Controesodo, 12 milioni di rientri. Anas: massima prudenza

Controesodo, milioni di italiani concludono le loro vacanze estive. Si preparano a rientrare per riprendere le attivitÃ lavorative. Anas prevede circa 12,2 milioni di spostamenti per questo fine settimana.

Dal 25 luglio, inizio dell’esodo estivo, Anas ha registrato 203 milioni di spostamenti totali. La mobilitÃ coinvolge l’intera settimana, non solo i weekend. Due terzi dei viaggi avvengono nei giorni feriali. I fine settimana mantengono comunque la maggiore affluenza.

Controesodo, vigilanza e bollini rossi

Il pomeriggio di venerdÃ¬ 22 agosto Ã¨ contrassegnato da bollino rosso. Similmente, sabato 23 agosto al mattino e domenica 24 per l’intera giornata. ViabilitÃ Italia ha diffuso queste allerte per l’aumento dei flussi. Gli spostamenti sono in netta crescita verso i grandi centri urbani.

Il transito dei veicoli pesanti sarÃ vietato sabato 23 agosto. Il divieto vige dalle 8 alle 16. Domenica 24 agosto sarÃ attivo dalle 7 alle 22.

Controesodo, appello alla prudenza

L’Amministratore Delegato di ANAS, Â Claudio Andrea Gemme, ha esortato alla prudenza. Ha ribadito che “guidare con prudenza Ã¨ fondamentale per la sicurezza stradale“.

Gemme ha sottolineato: “mai al volante con il cellulare“. Ha aggiunto: “nulla Ã¨ urgente come salvaguardare la propria vita e quella degli altri“.

L’AD ha avvertito sui comportamenti rischiosi legati alla fretta di tornare. Ricerche indicano che il 51% degli italiani non vede pericolo nel superare i limiti. L’11,4% crede di poter fare altro mentre guida. Solo il 55,4% collega gli incidenti a condotte sbagliate. Ha invitato a rispettare i limiti e pianificare i percorsi.

Controesodo, rinforzi e itinerari critici

Anas ha intensificato il personale su tutto il territorio nazionale. La presenza dei cantieri Ã¨ stata ridimensionata per agevolare i flussi. Fino all’8 settembre, 1.392 cantieri, pari all’83% del totale, sono sospesi.

Gli spostamenti si dirigeranno a nord verso le grandi cittÃ . Essi provengono dalle dorsali adriatica, tirrenica e ionica. Riguarderanno anche i valichi di confine per Francia, Slovenia e Croazia.

Molte arterie principali subiranno un incremento della circolazione. Tra queste, la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in Campania, Basilicata e Calabria. Anche la SS106 “Jonica” e la SS18 “Tirrena Inferiore” in Calabria. Le autostrade siciliane A19 “Palermo-Catania” e A29 “Palermo-Mazara del Vallo” sono interessate. In Sardegna, la SS131 “Carlo Felice”. Nel Lazio, la SS148 “Pontina” e la SS7 “Appia”. L’Itinerario E45 e le SS1 Aurelia e SS16 Adriatica vedranno traffico. Al nord, i raccordi RA13 e RA14 in Friuli-Venezia Giulia. Altre strade cruciali includono la SS36, SS45, SS26, SS309 e SS51.

Anas schiera circa 2.500 risorse su strada in turnazione. Questo include personale tecnico, di esercizio e operatori delle Sale Operative. Il monitoraggio del traffico Ã¨ garantito in tempo reale 24 ore su 24. Per informazioni sui cantieri inamovibili, Anas invita a consultare il sito. La pagina dedicata al controesodo Ã¨ “Esodo estivo” su stradeanas.it. Si raccomanda di verificarla prima di mettersi in viaggio.

Ultima modifica: 22 Agosto 2025