Suzuki eVitara, la prova su strada. Fuoristradista nata, ma con il cuore elettrico

di Giuseppe Tassi

Suzuki fa un passo avanti nel mondo elettrico senza rinunciare al suo DNA. Nasce cosÃ¬ eVitara, primo Suv a batteria della casa giapponese con trazione 4×4 e inclinazione off-road dichiarata.

Prodotta in India su una nuova piattaforma elettrica, eVitara porta il nome della sorella termica ma ha una personalitÃ specifica che la allontana in modo evidente dall’originale.

ArriverÃ nelle concessionarie Suzuki a maggio con un prezzo che parte da 38.900 euro per la versione top di gamma, la Dual Motor.

Nel Suv elettrico, piÃ¹ lungo di 10 cm rispetto alla normale Vitara, si combinano alta tecnologia e uno spirito di avventura , tipicamente Suzuki.

Il design Ã¨ compatto e muscoloso con cofano a conchiglia e fari a LED a forma di ypsilon, la linea di cintura Ã¨ molto alta e gli spazi interni davvero confortevoli anche grazie alla lunghezza di 4,27 metri e al passo da 2,7.

I sedili posteriori super confortevoli possono slittare in avanti fino a 16 centimetri, regalando ulteriore capacitÃ al bagagliaio.

La versione top di gamma Dual Motor monta un propulsore elettrico su ciascun asse e somma i 174 cv di potenza dell’anteriore ai 65 del posteriore per una spinta complessiva pari a 184 cv.

La batteria al litio-ferro-fosfato Ã¨ collocata sul pianale e protetta contro urti e infiltrazioni. Nella prova off-road si immerge serenamente in un guado senza riportare alcun danno.

La capacitÃ Ã¨ di 61 kWh, l‘autonomia dichiarata di 581 km e il tempo di ricarica dal 10 all’80 per cento di circa 40 minuti.

Gli interni sono molto curati con materiali di qualitÃ , sedili elettrici e volante riscaldabili e tetto panoramico protetto da una tendina.

Sulla plancia un display di guida da 10,1 pollici e uno per la navigazione da 10,25 che si connette con il cellulare. La tecnologia Suzuki Connect permette operazioni da remoto come la pre-accensione e il riscaldamento a distanza.

Suzuki eVitara, come va su strada e in fuoristrada

Alla guida eVitara risulta solida e corposa con il forte impatto dei suoi 1800 kg ben gestito dalla trazione integrale elettrica.

Lo scatto e l’agilitÃ sono sorprendenti lungo i tornanti che salgono da Salice d’Ulzio fino al Sestriere.

Il doppio motore offre slancio e buone prestazioni nelle modalitÃ Sport ed Eco. Il pulsante Trail Ã¨ la chiave d’accesso al mondo off-road, dove eVitara eccelle, mostrando tutte le qualitÃ della trazione integrale elettrica.

In una cava trasformata in area di prova il Suv giapponese si muove con sicurezza fra discese ardite e risalite. Il sistema “AllGrip- e” assicura qualitÃ fuoristradistiche degne dell’agilissimo Jimny.

E quando una ruota resta prigioniera del fango o slitta fra sabbia e ghiaia sottile, arriva in soccorso la modalitÃ Trail, che consente di uscire senza intoppi da terreni difficili , applicando la forza frenante alle ruote che slittano e distribuendo la coppia motrice al pneumatico opposto.

Insomma una fuoristradista nata ma con il cuore elettrico.

La eVitara Ã¨ disponibile anche a trazione anteriore al prezzo di 36.900 euro

Propone cinque tonalitÃ di colore e cinque bi-color. Con il finanziamento costa 349 euro al mese e 499 per il noleggio a lungo termine. Punta a clienti di conquista e strizza l’occhio al mondo delle flotte.

Suzuki Italia, che Ã¨ il primo mercato europeo del marchio, conta di venderne mille in un anno. Anche in virtÃ¹ della garanzia Dieci e lode che copre 10 anni.

Leggi ora:Â le news motori

Ultima modifica: 10 Aprile 2026