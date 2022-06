MIMO, successo per la festa dei motori nel tempio della velocitÃ 

I motori e la mobilità sono al centro della passione, in barba a chi li vorrebbe all’angolo. Il momento del cuore è arrivato: dall’apertura dei cancelli dell’Autodromo Nazionale di Monza appassionati e visitatori muniti di MIMO Pass hanno cominciato a raggiungere paddock, tribune e i box con l’esposizione delle case automobilistiche. Il MIMO Pass è l’accredito ufficiale gratuito scaricabile sul sito .

In programma l’arrivo degli equipaggi ufficiali della 1000 Miglia, impegnati nell’ultima tappa della corsa più bella del mondo, con il convoglio aperto dai protagonisti iscritti al Ferrari Tribute. La prova in pista durerà fino alle 17, poi la 1000 Miglia partirà alla volta di Brescia per la proclamazione finale dei vincitori della 40ª edizione. Durante la giornata, nel paddock 1, il pubblico potrò ammirare le 450 auto della 1000 Miglia esposte in car display.

Toccherà ai partecipanti del Trofeo MIMO 1000 Miglia cimentarsi nella stessa cronometrata: le supercar partite da Torino, Milano e Varano de’ Melegari si metteranno alla prova in pista per decidere tutti i vincitori di categoria del Trofeo MIMO 1000 Miglia.

La festa in Autodromo prevede anche il passaggio dei giornalisti più accreditati del sistema automotive, impegnati nella Journalist Parade, la sfilata sulle sopraelevate a bordo delle novità delle case automobilistiche, e anche le più incredibili hypercar e supercar del club Cars&Coffee, protagoniste di un tour che le porterà in piazza Duomo a Milano, a Villa Reale a Monza e in Autodromo. Per la gioia dei bambini al paddock 2, sabato 18 e domenica 19 giugno, saranno a totale disposizione del pubblico I mezzi speciali di Mattia Valenti di Automoto, e i modelli di Esercito Italiano e di Aeronautica Miliatare Italiana.

A Milano si fattura, pardon si provano le auto

E se a Monza si sentono rombare i motori, a Milano continua l’esposizione statica e gratuita nelle vie del centro, con le pedane delle novità dei 50 brand automobilistici e motociclistici, e con l’area test drive di viale Gadio/Parco Sempione realizzata in collaborazione con Enel X Way, attiva dalle 9 alle 19 per far provare in viabilità ordinaria tutti i modelli a bassa emissione di CO2 messe a disposizione dai brand.

Grandissimo successo di pubblico nei primi due giorni di esposizione, con l’obiettivo di arrivare a 500.000 visitatori a fine evento, tra l’esposizione di Milano e il fine settimana di Monza.

Ultima modifica: 18 giugno 2022