Mercato usato 2025, auto a +2,1% e record per l’ibrido

Il bollettino Auto-Trend curato dal Automobile Club d’Italia scatta la fotografia di un settore, quello dell’usato auto, in pieno fermento durante il periodo solare 2025. I dati ufficiali del Pubblico Registro Automobilistico certificano un incremento del 2,1% per le transazioni relative alle automobili di seconda mano. Le due ruote segnano un progresso marcato raggiungendo la soglia del 3,1% con un volume totale di 644.000 scambi.

La vitalità del comparto del usato supera di due volte il ritmo delle immatricolazioni di auto nuove effettuate presso i concessionari della penisola. Per ogni cento iscrizioni di auto nuove si registrano 208 trasferimenti di proprietà a conferma della solidità del mercato secondario. “Il mercato del usato palesa una vitalità doppia rispetto al comparto del nuovo”, dichiara la nota tecnica della Area Statistica ACI.

Sostituzione del parco e contrazione delle radiazioni

La flessione delle cancellazioni dal PRA pari al 6,5% determina un aumento della consistenza numerica delle auto circolanti nel territorio nazionale. Ogni cento immatricolazioni di auto nuove corrispondono a 75 radiazioni a conferma della tendenza alla conservazione dei modelli stradali datati. Il mese di dicembre evidenzia una crescita delle pratiche di radiazione del 6% con le demolizioni in salita del 8,5%.

La quota di sostituzione delle auto si attesta sul valore di 0,82 nel corso del dodicesimo mese del periodo annuale considerato. Le esportazioni di auto usate verso i mercati esteri segnano un incremento marginale del 0,8% durante la chiusura della annata.

Alimentazioni tradizionali e ascesa delle tecnologie green

Il mercato delle auto usate poggia sopra le motorizzazioni alimentate a benzina oppure a gasolio per la quota di tre quarti. La alimentazione a benzina mantiene una crescita del 2,1% mentre il diesel subisce una contrazione pari al 5,4% dei passaggi totali. Il dato rilevante riguarda la spinta dei motori ibridi a gasolio che mettono a segno un aumento del 47,9% su base annuale.

Le auto elettriche seguono la scia positiva con un balzo del 40% accompagnate dalla crescita del 31,3% delle unità ibride a benzina. Le alimentazioni a metano subiscono un tracollo del 12,9% confermando il disinteresse del pubblico verso tale tipologia di rifornimento energetico.

Geografie della mobilità tra Nord e Sud

La analisi territoriale indica una crescita dei trasferimenti netti del 3,1% nelle regioni settentrionali trainate dai risultati della Lombardia e del Piemonte. La regione Lazio chiude la annata con un segno positivo del 2,9% mentre la Sicilia spicca nelle isole con un incremento del 5,2%. La città di Torino registra una impennata del 55,4% per le prime iscrizioni distaccando i volumi delle altre province della zona.

La provincia di Bolzano segna un progresso del 20,8% nelle radiazioni manifestando un dinamismo superiore alla media dei distretti confinanti. La Sardegna evidenzia un aumento del 22,2% nelle cancellazioni dal registro automobilistico durante il mese di dicembre rispetto al anno precedente.

Categoria Automobile Passaggi Proprietà 2025 Variazione Annuale %
Autovetture (Usato) 3.221.145 +2,1%
Motocicli (Usato) 644.598 +3,1%
Radiazioni Auto 1.163.974 -6,5%
Prime Iscrizioni 1.410.918 -5,8%

Le 5 cose da sapere sull’usato auto nel 2025

  1. Il mercato delle auto usate cresce del 2,1% superando la quota di 3,2 milioni di passaggi di proprietà totali.
  2. Per ogni 100 automobili nuove vendute nel corso dell’anno se ne scambiano 208 all’interno del circuito del usato.
  3. Le radiazioni dal PRA calano del 6,5% portando a un incremento della età media e del numero di auto circolanti.
  4. La tecnologia ibrida a gasolio registra la crescita maggiore del settore con un incremento del 47,9% nelle preferenze dei compratori.
  5. Il diesel tradizionale perde terreno con una flessione del 5,4% lasciando spazio alla avanzata delle unità elettriche e benzina.

 

Ultima modifica: 13 Gennaio 2026

