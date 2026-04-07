Il 15 e 16 aprile torna a Roma il Fleet Motor Day 2026

Fleet Motor Day 2026, torna a Roma la kermesse dedicata alla mobilitÃ professionale e riaccende i motori per la dodicesima edizione durante le giornate del 15 aprile e 16 aprile.
L’appuntamento raduna i vertici della filiera tra lo scenario di Spazio Novecento ed i cordoli tecnici del circuito di Vallelunga. Gli organizzatori di LabSumo pianificano una immersione totale dentro il mondo del noleggio e delle flotte aziendali mediante un programma articolato.
Il patrocinio di associazioni quali ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio, della Sharing mobility e dell’Automotive digital) e UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri) certifica la caratura della fiera dedicata agli autoveicoli.
Fleet Motor Day 2026, indagine di mercato e talk show
L’apertura dei lavori prevede la analisi dei dati emersi da una instant survey focalizzata sopra la fiscalitÃ e la elettrificazione. I gestori dei parchi auto affrontano i nodi della telematica di bordo e della tassazione legata ai benefici accessori per i dipendenti. Il dibattito coinvolge i principali operatori del settore del noleggio a lungo termine pronti per discutere la evoluzione del mercato odierno. La part
ecipazione dei dirigenti di Volkswagen, Ford, Hyundai, Mazda e Geely garantisce una visione strategica sopra i piani dei produttori.
Fleet Motor Day 2026, adrenalina a vallelunga e networking
La seconda giornata sposta la azione presso l’autodromo romano dove sono pronte 200 vetture per sessioni di test drive intense. I partecipanti mettono alla prova i sistemi ADAS (Sistemi Avanzati di Assistenza alla Guida) sopra i cinque percorsi tecnici della struttura laziale. La novitÃ assoluta risiede nella area dedicata ai business speed date dove gli scambi professionali durano 15 minuti per ogni incontro.
Tale formula favorisce il networking tra la domanda delle imprese e la offerta dei fornitori di servizi per la mobilitÃ moderna. Il parco auto in prova include numerose anteprime nazionali capaci di attirare la curiositÃ dei gestori dei parchi auto piÃ¹ esigenti.
L’evento rappresenta il punto di riferimento per chi cerca soluzioni concrete per la transizione energetica e la efficienza della gestione logistica. I test off-road completano la esperienza di guida per i professionisti della mobilitÃ aziendale presenti durante la dodicesima edizione della fiera.
Le 5 cose da sapere sul Fleet Motor Day 2026
- Fleet Motor Day 2026 si svolge a Roma e Vallelunga il 15 e 16 aprile per la dodicesima edizione.
- I talk show di Spazio Novecento approfondiscono i temi della fiscalitÃ , della telematica e della elettrificazione dei parchi auto.
- Gli amministratori delegati delle principali Case automobilistiche e societÃ di noleggio si confrontano sopra il futuro del mercato italiano.
- Il circuito di Vallelunga ospita i test drive di 200 vetture inclusi percorsi specifici per i sistemi ADAS e l’off-road.
- La Business Lounge accoglie i speed date di 15 minuti per favorire il networking diretto tra fleet manager e fornitori.
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Ultima modifica: 7 Aprile 2026