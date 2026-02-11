La nuova gamma PETRONAS Syntium con tecnologia CoolTech+

Petronas Syntium, il colosso maleseaggiorna profondamente l’offerta dedicata alla lubrificazione presentando un portafoglio prodotti razionalizzato per affrontare le sfide tecnologiche dei propulsori moderni. La rinnovata famiglia PETRONAS Syntium debutta nei mercati dell’area EMEA portando in dote l’esperienza maturata sulle piste della Formula 1 accanto al team Mercedes-AMG.
L’obiettivo primario risiede nel semplificare la vita a meccanici e automobilisti attraverso un sistema di identificazione visiva immediato basato su codici cromatici specifici. Ogni confezione viene realizzata impiegando resina riciclata post-consumo per ridurre l’impatto ambientale mantenendo standard qualitativi elevati coerenti con le ultime specifiche dei produttori mondiali.
Petronas Syntium, tecnologia CoolTech per l’efficienza termica
La punta di diamante della collezione risponde al nome di Syntium Supreme e sfrutta la tecnologia CoolTech+ per abbattere l’usura dei componenti metallici critici. Le rilevazioni effettuate durante i test standard indicano un miglioramento dell’efficienza nei consumi di carburante che raggiunge il 13% rispetto ai limiti convenzionali. La Casa propone anche la variante Prime pensata per chi utilizza l’auto quotidianamente cercando una protezione costante unita a una guida fluida e priva di preoccupazioni.
Petronas Syntium, soluzioni specifiche per motori ibridi
Un capitolo fondamentale riguarda la versione Hybrid sviluppata appositamente per gestire le criticitÃ tipiche delle vetture dotate di doppia motorizzazione termica ed elettrica. La formula CoolTech-H contrasta i rischi derivanti dai frequenti cicli di start&stop e dalle basse temperature di esercizio che spesso causano diluizioni di benzina. Tale fluido assicura una difesa eccellente degli organi interni garantendo longevitÃ a un comparto tecnico sempre piÃ¹ diffuso nelle metropoli europee soggette a restrizioni ambientali.
Gamma completa e manutenzione intelligente
Per i veicoli che hanno giÃ percorso molti chilometri o risultano fuori dal periodo di garanzia ufficiale esiste la linea denominata Syntium X. Le officine possono ora attingere a soluzioni intelligenti proposte a un prezzo competitivo senza rinunciare alla qualitÃ tecnica garantita dai laboratori di ricerca di Santena. La distribuzione dei nuovi lubrificanti avviene tramite la rete di partner autorizzati pronti a consigliare la gradazione corretta per ogni tipologia di architettura meccanica.
Le 5 cose da sapere sulla nuova gamma PETRONAS Syntium:
- Il sistema di colori prevede l’oro per le linee Supreme e Hybrid mentre il verde smeraldo identifica i prodotti Prime.
- La versione Supreme garantisce un risparmio di carburante certificato fino al 13% grazie alla riduzione degli attriti interni.
- Il fluido Hybrid protegge i motori dai danni causati dalle accensioni continue e dalle temperature operative troppo contenute.
- Le taniche sono prodotte con plastica PCR per favorire un modello di economia circolare sostenuto dal Marchio.
- La linea Syntium X rappresenta l’opzione ideale per mantenere efficienti le autovetture piÃ¹ datate con costi di gestione ottimizzati.
Ultima modifica: 11 Febbraio 2026