Benelli Week 2021, grande festa per i 110 anni della Casa del Leoncino

Dal 13 al 19 settembre, torna a Pesaro la Benelli Week, evento dedicato a tutti i motociclisti ed appassionati della Casa del Leoncino organizzato dal Registro Storico Benelli e Motoclub Tonino Benelli, con la collaborazione di Benelli QJ.

L’evento, aperto a tutte le marche e tipologie di motociclette, sarà dedicato quest’anno alla celebrazione del 110° anniversario dalla nascita della Casa del Leoncino, fondata nel 1911 a Pesaro dai sei fratelli Benelli: Giuseppe, Giovanni, Filippo, Francesco, Domenico e Antonio detto “Tonino”.

Una storia divenuta leggenda, che sarà celebrata quest’anno durante la Benelli Week grazie ad un programma di appuntamenti stilato per l’occasione, che prevede gli immancabili tour motociclistici alla scoperta del territorio ed inedite visite ai musei e bellezze architettoniche del centro Italia per concludersi, domenica 19 settembre, con le celebrazioni dei 110 anni di Benelli.

Benelli Week 2021, il programma

La settimana si apre lunedì 13 settembre con un tour su due ruote di circa 220 km che porterà tutti i partecipanti sulla vetta del Monte Cucco, lungo un itinerario che attraverserà gli Appennini tra Marche ed Umbria.

con che porterà tutti i partecipanti sulla vetta del Monte Cucco, lungo un itinerario che attraverserà gli Appennini tra Marche ed Umbria. Martedì 14 settembre si farà invece tappa a Jesi , per andare alla scoperta dello splendido centro storico della città.

si farà invece tappa a , per andare alla scoperta dello splendido centro storico della città. Mercoledì 15 settembre , in partenza dal Museo Officine Benelli , si raggiungerà il porto di Pesaro dove si potrà godere di una inedita gita in barca lungo il litorale della costa pesarese e romagnola (in caso di condizioni meteo avverse, è previsto un itinerario che porterà tutti i partecipanti al Monte Carpegna).

, in partenza dal , si raggiungerà il porto di Pesaro dove si potrà godere di una inedita gita in barca lungo il litorale della costa pesarese e romagnola (in caso di condizioni meteo avverse, è previsto un itinerario che porterà tutti i partecipanti al Monte Carpegna). Giovedì 16 settembre , un grande classico: tappa al Monte Nerone con un percorso mozzafiato tra le colline pesaresi, attraversando la città di Urbino, patrimonio dell’Unesco.

, un grande classico: tappa con un percorso mozzafiato tra le colline pesaresi, attraversando la città di Urbino, patrimonio dell’Unesco. Venerdì 17, è in programma invece un percorso che si snoda tra Marche e Romagna, fino ad arrivare alla famosa Rocca di San Leo.

è in programma invece un percorso che si snoda tra Marche e Romagna, fino ad arrivare alla famosa Rocca di San Leo. Sabato 18 settembre sarà invece dedicato alla visita del Museo del Balì a Saltara di Calcinelli, uno straordinario museo della scienza dove è “obbligatorio toccare”. Partendo dalla sede del Museo Officine Benelli di Pesaro, tutti i partecipanti potranno godere delle bellezze dell’entroterra fanese e una volta terminata la visita al museo, raggiungere lo splendido borgo di Sant’Angelo in Lizzola.

sarà invece dedicato alla visita del Museo del Balì a Saltara di Calcinelli, uno straordinario museo della scienza dove è “obbligatorio toccare”. Partendo dalla sede del Museo Officine Benelli di Pesaro, tutti i partecipanti potranno godere delle bellezze dell’entroterra fanese e una volta terminata la visita al museo, raggiungere lo splendido borgo di Sant’Angelo in Lizzola. Domenica 19 settembre, gran finale, con il “Benelli Day” e le celebrazioni del 110° anniversario della nascita della Casa del Leoncino. Straordinaria cornice dell’evento sarà Villa Caprile, storica residenza settecentesca che con il suo parco di 25 ettari ed un meraviglioso giardino all’italiana, si affaccia sulla città di Pesaro dal Monte San Bartolo. Dopo la cerimonia di celebrativa per festeggiare la ricorrenza dei 110 anni di Benelli, si partirà per un tour sulle colline pesaresi, che passerà per la splendida strada Panoramica e terminerà sul lungomare pesarese.

Gli aggiornamenti

Per scoprire il programma dettagliato dell’evento e restare aggiornati su tutte le novità di quest’anno consultare il sito internet officinebenelli.it o benelli.com.

In linea con le direttive disposte dal Ministero in materia di sicurezza, per partecipare all’evento sarà obbligatorio esibire il Green Pass o essere risultati negativi ad un test molecolare o antigenico rapido effettuato nelle ultime 48 ore.

Tutti i partecipanti al raduno dovranno obbligatoriamente essere provvisti di dispositivi di protezione individuale e dovranno mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra loro durante tutto lo svolgimento della manifestazione.

Leggi ora: tutte le news Benelli

Ultima modifica: 10 agosto 2021