Venice Racing Team, è italiano il primo team che gareggerà nel primo campionato mondiale di barche elettriche

Dopo il successo dei primi test sui foil e le prove di velocità per il RaceBird, che si sono tenute sul Po, il campionato mondiale UIM-E1 ha annunciato oggi il nome del primo team che gareggerà nella stagione inaugurale del 2023.

Il Venice Racing Team, creato appositamente per competere in questo campionato, nasce già con un’anima strettamente legata all’acqua e alle imbarcazioni elettriche. Il team, infatti, è stato pensato per fornire un focus e una piattaforma per le molte istituzioni e aziende veneziane che condividono, oltre a una filosofia comune, la volontà di costruire un futuro sostenibile.

La nuova scuderia è il frutto della visione dell’imprenditore Francesco Pannoli, a capo dell’intera operazione. Sarà lui a portare avanti il progetto insieme a Claudio Iannelli, consulente per l’apparato energetico, Luigi Radice, campione del mondo di offshore ed esperto di competizioni ed, infine, Eugenio Razelli, specialista nel settore motorsport.

François Richard di Laneva Boats si unirà al team per supervisionarne l’aspetto economico mentre Nicolò Muraro di Meneghini & Associati ne gestirà la comunicazione. L’annuncio dei nomi dei piloti è atteso al prossimo Salone Nautico di Venezia, il prossimo mese.

Tra gli scopi dichiarati del Venice Racing Team c’è anche quello di promuovere attivamente la protezione della laguna, dell’ecosistema residenziale e del patrimonio artistico della città.

Rodi Basso, co-fondatore e CEO di E1, ha dichiarato: “Sono orgoglioso di annunciare il team italiano come prima ‘new entry’, pronto a competere nel nostro primo campionato mondiale di barche elettriche. Siamo entusiasti di accogliere Venice Racing Team nella famiglia E1, soprattutto ora che RaceBird ha toccato l’acqua per la prima volta a inizio mese.

Avere un team a rappresentare la città di Venezia è l’ideale per E1 e per la nostra volontà condivisa di accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica nelle acque urbane. Venezia stessa ha un legame speciale con l’acqua, oltre a essere una delle città più iconiche ad essere associata a un team, date anche le sue enormi credenziali nel settore della sostenibilità, tanto da essere una delle eco-capitali del mondo.

In questo momento siamo in trattativa con una dozzina di altri potenziali team provenienti da diversi settori dello sport, dalla motonautica classica alla vela, fino al mondo automobilistico. Stiamo anche portando avanti alcune trattative con diversi marchi, aziende e organizzazioni che vorrebbero competere come team nel campionato mondiale UIM-E1. Stiamo iniziando a delineare il line-up per la nostra prima stagione di gare nel 2023 ed è davvero emozionante”.

Venice Racing Team nasce in una città che incorpora tutti i principi fondamentali del campionato di E1. Conosciuta in tutto il mondo per essere la “Città dell’acqua”, Venezia sta emergendo come leader innovativo nel campo della sostenibilità.

Alcuni dei soci fondatori del Venice Racing Team sono inoltre coinvolti nella nuova start-up E-Concept SRL, gestita insieme alla Camera di Commercio della città e incaricata di sviluppare progetti legati all’uso dell’energia rinnovabile, con particolare attenzione alla promozione dell’elettrificazione della mobilità marina. Il progetto E-Dock è nato nell’ambito di questa iniziativa per fornire postazioni di ricarica elettrica nelle trafficate vie d’acqua di Venezia.

Le parole di Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia

“Il Salone Nautico ha sempre avuto fra i suoi scopi principali quello di focalizzarsi sulle tematiche legate alla sostenibilità, in linea anche con la recente nomina di Venezia a Capitale Mondiale della Sostenibilità. Parlando a nome della città, posso solo augurare a Venice Racing Team di rappresentare al meglio una realtà che vanta nella sua storia un importante contributo alla motonautica tradizionale”.

Francesco Pannoli, Direttore di squadra di Venice Racing Team, ha aggiunto: “Siamo onorati di essere i primi a unirci a questo bellissimo progetto, che rappresenta anche una sfida importante. Quando si parla di mobilità sostenibile, anche in acqua, dobbiamo essere consapevoli che stiamo vivendo un importante momento di transizione per Venezia, il Veneto, l’Italia e il mondo intero. Il campionato mondiale di E1 rappresenta una rivoluzione nella nautica mondiale e dà alla passione per le corse il ruolo e la responsabilità di forza trainante per un cambiamento positivo.”

Eugenio Razelli, CEO e Presidente di Venice Racing Team, ha concluso: “Questo progetto permette di selezionare le nuove tecnologie green che saranno la chiave per il futuro del pianeta, potendo essere sfruttate, con diverse applicazioni, da svariate industrie”.

Ultima modifica: 28 aprile 2022