”, curata da Nicolas Ballario, propone sculture, installazioni e video che esplorano il confine tra sogno e coscienza. L’opera La giostra di Nina, con musica di Ludovico Einaudi, invita il pubblico a salire su un carosello che ruota tra luce e memoria. Due nuove videoanimazioni, “Lilith” e “Cercare silenzio”, accompagnate dalle voci di Rodrigo D’Erasmo e Samuel Romano, proseguono il percorso sonoro dell’artista, in dialogo con le collaborazioni passate con Paolo Conte e Ryuichi Sakamoto.

L’approccio del BMW Group alla sostenibilità è radicato nella sua storia

Già nel 1973 veniva creato a Monaco un ufficio per la protezione ambientale, e dal 2005 la Casa pubblicava rapporti di sostenibilità integrati nel bilancio. Ogni componente della iX3, dalla batteria al rivestimento interno, è pensato per un ciclo vitale ridotto nelle emissioni e maggiore nel riuso.

La filosofia Neue Klasse non riguarda solo la tecnologia, ma un modo di intendere la mobilità come estensione del pensiero umano. Il design minimale elimina l’eccesso, la materia esprime l’essenza. Gli interni, definiti da linee pure, riflettono la volontà di equilibrio tra corpo e mente.

La ricerca sonora guidata da Vitale incarna la stessa coerenza. Formazione accademica in ingegneria acustica, pianoforte e composizione, il direttore creativo trasforma la percezione del suono in materia tangibile. Ogni frequenza è costruita per evocare empatia, non solo per simulare movimento.

“Precisione, calore e leggerezza generano un legame emotivo diretto”, spiega Vitale. La sua visione unisce scienza e sensibilità, dimostrando che il futuro dell’auto elettrica può avere un’anima sonora.

5 cose da sapere su BMW iX3 Neue Klasse:

Prima automobile della generazione Neue Klasse, in arrivo nella primavera 2026. Prezzo stimato da 70.000 euro, versioni xDrive40 e xDrive50 da 400 e 500 cavalli. Soundscape HypersonX con 43 suoni adattivi e registrazioni vocali reali. Sistema Panoramic iDrive proiettato sul parabrezza, senza schermi tradizionali. Dialogo artistico tra Valerio Berruti e Renzo Vitale per unire arte e sostenibilità.

Ultima modifica: 22 Ottobre 2025