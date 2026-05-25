Auto a metano, quante circolano in Italia?

L’Automobile Club d’Italia offre mediante la piattaforma Open Parco Veicoli una panoramica completa sulla consistenza del panorama automobilistico nazionale, fornendo informazioni utili per operatori e utenti del settore.
La recente elaborazione curata da Federmetano, basata sui numeri diffusi dall’ente, rivela una presenza duratura dei mezzi a metano, un segmento che conta oltre un milione di unitÃ sulle strade italiane nel 2025.
Il totale dei mezzi che solcano le arterie del Paese supera 55,8 milioni di unitÃ , mentre la quota di vetture spinte dal gas naturale si attesta oltre la soglia di un milione di esemplari in circolazione, confermando una fidelizzazione costante verso una tecnologia che unisce efficienza e costi di gestione contenuti.
Analisi di Federmetano sulla mobilitÃ
Le autovetture trainano la classifica occupando la fetta maggiore con circa 89% del totale, seguite dagli autocarri destinati al trasporto delle merci e dagli autobus impiegati nei servizi pubblici locali, senza dimenticare i veicoli speciali e i trattori stradali.
L’osservazione dell’andamento dal 2019 al 2025 evidenzia come il parco veicolare a metano conservi una solida base, nonostante la quasi nulla disponibilitÃ di modelli di serie proposta dai Costruttori, un limite che non scalfisce la fiducia di chi sceglie il gas naturale.
L’Emilia-Romagna mantiene il primato regionale con una flotta di circa 195 mila veicoli, seguita dalle Marche e dal Veneto che confermano la diffusione capillare di tale soluzione tecnologica in ambito stradale, mantenendo vivo un mercato che conta ancora su una filiera attiva e ramificata.
Il biometano rappresenta la chiave del futuro per il parco circolante nazionale, garantendo una mobilitÃ all’insegna della sostenibilitÃ ambientale e della riduzione delle emissioni inquinanti sul territorio nazionale, trasformando un gas fossile in una risorsa circolare di grande valore.
L’impegno di Federmetano risulta fondamentale per mantenere alta l’attenzione sulle potenzialitÃ di tale carburante alternativo, una scelta che continua ad attirare la fiducia di molti automobilisti italiani attenti al portafoglio e all’ambiente, grazie a dati che certificano la stabilitÃ del numero di veicoli circolanti nel tempo.
Le opzioni alimentate a gas naturale permettono una gestione ottimizzata delle percorrenze, un vantaggio che si unisce alla capacitÃ di utilizzare biometano avanzato per abbattere l’impatto climatico, rendendo il comparto un esempio virtuoso di transizione energetica per il trasporto su gomma.
Le 5 cose da sapere sul circolante a metano in Italia
- Il parco circolante italiano supera i 55,8 milioni di unitÃ totali secondo le rilevazioni effettuate da ACI.
- I mezzi alimentati a gas naturale raggiungono la cifra di 1.007.589 unitÃ , mantenendo una quota stabile sul totale.
- Le autovetture rappresentano circa 89% del parco a metano, confermando la preferenza dei privati per tale alimentazione.
- L’Emilia-Romagna si conferma la regione con la maggiore presenza di veicoli a metano con 195 mila unitÃ .
- Il biometano gioca un ruolo centrale per la sostenibilitÃ del parco circolante, trasformando il gas in risorsa rinnovabile.
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Ultima modifica: 25 Maggio 2026