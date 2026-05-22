Nuova Citroen 2CV, elettrica da 15.000 euro a Pomigliano

Il piano industriale FaSTLAne 2030 dal Gruppo Stellantis apre un grande ritorno per il Marchio francese Citroen. Confermato il debutto di una piccola vettura ispirata alla leggendaria 2CV per il 2028.

Il progetto mira alla totale democratizzazione della transizione elettrica attraverso un veicolo definito come semplice, versatile e desiderabile dalla dirigenza.

Citroen 2CV, produzione italiana e listino accessibile

L’assemblaggio della futura Citroen 2CV avverrà dentro lo stabilimento italiano di Pomigliano d’Arco.

La scelta del sito conferma il ruolo centrale delle fabbriche nazionali per la produzione di modelli di massa di grande successo.

Il listino punta ad un obiettivo di 15.000 euro per permettere lo acquisto di una automobile moderna ad un costo popolare.

La scelta posiziona il modello sotto la soglia critica delle attuali piccole vetture a batteria presenti sul mercato.

Citroen 2CV, design iconico e spirito democratico

Le forme della carrozzeria interpreteranno le curve del modello originale dello anno 1948 mediante segni grafici contemporanei ed audaci.

Liispirazione proviene dal recente concept Citroen ELO mantenendo un profilo caratterizzato da uno stile essenziale ed intuitivo per la città.

Liarchitettura tecnica risulterà condivisa con la futura E-Car di Fiat per ottimizzare i costi e la efficienza industriale della fabbrica.

“Reinventare la 2 CV di domani è una sfida e una responsabilità enormi. La 2 CV originale non è stata creata per diventare un’icona. Lo è diventata perché ha dato libertà alle persone. La nuova 2 CV porterà avanti lo stesso spirito e non attraverso la nostalgia, ma reinventando semplicità e accessibilità per il mondo di oggi. Elettrica. Essenziale. Popular. Umana”, dichiara Xavier Chardon, CEO di Citroen.

Il ritorno del nome rappresenta una idea ottimista di progresso senza ricorrere alla nostalgia per i decenni del passato.

Il Marchio intende lanciare 7 nuovi modelli entro lo anno 2030 per rinnovare la intera gamma di prodotti disponibili.

La presentazione del concept con le linee definitive accadrà durante il Salone dell’Auto di Parigi nel mese di ottobre.

All’evento saranno svelati i dettagli tecnici riguardanti la capacità della batteria e la autonomia totale del mezzo a zero emissioni.

Le 5 cose da sapere sulla nuova Citroen 2CV

La nuova Citroen 2CV tornerà nel 2028 come citycar a batteria inserita nel piano industriale denominato Stellantis FaSTLAne 2030. La produzione avverrà in Italia presso la fabbrica di Pomigliano d’Arco sopra la stessa piattaforma tecnica della futura Fiat Pandina. Il prezzo d’attacco previsto sarà di circa 15.000 euro per rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti gli automobilisti europei. Il design della carrozzeria si ispira al modello originale del 1948 ed al concept ELO seguendo la filosofia costruttiva TPV. I primi dettagli ufficiali verranno svelati ad ottobre 2026 durante il Salone dell’Auto di Parigi con la presentazione del prototipo definitivo.

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Ultima modifica: 22 Maggio 2026