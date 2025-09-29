ACI presenta i suoi numeri tra mobilità, servizi e sport

L’Automobile Club d’Italia ha presentato il Bilancio Sociale 2024, documento che misura l’impatto delle attività svolte a beneficio di cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. La relazione, disponibile su aci.it, è stata illustrata nella giornata “Impegno ACI per la sostenibilità”.

Con oltre 24 milioni di accessi online ai servizi tramite identità digitali e più di 13 milioni di utenti con l’app IO, l’Ente si conferma interlocutore centrale. Nel 2024 il sito aci.it ha registrato 24 milioni di utenti unici e 111 milioni di pagine visitate.

Servizi digitali e presenza sul territorio

Attraverso il Pubblico Registro Automobilistico sono state gestite oltre 17 milioni di pratiche, con 10,5 milioni di documenti unici emessi. La rete ACI comprende 1.977 punti di servizio, 105 uffici e 98 Automobile Club provinciali, dove cittadini e imprese si rivolgono per consulenza e supporto.

Educazione stradale e sport motoristico

La formazione per la sicurezza stradale ha coinvolto 40.000 persone con corsi ed eventi, 12.000 partecipanti nei programmi di guida sicura e 40.000 allievi nelle autoscuole ACI Ready2Go. Parallelamente, l’attività sportiva ha contato oltre 900 gare nel 2024, comprese le tappe mondiali di Formula 1 a Imola e Monza e il Rally Italia Sardegna. Manifestazioni come 1000 Miglia e Targa Florio hanno valorizzato il patrimonio culturale, insieme agli eventi nei poli museali di Torino e Mantova.

“L’Automobile Club d’Italia è un protagonista della Pubblica Amministrazione ma anche un compagno di viaggio per 59 milioni di italiani”, ha dichiarato il Commissario Straordinario Tullio Del Sette.

“Grazie a 2.200 professionisti garantiamo ogni giorno servizi di qualità e sostegno alla comunità”, ha aggiunto il Subcommissario Giovanni Battista Tombolato.

Il Presidente eletto Geronimo La Russa ha concluso: “ACI è più di un club, è un sistema che tutela il diritto alla mobilità e custodisce la tradizione motoristica italiana”.

Leggi ora: le news motori

Ultima modifica: 29 Settembre 2025