Volkswagen Golf 9, anteprima, l’elettrica arriverÃ  nel 2030

Il primo bozzetto ufficiale svela le linee della futura Volkswagen Golf 9,Â  hatchback a batteria pronta a riscrivere le regole del segmento entro il 2030. La Casa di Wolfsburg sceglie la sede centrale per l’assemblaggio del nuovo modello, confermando il ruolo strategico della fabbrica tedesca nel processo di transizione energetica.

La Golf 9 abbandona i propulsori termici per abbracciare l’architettura SSP, garantendo un salto tecnologico necessario per sfidare la concorrenza globale piÃ¹ agguerrita. I vertici del Costruttore mostrano lo schizzo ai dipendenti come segnale di fiducia, sottolineando la centralitÃ  delle maestranze locali nel rilancio industriale.

Volkswagen Golf 9

Golf 9, design evolutivo e nuove proporzioni

Le forme suggerite dal teaser mantengono il DNA estetico storico pur introducendo sbalzi ridotti sia all’anteriore che al posteriore della vettura. Il profilo del padiglione termina con uno spoiler marcato, migliorando l’efficienza aerodinamica fondamentale per ottimizzare l’autonomia delle batterie ad alta tensione di nuova generazione. L

a natura elettrica permette di spingere le ruote verso gli angoli della carrozzeria, offrendo uno spazio interno superiore rispetto agli ingombri esterni tipici. I designer della Casa lavorano su un linguaggio visivo pulito, eliminando le prese d’aria superflue e puntando su una firma luminosa a LED molto sottile.

Logistica globale e trasloco in Messico

L’avvio delle linee produttive in Germania coincide con lo spostamento della Golf 8 negli impianti di Puebla a partire dal 2027. Il Costruttore tedesco pianifica una convivenza strategica tra la vecchia gloria a combustione e la novitÃ  elettrica per soddisfare i mercati meno pronti.

La riconversione dello stabilimento di Wolfsburg richiede investimenti miliardari in euro, necessari per aggiornare i macchinari e formare il personale sulle tecnologie a 800V. Tale manovra industriale garantisce la continuitÃ  di un nome iconico che ha venduto milioni di unitÃ  in tutto il mondo negli ultimi cinquant’anni.

Golf 9, architettura tecnologica e sfide software

Il debutto della piattaforma SSP rappresenta il vero cuore del progetto, nonostante i rallentamenti subiti dalla divisione informatica interna durante i mesi passati. La collaborazione con Rivian accelera lo sviluppo dei sistemi digitali, puntando a risolvere le criticitÃ  che hanno posticipato il lancio originario del 2028.

La nuova struttura tecnica permette ricariche ultra-rapide e una gestione dell’energia efficiente al 95%, superando i limiti attuali della gamma ID presente nei listini. Gli ingegneri puntano a offrire una dinamica di guida coinvolgente, mantenendo quel bilanciamento tra comfort e precisione che caratterizza da sempre il modello di punta.

Volkswagen Golf logo

Le 5 cose da sapere sulla Violkswagen Golf 9

  1. La produzione della Golf 9 rimane a Wolfsburg per preservare l’identitÃ  tedesca del modello.
  2. La Golf 8 termica si sposta in Messico nel 2027 per lasciare spazio alle linee elettriche.
  3. Il nuovo modello utilizza la piattaforma SSP con tecnologia a 800V per ricariche fulminee.
  4. Il design conferma sbalzi corti e uno spoiler posteriore pronunciato per favorire l’efficienza.
  5. Il debutto ufficiale sul mercato avviene entro la fine del decennio dopo i ritardi software.
Golf GTI 50 anni 1976 2016 11 700x467
La Volkswagen Golf 8 nella versione GTI Edition 50

Ultima modifica: 7 Marzo 2026

