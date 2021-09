Lamborghini, nuova concessionaria a Bari che potenzia la rete in Italia

Lamborghini ha aperto una nuova concessionaria a Bari che potenzia la rete in Italia. Si trova in in Via Guglielmo Oberdan. Il partner commerciale scelto per questo nuovo presidio sul territorio è Maldarizzi Automotive , solida realtà operante a livello nazionale nel settore automotive.

Le parole di Stephan Winkelmann, Chairman e CEO di Lamborghini

“L’apertura di una nuova concessionaria Lamborghini a Bari, in Puglia, è doppiamente importante in questo periodo. Da un lato rafforziamo ulteriormente la rete commerciale italiana con la quinta concessionaria in un’area strategica per noi. Dall’altro riusciamo ad avvicinare i tanti servizi che siamo in grado di erogare, ad una clientela in aumento”.

In occasione dell’apertura della nuova concessionaria del marchio, oltre a Stephan Winkelmann, sono intervenuti i principali vertici di Lamborghini. Rappresentati da Federico Foschini, membro del “Board” Aziendale e Direttore Vendite&Marketing, assieme a Francesco Cresci, Direttore EMEA. Per Maldarizzi Automotive S.p.A hanno preso parte alla inaugurazione il Presidente, Cavaliere del Lavoro Dott. Francesco Maldarizzi e il Sales Manager di Lamborghini Bari, Nicola Maldarizzi.

Le parole di Francesco Maldarizzi, presidente della Maldarizzi Automotive

“La mia esperienza nel settore automotive è iniziata a 24 anni e, nel 1979, ho inaugurato la mia prima concessionaria. Ed oggi, dopo 42 anni di impegno e di crescita in questo settore torno a sognare come allora inaugurando, insieme ad Automobili Lamborghini, uno showroom così prestigioso e nostro fiore all’occhiello. È fonte di orgoglio potere continuare a crescere ed investire sulle emozioni Made in Italy”

Lamborghini, in Italia: pokerissimo

Sul territorio italiano il nuovo showroom barese di Lamborghini si aggiunge ai quattro punti vendita di Roma, Milano, Bologna e Bergamo. A livello mondiale Lamborghini è presente in 51 paesi con un totale di 168 concessionarie.

Questa nuova apertura si inserisce in un contesto complessivamente positivo per Lamborghini. Dopo un 2020 che, al netto delle sette settimane di fermo produttivo imposto dalla pandemia, ha registrato il secondo miglior anno di sempre per fatturato e vendite (347 consegne in Italia), anche la prima metà del 2021 si è distinta per un trend fortemente positivo. Con 197 consegne a cliente finale in Italia e 4.852 a livello globale, queste ultime pari ad un +37% rispetto allo stesso periodo del 2020. E ad un +6,6% rispetto al primo semestre del 2019 (periodo pre-Covid).

