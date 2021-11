Terre di Canossa 2022, annunciata la XII edizione

Terre di Canossa 2022 si terrà da prossimi 21-24 aprile sulle strade di Emilia Romagna, Liguria e Toscana. Sarà come sempre caratterizzato dall’inconfondibile miscela di sport, passione, paesaggi, cultura e serate indimenticabili. Città d’arte, paesaggi meravigliosi, location uniche, antichi castelli, dolci colline e impegnativi passi di montagna faranno da scenario ad una gara tra le più importanti nel panorama internazionale degli eventi per auto storiche.

Si riaccendono i motori

Questi ultimi due anni sono stati davvero complessi per tutti e hanno imposto scelte difficili. Ora le restrizioni di viaggio sembrano diminuite e la speranza è quella di poter incontrare nuovamente amici e appassionati da tutto il mondo. Canossa Events sta preparando gli eventi per la nuova stagione con il consueto stile, ovviamente nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza previsti. È ora di tornare in pista, di poter ricominciare a viaggiare insieme, di tornare alla vita e alle grandi passioni, come quella per le nostre auto d’epoca.

La XII edizione

La gara si svolge come di consueto su un percorso di circa 600 km e prevede prove a cronometro e di media. Il Terre di Canossa non è però solo gara, ma è soprattutto una combinazione vincente di auto meravigliose e di gentlemen drivers che arrivano da lontano per l’opportunità di vivere l’Italia in un modo speciale, combinando l’adrenalina della competizione con il piacere della buona cucina italiana e della scoperta dei territori attraversati.

Numerose anche le novità che l’organizzazione ha progettato per stupire ed emozionare gli affezionati partecipanti. Tra tutte spicca il fatto che da quest’anno il Terre di Canossa è diventata gara di regolarità turistica e quindi, per la prima volta, l’esperienza si rivolge anche ai giovani codriver fra i 14 e i 18 anni. Una perfetta opportunità per vivere con i vostri ragazzi un viaggio memorabile.

Altra grande novità è il focus sulla lussureggiante Garfagnana che non sarà più solo attraversata, ma fortemente vissuta dai partecipanti all’evento: quest’anno due serate e pernottamenti si terranno nel verde dell’entroterra toscano.

Per godere al meglio di tutti i paesaggi del nostro meraviglioso Paese, due dei pranzi saranno quest’anno sul mare. Il pranzo del sabato sarà con vista sull’incantevole Golfo dei Poeti, mentre il secondo al cospetto del mare della Versilia.

Confermate per questa dodicesima edizione alcune delle proposte più gradite degli anni passati.

La partenza da Salsomaggiore Terme, splendida città liberty.

La cena di gala firmata da un grande chef stellato del territorio nella fastosa cornice del Palazzo dei Congressi.

L'attraversamento degli sfidanti Passo Cento Croci e Passo Pradarena

La strada delle Cinque Terre con i suoi suggestivi scorci sul mare e il passaggio nel centro storico di alcune tra le più belle città d'arte toscane.

Un evento Green

Confermata l’attenzione all’ambiente da parte dell’organizzazione. Anche quest’anno viene adottato volontariamente il protocollo CarbonZero. Che impone l’adozione di tutte le misure utili alla riduzione dell’impatto ambientale e calcola le emissioni residue di gas climalteranti. Le emissioni verranno poi completamente azzerate tramite la piantumazione di nuovi alberi nell’Appennino Tosco-Emiliano.

Ultima modifica: 11 novembre 2021