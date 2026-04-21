Ferrari Hypersail, da Maranello uno straordinario monoscafo volante

Il Marchio del Cavallino Rampante sbarca nel mondo della nautica con un monoscafo avveniristico svelato durante la Milano Design Week (MDW). La Ferrari Hypersail vanta una lunghezza di 30 metri e sfrutta i foil (ali idrodinamiche) per sollevare lo scafo sopra le onde marine. L’architetto navale Guillaume Verdier ha collaborato con il Ferrari Design Studio per tracciare una silhouette dettata dalla aerodinamica di Maranello.

Ferrari Hypersail, ingegneria del vento e ali sottomarine

Il Tech Team Ferrari diretto da Matteo Lanzavecchia e Marco Guglielmo Ribigini ha sviluppato un sistema di volo stabile sopra tre punti. Tale struttura raggiunge 40 metri in altezza e 20 metri in larghezza utilizzando il carbonio come materiale primario della costruzione totale. “Hypersail Ã¨ una barca unica per dimensioni e tecnologia sviluppata per garantire massime prestazioni in un ambito unico come lâ€™oceano“, spiega Matteo Lanzavecchia, Chief Technology Officer di Hypersail.

Ferrari Hypersail un legame tra corse e design oceanico

Lo stile delle fiancate richiama la Ferrari Monza SP1/SP2 mentre il tetto della coperta cita la Hypercar 499P vincitrice a Le Mans. Diversi pannelli solari integrati nella superficie generano la energia necessaria per la vita della ciurma nel mezzo del mare aperto. Flavio Manzoni, Chief Design Officer di Ferrari, dichiara: “Hypersail ha rappresentato per il Ferrari Design Studio unâ€™opportunitÃ inattesa e un obiettivo sfidante per la sua complessitÃ ”.

La tonalitÃ Giallo Fly appare per la prima volta sopra la 275 GTB grazie a una intuizione di Fiamma Breschi amica del fondatore. Il Grigio Hypersail mette in risalto la trama del metallo nero creando un contrasto netto con le zone gialle della cabina esterna. John Elkann, Presidente di Ferrari, definisce il progetto come una piattaforma capace di rafforzare le anime Racing, Sport Car e Lifestyle.

Il monoscafo agirÃ come un laboratorio di innovazione utile per esplorare le frontiere legate alla autonomia dei sistemi di propulsione elettrici futuri. Il varo della imbarcazione avverrÃ nel corso dell’anno 2026 per iniziare le prove di navigazione dentro le acque degli oceani globali. Il logo con la F lunga sulla vela riprende la estetica vista sopra le ali delle monoposto di Formula 1 (F1) recenti.

Le 5 cose da sapere su Ferrari Hypersail

Ferrari Hypersail Ã¨ un monoscafo oceanico di 30 metri dotato di foil per navigare sollevato dall’acqua. Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Tech Team Ferrari, il Ferrari Design Studio e l’architetto Guillaume Verdier. La livrea utilizza i colori Giallo Fly e Grigio Hypersail per collegare il futuro della nautica alla storia del Marchio. La imbarcazione Ã¨ autosufficiente grazie a pannelli solari calpestabili integrati nella coperta per generare energia pulita. Il debutto ufficiale avviene alla Milano Design Week 2026 con un varo previsto per il medesimo anno.

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Ultima modifica: 21 Aprile 2026