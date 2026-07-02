Tesla e la guida assistita col Power Your Summer tour 2026 in Italia con 32 tappe

L’esordio del Power Your Summer tour di Tesla manifesta l’intenzione di mostrare una tecnologia automobilistica rivoluzionaria durante la stagione calda.
La pianificazione prevede 32 appuntamenti sul territorio per consentire ai passeggeri di saggiare la Guida Automatica Completa a bordo dei veicoli.
L’itinerario prenderÃ il via il 4 luglio nel comune di Capannori coinvolgendo centri importanti della penisola quali Torino o Trieste.
Il pubblico proverÃ i modelli della casa automobilistica entrando in contatto con la berlina sportiva e il crossover medio della gamma.
Innovazione tecnologica e condotta assistita
Il sistema permette alle vetture di completare tragitti sotto lo sguardo del conducente che detiene la responsabilitÃ delle manovre durante il viaggio.
I passeggeri che occuperanno i sedili verificheranno l’efficacia dei sensori capaci di gestire le curve senza interventi continui sui comandi.
La suite dei dispositivi di assistenza risulta disponibile per i clienti residenti in Danimarca e nei territori del Belgio.
L’Europa accoglie l’evoluzione dei software di controllo per garantire la sicurezza degli utenti della strada sulle autostrade del continente.
Sviluppo delle prove autonome sul territorio
Il Marchio ha attivato 13 nuove aree dedicate alle prove indipendenti spingendo la rete oltre la soglia di 30 punti d’incontro.
La modalitÃ permette agli utenti di prenotare il test in un minuto utilizzando l’applicazione o il portale della societÃ .
I nodi di Olbia e di Eboli estendono l’accessibilitÃ geografica nelle aree della Sardegna e della Campania sprovviste di showroom stabili.
Le postazioni collocate ad Alessandria e Livorno completano la capillaritÃ delle vetture a batteria nei confini delle rispettive regioni.
Tesla, dati commerciali
Le consegne di autovetture hanno registrato un aumento del 42,7% a giugno rispetto al medesimo mese dell’anno precedente.
Il bilancio della prima metÃ dell’anno mostra un incremento del 22,4% a conferma dell’apprezzamento delle vetture a propulsione elettrica.
La berlina Model 3 occupa la prima posizione nella classifica delle vendite superando le rivali dotate di motorizzazioni termiche tradizionali.
Le 5 cose da sapere sul Power Summer Tour di Tesla
- L’itinerario estivo comprende 32 tappe distribuite nelle localitÃ geografiche italiane per mostrare l’evoluzione tecnologica dei sistemi di assistenza.
- Il meccanismo di controllo assistito richiede la supervisione del conducente che conserva il controllo delle manovre stradali durante il tragitto.
- La rete delle prove autonome si espande sul territorio nazionale tramite l’apertura di 13 nuove postazioni di prelievo dei mezzi.
- I dati commerciali evidenziano una crescita delle consegne pari al 42,7% nel corso del mese di giugno dell’anno corrente.
- Una berlina elettrica della casa domina le classifiche di vendita del segmento superando la concorrenza provvista di propulsori endotermici.
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Ultima modifica: 2 Luglio 2026