Il Museo Alfa Romeo compie 50 anni, straordinario tesoro della eccellenza italiana

Arese accoglie la celebrazione dei 116 anni di Alfa RomeoÂ unito al cinquantesimo anniversario del polo museale situato dentro il cuore pulsante della Lombardia motoristica.
Il raduno richiama centinaia di vetture storiche affiancate da migliaia di appassionati provenienti dai quattro angoli della Terra per onorare la continuitÃ tra passato e visione contemporanea.
La 33 Stradale apre la sfilata accanto alla Giulia Quadrifoglio Luna Rossa rappresentando il DNA racing del Marchio milanese dentro lo universo della Bottegafuoriserie.
Tali eccellenze del Made in Italy affronteranno la Louis Vuitton 38Âª Americaâ€™s Cup dentro lo iconico Golfo di Napoli nel 2027 unendo sportivitÃ ed estetica nautica superiore.
EreditÃ racing e 33 Stradale
La Scuderia del Portello espone la monoposto di Formula 1 183T unitamente alla GTAM impiegata nelle dimostrazioni dinamiche capaci di emozionare ogni singolo spettatore presente alla manifestazione.
Il RIAR partecipa con tre esemplari di Spider celebrando il piacere della guida open air mentre la Alfa Romeo Driving Academy mostra la potenza di ogni cavallo vapore.
Tale accostamento tra bolidi incarna la attitudine innata alla sportivitÃ della azienda la quale si traduce in una esperienza di guida viscerale per ogni possessore di tali automobili.
Museo Alfa Romeo di Arese e collezioni storiche
Il percorso permanente accoglie oltre 100.000 visitatori ogni anno offrendo un viaggio suddiviso nei livelli tematici denominati Timeline, Bellezza e VelocitÃ per illustrare la gloria sportiva passata.
Le sale custodiscono 70 esemplari iconici partendo dalla prima A.L.F.A. 24 HP sino ai bolidi guidati da Juan Manuel Fangio durante le stagioni dâ€™oro della massima serie.
Lâ€™area Collezione ospita 200 vetture non esposte unitamente a motori e prototipi rari protetti dentro il Centro Documentazione munito di 6 chilometri lineari di archivi cartacei.
La inaugurazione di un Temporary Shop permette ai visitatori di scoprire la gamma attuale ricevendo informazioni dedicate sopra ogni novitÃ di prodotto sviluppata per il mercato globale.
Le 5 cose da sapere sugli anniversari di Alfa Romeo
- Alfa Romeo festeggia 116 anni di storia motoristica insieme ai 50 anni del Museo Storico di Arese.
- La rassegna espone modelli esclusivi come la 33 Stradale e la Giulia Quadrifoglio Luna Rossa prodotte in serie limitata.
- Il Museo ospita 70 vetture iconiche suddivise in tre aree tematiche dedicate alla cronologia, alla estetica e alla velocitÃ .
- Oltre 300 club ufficiali internazionali testimoniano il legame profondo tra il Marchio e la propria comunitÃ globale di appassionati.
- Gli archivi del Centro Documentazione conservano 6 chilometri di materiale storico fondamentale per la memoria della ingegneria motoristica italiana.
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Ultima modifica: 22 Giugno 2026