RC Auto 2025, i prezzi salgono del 2,7% ma …

L’analisi annuale condotta da Segugio.it delinea uno scenario in cui la crescita dei costi per la polizza RC Auto obbligatoria manifesta un rallentamento.
Durante l’anno 2025 il premio medio nazionale ha raggiunto la cifra di 469,86 euro segnando un incremento del 2,7%.
Il mercato evidenzia un andamento privo di linearità con valori in salita durante la prima metà del periodo solare.
Il picco massimo dei listini per i premi RC Auto si è verificato nel mese di luglio toccando la quota di 493 euro per contratto.
La fase discendente ha caratterizzato i mesi finali portando il costo a 477 euro nel momento della chiusura dicembrina.
RC Auto 2025, divario territoriale e variazioni locali
La mappa geografica dei costi svela una Italia frammentata in cui le aree meridionali subiscono i rincari di entità superiore.
La Calabria guida la classifica dei rialzi RC Auto con una variazione del 15,8% a fronte di una situazione opposta al nord.
Il Veneto e la Liguria mantengono una stabilità prossima allo 0,9% evidenziando la eterogeneità delle tariffe applicate sul territorio.
I consumatori ricercano soluzioni dotate di esclusività tecnica attraverso la personalizzazione della offerta proposta dal portale di comparazione online.
La Casa della intermediazione digitale permette di isolare la proposta migliore per le tasche di ogni singolo utente della strada.
Potenziale di risparmio e ruolo attivo
La opportunità di abbattere la spesa per la assicurazione raggiunge la soglia del 52,2% grazie al confronto delle diverse tariffe.
Il monitoraggio dei listini rappresenta la caratteristica vincente per contrastare i livelli elevati dei prezzi presenti nella intera Penisola.
“A fronte di prezzi elevati i consumatori devono assumere un ruolo attivo”, afferma Emanuele Anzaghi, Amministratore Delegato di Segugio.it Broker.
La strategia consigliata dal manager prevede la ricerca della proposta adeguata per procedere alla rinegoziazione o al cambio del fornitore.
Il Marchio della comparazione funge da bussola per orientarsi tra le numerose opzioni offerte dalle diverse compagnie attive nel settore.
Evoluzione digitale e mercato assicurativo
La struttura della industria assicurativa evolve verso modelli in cui la trasparenza e la velocità di accesso ai dati sono fondamentali.
La analisi delle tariffe permette di proteggere il veicolo con garanzie accessorie calibrate sopra le necessità reali del guidatore.
Il traguardo dei 469,86 euro medi di RC Auto impone una riflessione sulla gestione del bilancio destinato alla manutenzione legale del mezzo meccanico.
La tecnica di analisi del comparatore conferma la importanza di uno strumento neutrale per la salvaguardia del potere di acquisto.
L’anno termina con una tendenza alla moderazione dei costi pur restando sopra i livelli precedenti alla crisi del risparmio.
Le 5 cose da sapere RC Auto nel 2025
- Il premio medio RCA nel 2025 si attesta a 469,86 euro con un aumento del 2,7%.
- Luglio rappresenta il mese con i prezzi superiori dell’anno raggiungendo i 493 euro.
- La Calabria registra il rincaro massimo in Italia con un incremento del 15,8% annuo.
- Il risparmio ottenibile tramite la comparazione online di Segugio.it è pari al 52,2% della polizza.
- Liguria e Veneto sono le regioni con i prezzi stabili durante il periodo analizzato.
Leggi ora: le news motori
Ultima modifica: 19 Gennaio 2026