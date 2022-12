Registro digitale di bici, ebike e monopattini elettrici

È operativo il Registro Sperimentale Velocipedi, il progetto ideato da Sara Assicurazioni che introduce la possibilità di attestare la titolarità di biciclette, e-bike e monopattini elettrici tramite tecnologia blockchain.

Con la supervisione di IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), ha preso il via la fase di sperimentazione “Sandbox regolamentare”, di cui gli stessi assicurati Sara sono chiamati a essere protagonisti: accedendo alla propria Area Personale sul sito sara.it, i clienti della Compagnia possono registrare il proprio velocipede gratuitamente e in modo del tutto intuitivo.

Basterà fornire le informazioni necessarie all’identificazione e alla attestazione della titolarità e del suo valore, che verranno quindi memorizzate su registri distribuiti con tecnologia blockchain pubblica, generando un NFT (attestato digitale che identifica in modo univoco il mezzo).

In questo modo, potranno accedere ai molti vantaggi in termini di sicurezza e protezione che il sistema offre, in aggiunta a benefici esclusivi.

La disponibilità di dati validati e storicizzati su questi veicoli – di cui la tecnologia blockchain garantisce resilienza e non modificabilità – permetterà infatti di generare ricadute positive sia per gli utenti della mobilità dolce sia per l’intero sistema assicurativo: riducendo il rischio di furti, truffe e acquisti incauti; efficientando i processi di verifica del valore, dell’esistenza e della titolarità del bene assicurato e agevolando e stimolando la possibilità di sottoscrivere soluzioni assicurative per la propria sicurezza e la protezione del mezzo.

Inoltre, i clienti Sara che registreranno il proprio velocipede avranno uno sconto per la sottoscrizione o il rinnovo delle polizze legate alla mobilità dolce Bici2Go e MiMuovo, oltre ad una utile gym bag brandizzata Sara.

Sviluppato da Sara Assicurazioni in ottica di Open Innovation in collaborazione con il partner tecnologico e startup innovativa Solidity 2, il progetto è stato il primo a essere ammesso nella Sandbox Regolamentare IVASS, un ambiente controllato nel quale vengono testati prodotti e servizi tecnologicamente innovativi al fine di verificarne le potenzialità a fini assicurativi e antifrode.

L’iniziativa conferma l’attenzione di Sara Assicurazioni alla nuova mobilità dolce e sostenibile e alle esigenze di protezione di chi usa questi mezzi a cui la tecnologia blockchain può offrire una risposta innovativa ed efficace.

Il progetto è in fase di sviluppo ed evoluzione: prossimamente è previsto il rilascio di versioni sempre più ampie e aggiornate del registro che potranno integrare contenuti assicurativi e servizi a valore aggiunto per tutti gli utenti e gli appassionati della nuova mobilità agile, multimodale e green.

Le parole di Alberto Tosti, Direttore Generale di Sara Assicurazioni:

“Siamo orgogliosi di questo progetto che conferma e sottolinea molti dei valori che sono da sempre parte del DNA di Sara: l’attenzione all’evoluzione della mobilità, l’impegno per la sicurezza di tutti gli utenti della strada, la propensione all’innovazione, la sostenibilità . Il progetto rientra nella più ampia visione di Sara di realizzare un ecosistema della mobilità fatto di soluzioni e servizi a valore aggiunto fisici e digitali che possano accompagnare le persone nei loro spostamenti offrendo una risposta innovativa a tutte le esigenze di sicurezza.”

Ultima modifica: 14 Dicembre 2022