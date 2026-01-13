Mercato usato 2025, auto a +2,1% e record per l’ibrido

Il bollettino Auto-Trend curato dal Automobile Club d’Italia scatta la fotografia di un settore, quello dell’usato auto, in pieno fermento durante il periodo solare 2025. I dati ufficiali del Pubblico Registro Automobilistico certificano un incremento del 2,1% per le transazioni relative alle automobili di seconda mano. Le due ruote segnano un progresso marcato raggiungendo la soglia del 3,1% con un volume totale di 644.000 scambi.
La vitalità del comparto del usato supera di due volte il ritmo delle immatricolazioni di auto nuove effettuate presso i concessionari della penisola. Per ogni cento iscrizioni di auto nuove si registrano 208 trasferimenti di proprietà a conferma della solidità del mercato secondario. “Il mercato del usato palesa una vitalità doppia rispetto al comparto del nuovo”, dichiara la nota tecnica della Area Statistica ACI.
Sostituzione del parco e contrazione delle radiazioni
La flessione delle cancellazioni dal PRA pari al 6,5% determina un aumento della consistenza numerica delle auto circolanti nel territorio nazionale. Ogni cento immatricolazioni di auto nuove corrispondono a 75 radiazioni a conferma della tendenza alla conservazione dei modelli stradali datati. Il mese di dicembre evidenzia una crescita delle pratiche di radiazione del 6% con le demolizioni in salita del 8,5%.
La quota di sostituzione delle auto si attesta sul valore di 0,82 nel corso del dodicesimo mese del periodo annuale considerato. Le esportazioni di auto usate verso i mercati esteri segnano un incremento marginale del 0,8% durante la chiusura della annata.
Alimentazioni tradizionali e ascesa delle tecnologie green
Il mercato delle auto usate poggia sopra le motorizzazioni alimentate a benzina oppure a gasolio per la quota di tre quarti. La alimentazione a benzina mantiene una crescita del 2,1% mentre il diesel subisce una contrazione pari al 5,4% dei passaggi totali. Il dato rilevante riguarda la spinta dei motori ibridi a gasolio che mettono a segno un aumento del 47,9% su base annuale.
Le auto elettriche seguono la scia positiva con un balzo del 40% accompagnate dalla crescita del 31,3% delle unità ibride a benzina. Le alimentazioni a metano subiscono un tracollo del 12,9% confermando il disinteresse del pubblico verso tale tipologia di rifornimento energetico.
Geografie della mobilità tra Nord e Sud
La analisi territoriale indica una crescita dei trasferimenti netti del 3,1% nelle regioni settentrionali trainate dai risultati della Lombardia e del Piemonte. La regione Lazio chiude la annata con un segno positivo del 2,9% mentre la Sicilia spicca nelle isole con un incremento del 5,2%. La città di Torino registra una impennata del 55,4% per le prime iscrizioni distaccando i volumi delle altre province della zona.
La provincia di Bolzano segna un progresso del 20,8% nelle radiazioni manifestando un dinamismo superiore alla media dei distretti confinanti. La Sardegna evidenzia un aumento del 22,2% nelle cancellazioni dal registro automobilistico durante il mese di dicembre rispetto al anno precedente.
|Categoria Automobile
|Passaggi Proprietà 2025
|Variazione Annuale %
|Autovetture (Usato)
|3.221.145
|+2,1%
|Motocicli (Usato)
|644.598
|+3,1%
|Radiazioni Auto
|1.163.974
|-6,5%
|Prime Iscrizioni
|1.410.918
|-5,8%
Le 5 cose da sapere sull’usato auto nel 2025
- Il mercato delle auto usate cresce del 2,1% superando la quota di 3,2 milioni di passaggi di proprietà totali.
- Per ogni 100 automobili nuove vendute nel corso dell’anno se ne scambiano 208 all’interno del circuito del usato.
- Le radiazioni dal PRA calano del 6,5% portando a un incremento della età media e del numero di auto circolanti.
- La tecnologia ibrida a gasolio registra la crescita maggiore del settore con un incremento del 47,9% nelle preferenze dei compratori.
- Il diesel tradizionale perde terreno con una flessione del 5,4% lasciando spazio alla avanzata delle unità elettriche e benzina.
Ultima modifica: 13 Gennaio 2026