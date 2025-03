Toyota FT-Me, nuovo concept di micromobilitÃ  elettrica

Toyota presenta FT-Me, un concept di micromobilità elettrica per l’Europa. Progettato per affrontare le sfide degli ambienti urbani in evoluzione. Lo stile è personalizzabile e versatile, adatto a diversi utenti.

Il design semplice e il tetto solare rendono FT-Me un veicolo d’ingresso al mondo elettrico, conveniente e facile da usare. Il concept si ispira alle soluzioni di mobilità Toyota sviluppate per le Olimpiadi di Tokyo 2021 e di Parigi 2024. L’FT-Me risponde alle nuove esigenze degli abitanti delle città.

Design e dimensioni

L’FT-Me è un veicolo a 2 posti, compatto ma spazioso, lungo meno di due metri e mezzo. Il design enfatizza la manovrabilità, occupando metà di un normale spazio di parcheggio. Nel caso di un parcheggio perpendicolare, occupa addirittura un terzo dello spazio.

Lo stile si ispira a un casco jet e combina il contrasto tra bianco e nero. Questo design trasmette un senso di sicurezza, robustezza e leggerezza.

Accessibilità e versatilità

L’FT-Me offre una mobilità accessibile anche a chi ha la patente A, inclusi i giovani di 14 anni in alcuni paesi. La sua versatilità è progettata per soddisfare diverse esigenze. Offre opzioni personalizzabili per adolescenti e professionisti.

Un sistema di visibilità a 360 gradi assicura il massimo contatto visivo con gli altri utenti. Questo migliora la sicurezza e la manovrabilità. Il veicolo è dotato di connettività avanzata, con integrazione smartphone per accesso senza chiavi. L’FT-Me può essere guidato con comandi manuali sull’innovativo volante. È utilizzabile anche da persone in sedia a rotelle senza modifiche.

Sostenibilità e tecnologia

L’impegno di Toyota per la sostenibilità è evidente nel design. Il veicolo sfrutta il riutilizzo e la riciclabilità e utilizza materiali riciclati. L’obiettivo è ridurre del 90% l’impronta di carbonio rispetto agli attuali veicoli urbani.

Il sistema di propulsione consuma tre volte meno energia per chilometro rispetto a un’auto elettrica. Il tetto a pannelli solari ricarica la batteria principale, aggiungendo da 20 a 30 km di autonomia al giorno. In contesti urbani, può coprire l’utilizzo giornaliero previsto, eliminando la necessità di ricarica per molti.

Mobilità per tutti

Il concept FT-Me riflette la filosofia Toyota della “Mobilità per tutti”. Soddisfa le esigenze dei guidatori più giovani e di chi desidera ridimensionarsi nel panorama urbano. Offre una soluzione versatile, sostenibile ed elegante. Rappresenta un passo avanti verso un ecosistema di mobilità onnicomprensivo. Andrà in produzione? La Casa sta valutando attentamente la possibilità.

FT-Me, dati tecnici, statistiche, informazioni

Lunghezza: Meno di 2,5 metri.

Posti: 2.

Autonomia aggiuntiva con tetto solare: Da 20 a 30 km al giorno.

Riduzione dell’impronta di carbonio: 90% rispetto ai veicoli urbani attuali.

Consumo energetico: Tre volte inferiore rispetto a un’auto elettrica a batteria ad alta capacità.

Ultima modifica: 7 Marzo 2025