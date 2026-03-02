Citroen auto ufficiale del Giro d’Italia 2026

Il legame tra il mondo delle competizioni ciclistiche e l’industria automobilistica si rafforza grazie a un accordo di prestigio che vede protagonista Citroen.
La Casa del Double Chevron assume il ruolo di Auto Ufficiale per il Giro d’Italia e per le principali classiche del calendario agonistico durante la stagione 2026.
La flotta incaricata di gestire la logistica e la sicurezza dei corridori sulle strade della Penisola punta interamente sul Nuovo SUV C5 Aircross.
Questo modello debutta come unità operativa mobile per affrontare i percorsi più duri, dai pavé tecnici della Milano-Sanremo fino agli sterrati polverosi delle Strade Bianche.
La partnership nasce da una visione comune legata alla sostenibilità ambientale e alla volontà di promuovere spostamenti accessibili all’interno del territorio nazionale italiano.
Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia, dichiara: “La partnership con RCS Sport ha un grande valore perché riguarda eventi tra i più seguiti e radicati nel Paese, in assoluto e non solo tra le manifestazioni sportive, che appartengono a pieno titolo all’immaginario collettivo e alla cultura popolare e che esprimono eccellenza”.
Innovazione elettrica e autonomia per i grandi raid
La gamma motoristica destinata alla carovana rosa offre diverse opzioni di elettrificazione per minimizzare l’impatto ecologico durante le tappe montane più spettacolari.
La versione Long Range del SUV dispone di una batteria da 97 kWh capace di assicurare una autonomia dichiarata di 680 km totali.
Per chi cerca un bilanciamento tra peso e prestazioni esiste la variante Comfort Range con propulsore da 210 cavalli e accumulatore da 73 kWh.
Il listino include pure la motorizzazione Plug-In Hybrid da 225 cavalli, ideale per coprire i trasferimenti urbani in modalità zero emissioni mantenendo elevata versatilità.
Giovanni Falcone, Managing Director Citroen Italia, afferma: “La scelta di puntare sul ciclismo nasce da una profonda affinità: è uno degli sport più vicini alle persone e per questo in perfetta sintonia con il nostro Brand”.
Comfort a bordo e tecnologie per la squadra organizzativa
L’abitacolo della nuova ammiraglia trasforma le ore di guida stressanti in una esperienza simile a un soggiorno in un salotto high-tech.
Le sospensioni dotate di ammortizzatori idraulici progressivi garantiscono un filtraggio perfetto delle asperità stradali incontrate lungo i 174 km della Milano-Torino.
I sedili Advanced Comfort permettono agli occupanti di mantenere una postura corretta anche durante le lunghe giornate di gara trascorse al seguito dei velocisti.
La plancia integra il sistema Waterfall con un touchscreen di grandi dimensioni che facilita la gestione della navigazione satellitare e delle comunicazioni radio.
Paolo Bellino, Amministratore Delegato e Direttore Generale di RCS Sports & Events, commenta: “L’accordo con Citroen rappresenta un ulteriore passo nella crescita del nostro sistema di eventi e rafforza il valore e la visibilità delle corse a livello internazionale”.
Presenza capillare e radici storiche nel territorio
La filiale italiana del Marchio vanta una storia centenaria iniziata a Milano nel 1924 e consolidata oggi da una rete di 190 punti vendita.
Il ciclismo rappresenta lo sport popolare per eccellenza poiché non richiede il pagamento di alcun biglietto per essere ammirato dal vivo dai tifosi.
La partecipazione di Citroen al Giro-E conferma l’impegno verso una mobilità elettrica consapevole che rispetta i paesaggi mozzafiato attraversati dalla maglia rosa.
Il prezzo d’attacco per entrare nel mondo elettrificato della gamma parte da 28.900 euro per la versione Hybrid 145 Automatic ad alta efficienza.
Le linee tese e affilate della silhouette muscolosa enfatizzano un assetto su strada solido che richiama la potenza di un atleta impegnato in volata.
Ultima modifica: 2 Marzo 2026