Nuovo Volkswagen T-Cross Trend, prezzo speciale e promo da 21.900 euro

La Casa di Wolfsburg apre gli ordini della T-Cross Trend, posizionando il listino d’attacco a 25.550 euro con il propulsore 1.0 TSI da 95 cavalli a trazione anteriore e cambio manuale a cinque marce.
In fase di lancio il costo scende a 21.900 euro con rottamazione o permuta, offrendo una dotazione ricca che comprende cerchi in lega da 16 pollici, fari a LED, sensori posteriori e la guida assistita di livello 2.
Analisi dei costi e le alternative
Per accedere al livello Life occorre aggiungere 1.950 euro, salendo a 27.500 euro con la medesima motorizzazione, mentre la variante da 115 cavalli richiede 28.750 euro, fino ai 30.450 euro per il cambio DSG.
La versione Edition Plus si attesta a 27.700 euro per i 95 cavalli, arrivando a 30.650 euro per la 115 cavalli automatica; le sportive Style e R-Line partono da 30.250 euro per toccare i 32.250 euro nella R-Line Plus DSG.
T-Cross Trend, le opzioni riservate e il verdetto
L’allestimento Trend adotta una politica d’acquisto chiara, che esclude i pacchetti opzionali superiori per limitare la personalizzazione al ruotino da 110 euro ed alla vernice da 230 o 575 euro.
5 cose da sapere su Nuovo Volkswagen T-Cross Trend
- La T-Cross Trend parte da 25.550 euro con il motore 1.0 TSI da 95 cavalli.
- In fase promozionale il prezzo d’attacco scende a 21.900 euro con permuta.
- L’allestimento Life richiede 1.950 euro in piÃ¹ rispetto alla versione Trend.
- La guida assistita di livello 2 con cruise control Ã¨ fornita di serie.
- Il top di gamma R-Line Plus DSG con 115 cavalli raggiunge i 32.250 euro.
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Ultima modifica: 21 Settembre 2026