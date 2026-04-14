Michelin celebra 120 anni in Italia con Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy

di Gianluca Sepe
Continua e si rafforza la tradizione ultracentenaria di Michelin in Italia. L’azienda francese specializzata in pneumatici festeggia il 120° anniversario di presenza nel nostro Paese, forte di una presenza importante: nei siti di Torino, Cuneo e Alessandria, oltre alla alla sede commerciale di Milano vedono impegnati 3.800 dipendenti che contribuiscono alle attività del Gruppo.
In Italia Michelin è leader per capacità produttiva installata, con 14 milioni di pneumatici l’anno e vanta proprio nella fabbrica di Cuneo una nuova linea robotizzata, unica nel suo genere in Europa.
Le nuove nuove linee prodotto di Michelin
In questo contesto si amplia per l’azienda la gamma di prodotti estivi, con l’arrivo delle nuove linee Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy. Si tratta di pneumatici che mettono l’efficienza energetica al centro, garantendo al contempo sicurezza e prestazioni.
Il nuovo Michelin Primacy 5 Energy è disponibile da gennaio in 35 dimensioni, da i 16 ai 21’’ mentre il Pilot Sport 5 Energy viene realizzato in 18 dimensioni, da 18” a 21” con l’arrivo fino ai 24’’ nel corso del 2026.
Nel primo caso si tratta di uno pneumatico in tripla classe “A”, per rumore al rotolamento, efficienza energetica e frenata sul bagnato. Su questo punto, il nuovo pneumatico di Michelin ha mostrato un sensibile miglioramento, con un 8% sulla distanza di frenata rispetto al prodotto precedentemente in gamma.
Il nuovo Michelin Primacy 5 Energy è stato pensato per qualsiasi tipologia di alimentazione, dalle vetture endotermiche alle elettriche passando per le ibride, assicurando anche consumi ottimizzati, fino al 6% in risparmio carburante e con un +10% per quel che riguarda l’autonomia degli EV.
Il Pilot Sport 5 Energy rappresenta invece un prodotto studiato per offrire il massimo delle performance sia su asciutto che bagnato, ideato appositamente per vetture ad alte prestazioni. Si tratta del primo pneumatico di Michelin in doppia classe A (efficienza energetica e aderenza sul bagnato), che ha sfruttato per il suo sviluppo anche l’expertise dal mondo delle competizioni.
In questo contesto si colloca infatti anche lo sviluppo portato avanti con la concept AMG GT XX: il prototipo è stato mantenuto a una velocità costante di 300 km/h per quasi otto giorni evidenziando il potenziale di longevità ed efficienza nei consumi.
“Michelin Italiana, leader nazionale per capacità produttiva e primo datore di lavoro nel settore, si distingue per l’attenzione all’eccellenza industriale e la volontà di sostenere la crescita e l’innovazione nel Paese. Celebrando i 120 anni di attività di Michelin Italiana, riaffermiamo il nostro ruolo di riferimento nell’industria nazionale e internazionale – afferma Agostino Mazzocchi, Presidente e Amministratore Delegato di Michelin Italiana – In questo contesto, i nuovi pneumatici Michelin Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy, nati sulla nuova linea robotizzata di Cuneo – la prima in Europa – rappresentano l’ultimo esempio concreto di innovazione, confermando la nostra capacità di offrire soluzioni avanzate per la mobilità contemporanea.”
Michelin Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy, le foto su strada
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Ultima modifica: 14 Aprile 2026