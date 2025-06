Italia, auto sempre piÃ¹ vecchie, etÃ  media sale a oltre 12 anni

Secondo l’ultimo report di Facile.it, aggiornato a maggio 2025, l’età media delle auto in circolazione sulle strade italiane continua ad aumentare: oggi ha raggiunto i 12 anni e 2 mesi, con un incremento del 3,7% rispetto allo scorso anno. L’Italia si conferma dunque uno dei Paesi europei con il parco vetture più datato.

In parallelo, cresce l’incidenza degli automobilisti che scelgono garanzie accessorie come l’assistenza stradale: a maggio, il 42,8% degli assicurati ha optato per questa copertura, in aumento rispetto al 39% registrato a ottobre 2024.

Rc Auto: più vecchia è l’auto, più alto il premio

L’indagine evidenzia una stretta correlazione tra l’anzianità del veicolo e il premio dell’assicurazione. A parità di condizioni, il costo della Rc Auto cresce sensibilmente con l’età dell’auto: un veicolo di 10 anni paga mediamente 359 euro annui, cifra che sale a 368 euro per vetture di 12 anni e raggiunge 421 euro con 14 anni di anzianità, pari a un rincaro del 17% in appena quattro anni.

Sicilia e Basilicata in vetta alla classifica delle auto più anziane

A livello regionale emergono differenze significative. La Sicilia guida la classifica con un’età media delle vetture pari a 14 anni. Seguono Basilicata (13 anni e 11 mesi), Calabria e Sardegna (13 anni e 8 mesi), Molise e Puglia (13 anni e 6 mesi).

All’opposto, la Toscana vanta il parco vetture più giovane, con una media di 11 anni e 1 mese. Seguono Lombardia (11 anni e 7 mesi), Lazio (11 anni e 8 mesi), Emilia-Romagna (11 anni e 11 mesi) e Piemonte (12 anni e 1 mese).

Parco sempre più anziano: rischio sicurezza e costi crescenti

L’invecchiamento costante delle vetture italiane rappresenta non solo un problema ambientale, ma anche un fattore di rischio per la sicurezza stradale e un aggravio economico per gli automobilisti, penalizzati da premi assicurativi più elevati. L’analisi, basata su oltre 13 milioni di preventivi effettuati su Facile.it, fotografa una tendenza che potrebbe peggiorare senza politiche incentivanti per il rinnovo del parco circolante.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 12 Giugno 2025