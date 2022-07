RC Auto, prezzi in rialzo. Per risparmiare piÃ¹ attenzione in ricerca e comparazione

L’Osservatorio Assicurativo Auto di Luglio 2022 elaborato da Segugio.it, società leader nella distribuzione online di prodotti di credito e nella comparazione di prodotti assicurativi e utilities, evidenzia un premio RC lordo a Giugno 2022 di 351,7€, in calo del 3,8% rispetto a Giugno 2021, ma in aumento del 7,3% rispetto ad inizio anno.

Negli ultimi anni l’andamento dei prezzi RC Auto è stato in netto calo come mostra il Grafico 1, con un premio che è passato dai 447,8€ di Gennaio 2019 ai 327,9€ di Gennaio 2022, minimo storico, con un calo del 26,8%. In questa situazione, caratterizzata da premi in diminuzione, gli assicurati non sono motivati nel cercare offerte migliori al momento del rinnovo, quindi non sorprende che il tasso di cambio compagnia sia molto basso, pari al 15,8% nel primo trimestre 2022, secondo i dati Ania sulle polizze auto del totale imprese.

Grafico 1 – Andamento premi RC Auto da Gennaio 2019 a Gennaio 2022

Dopo anni di calo dei prezzi RC Auto, il 2022 mostra un’inversione di rotta per il concatenarsi di tre fattori:

L’aumento della circolazione per il venir meno delle restrizioni legate alla pandemia ha fatto aumentare la frequenza di incidenti/sinistri , che nel primo trimestre 2022 è stata del 4,5% per le auto contro i 3,7% dello stesso periodo 2021, con una crescita del 20,2% (dati Ania);

per il venir meno delle restrizioni legate alla pandemia , che nel primo trimestre 2022 è stata del 4,5% per le auto contro i 3,7% dello stesso periodo 2021, (dati Ania); L’inflazione a Maggio 2022 registra una crescita del 6,9% su base annua, secondo i dati Istat sull’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), incidendo così sui costi delle riparazioni e di conseguenza sui costi medi dei sinistri;

secondo i dati Istat sull’Indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), incidendo così sui costi delle riparazioni e di conseguenza sui costi medi dei sinistri; Infine, il Mise ha aggiornato le tabelle che contengono gli importi per il risarcimento del danno biologico per lesioni di lieve entità derivanti da sinistri stradali, impattando ulteriormente il costo medio dei sinistri.

Questi tre elementi hanno interrotto la fase di contrazione dei premi RC Auto che durava da diversi anni e provocato nel primo semestre una risalita dei prezzi. Il Grafico 2 mostra, infatti, come il premio RC Auto sia cresciuto gradualmente da Gennaio a Giugno 2022, passando da 327,9€ a 351,7€ (+7,3%).

Grafico 2 – Andamento premi RC Auto nel 2022

Questi rincari, nonostante abbiano interessato tutto il territorio nazionale, hanno avuto portata diversa a seconda della zona considerata, infatti:

Tutte le Regioni , eccezion fatta per Molise e Basilicata dove i premi calano rispettivamente dell’8,2% e del 3,3%, evidenziano degli aumenti, con picchi del 9,2% per Sicilia e Umbria ;

, eccezion fatta per Molise e Basilicata dove i premi calano rispettivamente dell’8,2% e del 3,3%, ; A livello provinciale si registrano aumenti superiori al 20% a Benevento (+28,3%), Belluno (+23,8%) e Taranto (+21,8%) e cali del premio medio più marcati a Matera (-12,4%), Campobasso (-9,3%) e Isernia (-9,2%).

Considerando l’attuale risalita dei premi RC Auto, che sta interessando l’intero Paese, il consiglio per gli assicurati è quindi quello di cominciare ad essere più attivi nella ricerca di offerte più convenienti al momento del rinnovo della propria polizza. Infatti, i prezzi offerti dalle compagnie assicurative per lo stesso profilo presentano una dispersione molto elevata, offrendo quindi ampie possibilità di risparmio per l’utente.

Secondo i dati dell’ultimo Osservatorio di Segugio.it, gli utenti possono risparmiare attraverso la comparazione sulla propria polizza RC Auto:

Fino al 25% nel 3,5% dei casi;

Fino al 25% nel 3,5% dei casi; Tra il 25% e il 50% nel 62,2% dei casi ;

; Oltre il 50% nel 34,3% dei casi.

Ultima modifica: 18 luglio 2022