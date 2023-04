Peugeot 9×8 nelle mani dell’artista Javid Demsky

Durante la Milano Design Week 2023 abbiamo potuto ammirare la Peugeot 9×8 con un’inedita livrea, disegnata direttamente dall’artista Javid Demsky, che verrà messa in bella mostra alla prossima 24 ore di Le Mans. La hypercar 9X8 corre già nel Campionato del Mondo Endurance FIA dallo scorso luglio (WEC).

Chi è Javid Demsky

Javid Demsky è uno degli artisti più creativi del momento, visivo, poliedrico, di origine spagnola, che evolve in un universo artistico moderno traendo ispirazione dagli anni ’90: la sua arte parla a un’intera generazione e la sua firma grafica è unica.

Immaginando la nuova livrea dell’Hypercar 9X8, J. Demsky non si è limitato a decorare un’auto, ha trasmesso un messaggio potente: «Fin dall’inizio di questa collaborazione sono stato affascinato da questo progetto perché amo la velocità, il design automobilistico, la precisione, il coraggio e la storia. – le parole di Demsky – questa partnership enfatizza la sperimentazione: mi ha spinto a esplorare le infinite possibilità del futuro di Peugeot sport, che è un marchio iconico nel mondo delle corse automobilistiche».

Il design futuristico che guarda al passato

Le parole di Matthias Hossann, direttore del design di Peugeot: «Abbiamo deciso di collaborare con Javid perché abbiamo avviato una serie di collaborazioni con alcuni artisti che condividono la stessa filosofia che vogliamo sviluppare in futuro. E penso che Javid sia stato l’abbinamento perfetto, questa livrea è una sorta di celebrazione del centesimo anniversario di Le Mans quest’anno. Ciò che è davvero interessante, con le opere di Demsky, è il fatto che usa questa estetica anni ’80 e ’90 ma proiettandosi in qualcosa di veramente futuristico. Quindi abbiamo scoperto che era l’abbinamento perfetto lavorare con lui. Vincere a Le Mans? Spero che possiamo vincere in bellezza, per il resto vedremo».

di Luca Talotta

Ultima modifica: 19 Aprile 2023