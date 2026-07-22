Hyundai apre gli ordini per la Nuova IONIQ 6 N Line, ammiraglia elettrica sportiva

Hyundai apre ufficialmente le prenotazioni in Italia per la sua ammiraglia elettrica a 4 porte, IONIQ 6 N Line,. Questo modello, vero concentrato di tecnologia, si distingue per un andamento ancora piÃ¹ futuristico e distintivo, capace di fondere eleganza, efficienza aerodinamica e dinamismo in un equilibrio unico. La grande novitÃ Ã¨ rappresentata dall’introduzione, per la prima volta, dell’allestimento N Line, l’unica versione che andrÃ a comporre la nuova gamma italiana del modello.
Sotto una carrozzeria che vanta un CX aerodinamico tra i piÃ¹ bassi al mondo, pari a 0,215, si nasconde la raffinata piattaforma E-GMP a 800 Volt, oggi tra le soluzioni piÃ¹ avanzate sul mercato. La vettura adotta un powertrain bimotore che sviluppa una potenza massima di 325 cavalli, ripartiti sulla trazione integrale AWD.
Il cuore energetico Ã¨ costituito da una nuova batteria da 84 kWh, capace di garantire un’autonomia media omologata che arriva fino a 595 km nel ciclo combinato WLTP, raggiungendo addirittura i 722 km nel percorso prettamente urbano. L’architettura a 800 Volt si traduce anche in tempi di sosta alle colonnine ridotti al minimo: supporta infatti la ricarica ultra-rapida in corrente continua, che permette di passare dal 10 all’80% in appena 18 minuti.
La Nuova IONIQ 6 N Line debutta sul mercato italiano con un listino prezzi che parte da 60.300 euro. L’equipaggiamento di serie Ã¨ particolarmente completo e comprende fari anteriori a matrice di LED, cerchi in lega dedicati da 20″ con pneumatici 245/40 R20, un abitacolo spazioso con sedili anteriori relax a regolazione elettrica con funzione memory per il guidatore, sedute anteriori e posteriori riscaldabili, volante riscaldabile con paddle per la frenata rigenerativa e climatizzatore automatico bi-zona.
La plancia Ã¨ dominata da un quadro strumenti digitale SuperVision da 12,3″ e da un sistema di infotainment con schermo touchscreen da 12,3″ e navigazione integrata. La sicurezza Ã¨ garantita dall’intero ecosistema Hyundai SmartSense, che comprende, tra gli altri, il sistema di assistenza anti-collisione frontale (FCA 2.0), il mantenimento al centro della carreggiata (LFA 2.0), il Cruise Control Adattivo con funzione Stop&Go (SCC 2.0) e l’Highway Driving Assist 2 (HDA 2.0).
5 cose da sapere su IONIQ 6 N Line
- Piattaforma E-GMP a 800 Volt: Cuore tecnologico della IONIQ 6 N Line Ã¨ l’architettura a 800 Volt che garantisce ricariche ultra-rapide (10-80% in appena 18 minuti).
- Nuova batteria da 84 kWh: Una maggiore capacitÃ energetica permette un’autonomia omologata fino a 595 km nel ciclo combinato WLTP (722 km in cittÃ ).
- Powertrain AWD da 325 cavalli: Due motori elettrici forniscono la trazione integrale e prestazioni brillanti per la grande berlina coreana.
- Allestimento sportivo N Line: L’inedito allestimento, unico per la gamma italiana, introduce un design ispirato al mondo delle Hyundai N.
- Listino da 60.300 euro: Nuova IONIQ 6 N Line Ã¨ disponibile in Italia a un prezzo di 60.300 euro, supportata da speciali offerte di finanziamento.
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Ultima modifica: 22 Luglio 2026