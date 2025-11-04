Mobilize accende EICMA 2025 con Duo by TheArsenale

di Luca Talotta

Per il terzo anno consecutivo MobilizeÂ Ã¨ tra i protagonisti assoluti dellâ€™EICMA 2025, la piÃ¹ importante fiera internazionale dedicata alle due ruote e alla mobilitÃ del futuro, in programma dal 6 al 9 novembre a Fiera Milano Rho. Al padiglione 10, stand I-79, il brand diÂ Renault GroupÂ presenta in anteprima nazionale laÂ Mobilize Duo by TheArsenale, una showcar che unisceÂ design visionario, tecnologia elettrica e spirito urbano.

Frutto della collaborazione conÂ TheArsenale, laboratorio creativo noto per la sua filosofia radicale nel mondo della mobilitÃ , la nuova Duo si presenta come un esperimento stilistico capace di spingere oltre i confini del design automobilistico, trasformando un mezzo di trasporto in una veraÂ opera dâ€™arte su ruote.

Duo by TheArsenale: quando lâ€™elettrico diventa stile

LaÂ Mobilize Duo by TheArsenaleÂ Ã¨ molto piÃ¹ di una vettura: Ã¨ unÂ manifesto di libertÃ urbana. Caratterizzata da una livrea blu reale intensa, attraversata da grafiche dinamiche che rappresentano la connessione tra uomo, macchina e cittÃ , la showcar incarna un nuovo modo di intendere lâ€™energia elettrica come espressione estetica.

Il mix tra superfici opache e lucide enfatizza le linee compatte e muscolose, mentre ogni dettaglio racconta il dialogo continuo traÂ arte, tecnologia e sostenibilitÃ . Lâ€™interno, minimalista ma ricercato, Ã¨ pensato per chi vive la cittÃ come un laboratorio creativo: giovani designer, professionisti in movimento e amanti della mobilitÃ consapevole.

SoloÂ 50 esemplariÂ di questo esclusivo kit di personalizzazione verranno prodotti, ciascuno con certificato di autenticitÃ e numerazione dedicata. Una scelta che rende ogni Duo by TheArsenale un pezzo unico, destinato a collezionisti e pionieri della nuova mobilitÃ .

Duo: la mobilitÃ urbana secondo Mobilize

Compatta,Â 100% elettricaÂ e totalmente connessa, laÂ Mobilize DuoÂ nasce per semplificare la vita in cittÃ . Con una larghezza di soli 1,30 metri, Ã¨ capace di muoversi agilmente anche nei centri storici piÃ¹ stretti, offrendo fino aÂ 161 km di autonomiaÂ (versione Duo 45 Neo) e una velocitÃ massima diÂ 80 km/hÂ (versione Duo 80 Evo).

Disponibile in due versioni, una guidabile dai 14 anni e lâ€™altra pensata per un pubblico adulto, Duo si rivolge a unâ€™utenza trasversale, sempre piÃ¹ attenta ai temi diÂ mobilitÃ sostenibile e accessibilitÃ .

A bordo, il design richiama quello dei vecchi boombox, con un cruscotto che sembra un altoparlante integrato. Il centro dellâ€™esperienza Ã¨ loÂ smartphone del conducente, che, tramite lâ€™appÂ MyDuo, diventa il cuore digitale del veicolo: permette di gestire la carica, la posizione e perfino di condividere lâ€™auto fino aÂ sei utenti diversi, ognuno con la propria chiave digitale.

Sicurezza e sostenibilitÃ al centro

La filosofia di Mobilize non si limita al design. Duo Ã¨ costruita con ilÂ 40% di materiali riciclatiÂ e puÃ² essereÂ riciclata al 95%Â a fine vita. Inoltre, impiegaÂ cinque volte meno componentiÂ rispetto a unâ€™auto tradizionale, riducendo cosÃ¬ lâ€™impatto ambientale e semplificando la manutenzione.

In linea con lâ€™impegno di Renault Group per la sicurezza, Duo Ã¨ tra i primiÂ quadricicli elettriciÂ ad adottare di serie unÂ airbag per il conducente. Una scelta che conferma lâ€™obiettivo del marchio: rendere la mobilitÃ leggera non solo ecologica ma anche sicura.

Prezzi e offerte

LaÂ Mobilize Duo 45 NeoÂ parte daÂ 9.990 euro, oppure puÃ² essere finanziata da 49 euro al mese, mentre laÂ Duo 80 EvoÂ Ã¨ proposta daÂ 12.500 euroÂ o 99 euro al mese. Entrambe le versioni sono acquistabili con formule flessibili diÂ Mobilize Financial Services, pensate per favorire un approccio accessibile alla mobilitÃ elettrica urbana.

Con Duo e la sua esclusiva edizione TheArsenale,Â Mobilize ridefinisce il concetto stesso di spostamento urbano, proponendo un modo di vivere la cittÃ piÃ¹ libero, sostenibile e personale. Una visione che coniuga lâ€™innovazione tecnologica allâ€™estetica del futuro, dove ogni dettaglio diventa un gesto di design.

Leggi ora:Â le news motori

Ultima modifica: 4 Novembre 2025