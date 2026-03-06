Honda Prelude, prova della coupÃ© full hybrid. Diversa e speciale

Fuori dal coro, Honda Prelude spicca per originalitÃ . Nelle forme e nell’animaÂ di granturismo elettrificata votata al piacere di guida.

Ibrida, full, con la tecnologia del colosso giapponese, concepita per da soddisfazione: una mosca bianca nel panorama attuale.

Dopo venticinque anni di assenza il nome iconico della Casa di Tokyo torna ad abitare i listini europei con una linea da coupÃ© pura.

Prelude, torna con ambizione e tecnoliga un nome che ha fatto storia

La sesta generazione di Prelude, modello nato nel 1978, prima auto al mondo con 4 ruote sterzanti nel 1988, e uscito di produzione nel 2001, si presenta con una silhouette, atletica, ben proporzionata.

Rinuncia alle forme cariche di appendici aerodinamiche vistose privilegiando superfici levigate ispirate alla eleganza priva di tempo degli alianti, ai quali si sono ispirati i designer giapponesi.

La carrozzeria bassa e larga si ferma a 1.34 metriÂ di altezza garantendo una presenza scenica decisa sulla strada grazie ai passaruota posteriori muscolosi.

Honda Prelude, powertrain e:hev e s+ shift

Il sistema ibrido e:HEV abbina un propulsore a benzina da 2.0 litri a iniezione diretta con due motori elettrici compatti capaci di erogare 184 cavalli.

Una potenza adatta a una peso contenuto a 1.473 kg, non male per una vettura lunga 4,52 metri.

Il powertrainÂ i-MMD opera in tre configurazioni distinte denominate Electric Drive, Hybrid Drive ed Engine Drive selezionando in autonomia la erogazione energetica ideale.

La trasmissione automatica simula i cambi di marcia attraverso il dispositivo Honda S+ Shift per garantire un coinvolgimento dinamico superiore al guidatore.

La accelerazione da fermo fino a 100 chilometri orari avviene in 8,2 secondi grazie alla coppia istantanea di 315 Nm prodotta dalla unitÃ elettrica principale.

Il sistema Active Sound Control lavora in sinergia con la propulsione per offrire un ritorno acustico naturale durante le fasi di pressione del pedale destro. La sostanza c’Ã¨.

Prelude, dinamica di guida e sospensioni della Civic Type R. E il consumo…

Guidata sul colli toscani, la granturismo ibrida fa innamorare. Pronta e precisa, invoglia a un passo brillante senza mettere mai in apprensione.

Il telaio adotta soluzioni ingegneristiche ereditate dalla leggendaria Civic Type R , una delle sportive a trazione anteriore piÃ¹ performanti di sempre. Ottimo il lavoro delle sospensioni adattive a controllo elettronico.

Il baricentro basso unito alla larghezza di 1.880 mm regala una stabilitÃ laterale eccellente riducendo i movimenti della scocca durante i passaggi in curva veloci.

Lo sterzo brilla per prontezza e trasmette informazioni precise sul livello di aderenza dei pneumatici anteriori. Il sistema Agile Handling Assist interviene con micro frenate sulle ruote interne per agevolare l’inserimento nel punto di corda dei tracciati stradali tortuosi.

I freni Brembo assicurano una potenza di arresto elevata unita ad una modulabilitÃ del pedale ottimale in ogni condizione di guida. Un bel pacchetto, esaltato da un’ottima efficienza, percorrenze di 18 km/litro sono ottima una vettura dall’indole sportiva.

Significano circa 750 km di autonomia nonostante un serbatoio non esagerato, 40 litri. Ovvero parecchia strada per divertirsi.

Abitacolo e versatilitÃ

Gli interni di Prelude traggono ispirazione dalle cabine di pilotaggio degli alianti offrendo una visibilitÃ anteriore nitida grazie ai montanti profilati ed al cofano ribassato.

I sedili anteriori dotati di tecnologia Body Stabilising Seat garantiscono un supporto laterale ideale mentre il divano posteriore risulta adatto per due passeggeri minuti.

Il quadro strumenti digitale da 10,2 pollici cambia colore in base alla mappatura selezionata passando dal grigio della modalitÃ GT al rosso acceso della variante Sport.

La capienza del vano di carico raggiunge i 663 litri abbattendo gli schienali permettendo il trasporto di attrezzature ingombranti come biciclette o sacche da golf.

Prelude Ã¨ una 2+2, ma le due sedute posteriori sono di fortuna, meglio considerarla come una coupÃ© con un bagagliaio e un portellone molto pratici.

Per chi vuole abbassare il ritmo e gustarsi il viaggio sono a disposizione le modalitÃ Comfort ed Individual per personalizzare la risposta degli ammortizzatori e la pesantezza del comando dello sterzo.

Non manca di nulla: dotazione e prezzo

Prelude debutta nel unico allestimento Advance con un prezzo fissato a 50.900 euro. Si tratta di un full optional, non manca di nulla.

La dotazione include il pacchetto di sicurezza Honda SENSING con cruise control adattivo e sistema audioÂ Bose.

I cerchi in lega da 19 pollici con pinze freno blu impreziosiscono la estetica laterale insieme alla vernice esclusiva Moonlit White Pearl.

Prelude in sintesi pregi e difetti del coupÃ© nipponico

Il plus che porta il sorriso alla guida: la maneggevolezza eccellente ed una risposta del motore ibrido vivace capace di mettere a proprio agio chi siede al comando.

Le finiture interne vantano montaggi precisi e materiali di qualitÃ .

La abitabilitÃ posteriore costituisce il limite maggiore della vettura poichÃ© lo spazio per testa e gambe risulta scarso per le persone di statura elevata.

La sesta generazione della sportiva di Tokyo si conferma una scelta originale e di qualitÃ per chi cerca equilibrio tra piacere di guida ed efficienza energetica.

Le 5 cose da sapere su Honda Prelude

Il ritorno del nome iconico avviene dopo venticinque anni con un propulsore full hybrid da 184 cavalli di potenza massima. Il sistema Honda S+ Shift ricrea attraverso la elettronica le sensazioni di un cambio manuale a otto marce azionabile con le palette. Il telaio condivide componenti strutturali con la Civic Type R includendo sospensioni multilink ed ammortizzatori a regolazione elettronica continua,. La commercializzazione in Italia inizia a febbraio 2026 con un costo di acquisto pari a 50.900 euro per la versione Advance. Lo spazio interno offre quattro posti ma il divano posteriore accoglie esclusivamente due ragazzini a causa della linea del tetto discendente.

