Lamborghini Fenomeno Roadster, 1.080 cavalli per la piÃ¹ potente scoperta di Sant’Agata Bolognese

Lamborghini Fenomeno Roadster,Â la seconda edizione della Lamborghini Arena accoglie il debutto mondiale della scoperta estrema uscita dai cancelli di Santâ€™Agata Bolognese. Una portendosa due posti a cielo aperto che sarÃ prodotta in 15 esemplari numerati.
Lâ€™intera scocca in fibra di carbonio racchiude un cuore ibrido capace di generare una potenza combinata superiore a ogni limite della tecnica moderna.
Il prezzo di Lamborghini Fenomeno Roadster, fissato a 5 milioni di euro riflette la natura di una vettura destinata a collezionisti di alto profilo sparsi nel mondo.
Il propulsore V12 aspirato da 6,5 litri collabora con tre unitÃ elettriche per scaricare una cavalleria di 1080 cavalli sul suolo stradale.
Le prestazioni misurate dichiarano un tempo di 2,4 secondi per coprire lo scatto da zero a 100 chilometri orari con una progressione infinita.
La velocitÃ massima dichiarata di Lamborghini Fenomeno Roadster supera quota 340 orari ponendo tale modello al vertice della dinastia delle vetture scoperte prodotte dalla casa del toro.
L’energia elettrica risiede in una batteria da 7 kWh situata nel tunnel centrale per garantire un bilanciamento dei pesi ideale tra gli assi.
Stephan Winkelmann, Presidente e CEO di Lamborghini ha detto ““Fenomeno Roadster rappresenta l’espressione piÃ¹ autentica dei valori del nostro brand: design visionario, performance senza compromessi ed esclusivitÃ assoluta. Ãˆ un’interpretazione unica dell’emozione di guida creata per un ristretto gruppo di clienti alla ricerca di una vettura che vada oltre le convenzioni. Ogni esemplare Ã¨ concepito come un capolavoro da collezione in cui l’eccellenza tecnica si unisce a un’artigianalitÃ su misura”,.”
Il dirigente sottolinea come ogni pezzo sia un capolavoro da collezione in cui l’eccellenza tecnica si unisce a una artigianalitÃ su misura totale.
Mitja Borkert, Design Director di Lamborghini, ha aggiunto: “Il design di Fenomeno Roadster Ã¨ un punto di riferimento per le prossime supersportive open-top. Il team di progettazione ha creato un modello che rispetta il tradizionale DNA aziendale pur guardando al futuro. Lamborghini Fenomeno Roadster alimenta il sogno di tanti appassionati Lamborghini. Il suo design Ã¨ allo stesso tempo prezioso ed esclusivo e rappresenta perfettamente la filosofia “feel like a pilot” e, mettendo in evidenza la creativitÃ inesauribile del nostro Centro Stile, che da piÃ¹ di 20 anni crea il design delle nostre vetture“.
L’approccio stilistico segue il concetto Feel Like a Pilot mettendo il conducente al centro di una esperienza di guida immersiva e tecnologica.
Efficienza e deportanza a tetto aperto
La sezione frontale ottimizzata per l’aerodinamica cattura lo sguardo con linee affilate e ampie prese d’aria che richiamano la forma esagonale tipica della casa.
Uno spoiler installato sul parabrezza devia il flusso d’aria sopra l’abitacolo per alimentare il vano motore posteriore privo della classica presa d’aria superiore.
Le strutture dei roll bar in carbonio garantiscono la sicurezza degli occupanti integrandosi con eleganza nei cupolini posteriori dal design in stile speedster puro.
Il sistema frenante CCM-R Plus assicura spazi di arresto ridotti grazie a una matrice di carbonio tridimensionale derivata dalle applicazioni racing estreme.
Lamborghini Fenomeno Roadster, telaio in carbonio e assetto da pista
La struttura portante si basa sulla tecnologia Monofuselage che utilizza una combinazione di fibre lunghe e corte per ottenere una rigiditÃ strutturale superiore.
La parte anteriore in Forged Composite riduce le masse sospese migliorando la risposta dello sterzo e la precisione durante l’inserimento in curva a velocitÃ elevata.
Il sistema di gestione dinamica utilizza il sensore 6D per monitorare in tempo reale ogni movimento della scocca sui tre assi spaziali di riferimento.
Gli ammortizzatori racing con regolazione manuale permettono di adattare il comportamento della vettura alle caratteristiche del manto stradale o del tracciato di gara.
Lamborghini Fenomeno Roadster, pneumatici su misura e colori bolognesi
Il partner tecnico Bridgestone ha sviluppato coperture Potenza Sport specifiche utilizzando la tecnologia di modellazione virtuale denominata Virtual Tyre Development per ridurre l’impatto ambientale.
Tali pneumatici montati su cerchi da 21 e 22 pollici garantiscono una impronta a terra ottimale per gestire la coppia del sistema ibrido.
La carrozzeria esibisce la tonalitÃ Blu Cepheus nella parte superiore mentre la sezione inferiore adotta il Rosso Mars in onore della cittÃ di Bologna.
L’abitacolo impiega materiali nobili come il Carbon Skin brevettato e rivestimenti in microfibra per unire lusso e resistenza alle sollecitazioni della guida sportiva.
Lamborghini Fenomeno Roadster, l’ereditÃ delle edizioni limitate V12
Tale progetto si inserisce nella prestigiosa tradizione delle Few-Off iniziata nel 2007 con la presentazione della ReventÃ³n seguita da modelli iconici come Veneno.
Il Centro Stile ha tratto ispirazione dai prototipi da competizione degli anni settanta e dalla Miura Roadster del 1968 per definire le proporzioni esterne.
Il debutto avvenuto nel corso della seconda edizione della manifestazione a Bologna conferma la vitalitÃ del legame tra la produzione industriale e il territorio.
La Fenomeno Roadster segna l’inizio di un capitolo inedito nella strategia di elettrificazione del costruttore attraverso l’architettura ibrida ad alte prestazioni di nuova concezione.
Le 5 cose da sapere su Lamborghini Fenomeno Roadster
- La potenza totale raggiunge quota 1080 cavalli grazie alla unione tra il propulsore V12 e tre motori elettrici.
- La produzione mondiale della variante Roadster Ã¨ limitata a 15 unitÃ destinate a una clientela selezionata dal Marchio. Prezzo da 5 milioni di euro.
- Il telaio Monofuselage in fibra di carbonio garantisce una rigiditÃ strutturale elevata a fronte di un peso contenuto dei componenti.
- Il sistema aerodinamico di Lamborghini Fenomeno Roadster include uno spoiler sul parabrezza per gestire i flussi d’aria verso il motore in assenza di prese d’aria superiori.
- Gli pneumatici Bridgestone Potenza Sport nascono attraverso un processo di sviluppo virtuale per ottimizzare le prestazioni e ridurre l’impatto ambientale.
Lamborghini Fenomeno Roadster, le foto ufficiali
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Ultima modifica: 10 Maggio 2026