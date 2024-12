Ducati Panigale V4 Tricolore, inno alla passione italiana

La Casa di Borgo Panigale presenta la Ducati Panigale V4 Tricolore, una motocicletta in edizione limitata a 1000 esemplari.

Questa versione speciale si propone come un omaggio al Made in Italy e alla storia di Ducati.

La nuova Ducati Panigale V4 Tricolore reinterpreta la livrea nata per la 750 F1 del 1984, la moto che diede inizio alla storia delle supersportive moderne.

Questa colorazione, negli anni successivi, ha caratterizzato le versioni più prestigiose delle diverse generazioni di Superbike Ducati.

Innovazione e tradizione: il cuore della Ducati Panigale V4 Tricolore

La Panigale V4 Tricolore rappresenta l’unione di innovazione, tradizione e passione.

È la promessa di vivere un’esperienza unica, il privilegio di una storia che continua a definire il futuro delle moto sportive.

Un legame che attraversa il tempo, celebrando l’arte ingegneristica di Ducati e lo spirito italiano.

Ducati Panigale V4 Tricolore: opera d’arte su due ruote

L’esclusiva Panigale V4 Tricolore è stata svelata al pubblico durante un evento fuorisalone organizzato con Eataly, nel contesto di Art Basel a Miami Beach.

Andrea Ferraresi, direttore Strategy & Centro Stile Ducati, ha sottolineato come Ducati sia l’unico marchio motociclistico in grado di coniugare tecnologia e bellezza, creando opere d’arte utilizzando la moto come una tela.

La Panigale V4 Tricolore, disegnata da Drudi Performance e dal Centro Stile Ducati, si basa sulla nuova Panigale V4.

La livrea bianca, rossa e verde, proposta per la prima volta in versione asimmetrica, celebra i colori della bandiera italiana. Il numero uno, presente sul frontale e sui fianchi della moto, richiama le Ducati più sportive e raffinate.

La Ducati Panigale V4 Tricolore è arricchita da una dotazione tecnica di serie che ne esalta le prestazioni in pista.

Per la prima volta nella storia di Ducati, una Tricolore monta cerchi in fibra di carbonio a cinque razze. Questa soluzione riduce il peso di 0.950 kg, migliorando l’agilità e la precisione nei cambi di direzione.

La Panigale V4 Tricolore è inoltre la prima moto di produzione al mondo ad essere equipaggiata con l’impianto frenante anteriore Front Brake Pro. Questo sistema, derivato dalle competizioni, garantisce una potenza frenante e una costanza di prestazioni superiori.

L’unicità della Tricolore è ulteriormente rafforzata dalla possibilità, riservata ai possessori, di completare il proprio look con un casco e un giubbotto in edizione limitata.

