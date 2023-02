Il Ministro Zangrillo ad ASI Meeting 2023

Sabato 11 febbraio, le OGR di Torino hanno ospitato il Gala delle Premiazioni ASI 2022, durante il quale sono stati consegnati i riconoscimenti a circa 200 club federati ASI che si sono distinti nell’organizzare altrettante manifestazioni di prestigio nell’anno da poco concluso. Tra premi speciali, encomi e trofei, quelli più ambiti e prestigiosi sono la Manovella d’Oro per eventi di auto e veicoli utilitari, la Pedivella d’Oro per quelli di moto e il Trattore d’Oro per gli appuntamenti dedicati ai veicoli agricoli storici.

Tra le autorità e i rappresentanti delle istituzioni presenti alla serata si ricordano il Ministro della Funzione Pubblica Paolo Zangrillo, l’Assessore Regionale del Piemonte Matteo Marnati, l’Assessore Comunale di Torino Rosanna Purchia, la Senatrice Elisa Pirro, l’Onorevole Europarlamentare Isabella Tovaglieri, gli Onorevoli Monica Ciaburro e Antonino Iaria, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Torino Generale di Brigata Claudio Lunardo, il Presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano Ivan Drogo Inglese.

Il Ministro Zangrillo ha sottolineato il piacere di incontrare tante persone che vivono:

“Con passione, con grande energia e con amore per l’Italia e per ciò che gli italiani hanno dimostrato di saper fare grazie a loro io guardo al futuro con più fiducia. Siamo un popolo di persone che hanno straordinarie capacità, nel mondo dell’automotive abbiamo dimostrato di essere dei riferimenti per il mondo intero, dove c’è sempre grande voglia di made in Italy e desiderio di conoscere il nostro Paese e le nostre eccellenze. Quello che voi fate, mantenere viva la memoria di ciò che è stato, rimane un elemento di grande importanza anche per il futuro.”

In apertura delle Premiazioni sono stati consegnati alcuni riconoscimenti speciali come i Premi ASI Alta Fedeltà a Lucia Gambarin Roveggio (tesserata ASI dal 1970) e ad Antonio Carella (tesserato dal 1966, anno di fondazione dell’ASI) e il Premio ASI Passione a Mario Righini, vero pioniere del collezionismo motoristico in Italia. Inoltre, a Tonino Lamborghini è stata consegnata la prima “Targa Oro ASI” che attesta l’avvenuta certificazione dei tanti trattori storici conservati nel Museo Ferruccio Lamborghini a Funo di Argelato (Bologna). Infine, un riconoscimento speciale è andato al Vicepresidente ASI Paolo Pininfarina per l’importante contributo dato alla Federazione nei quattro anni del suo mandato.

A dare il via alla lunga ed entusiasmante cerimonia delle premiazioni è stato il maestro Angelo Privitera, musicista con la passione delle moto storiche che, in oltre duemila concerti, ha accompagnato con il pianoforte l’indimenticato Franco Battiato.

La cerimonia delle premiazioni era inserita tra le molteplici attività che hanno dato vita all’ASI Meeting 2023, come la conferenza dal titolo “I veicoli di ieri sulle strade di domani: garantire il futuro ai mezzi di interesse storico che diventano beni culturali e opere d’arte in movimento”.

Domenica 12 febbraio, all’Unione Industriali di Torino, insieme al Presidente ASI Alberto Scuro, sono intervenuti autorevoli relatori come Matteo Marnati (Assessore all’Ambiente della Regione Piemonte), Ivan Drogo Inglese (Presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano), Paolo Pininfarina (Presidente Pininfarina S.p.A. e Vicepresidente ASI), Roberto Giolito (Stellantis Heritage), Gautam Sen (Responsabile Comunicazione della FIVA, Fédération Internationale des Véhicules Anciens), Antonio Ghini (giornalista, direttore del magazine internazionale The Key), Gian Luca Pellegrini (direttore responsabile di Quattroruote e Ruoteclassiche), Roberto Valentini (direttore responsabile La Manovella) e Sergio Remondino (giornalista e scrittore).

L’Assessore Marnati ha evidenziato che “Le istituzioni devono prendere consapevolezza, come fatto in Piemonte, che il patrimonio motoristico tutelato da ASI è indispensabile alla valorizzazione del turismo, della cultura e dell’economia dei territori. I veicoli storici sono come monumenti e come tali è giusto vadano tutelati, nel loro caso anche in tema di libera circolazione.”

In tema di beni culturali anche l’intervento di Ivan Drogo Inglese, che il 19 aprile porterà il motorismo storico – rappresentato da ASI in seno agli Stati Generali del Patrimonio Italiano – al Ministero della Cultura per presentarlo come asset identitario del Paese. Successivamente, sempre al fianco di ASI, parteciperà alla consegna ufficiale delle “Targhe Oro” alle Lancia Flaminia Presidenziali che l’Automotoclub Storico Italiano ha certificato per il Quirinale.

“Per guardare al futuro del motorismo storico – ha poi aggiunto Paolo Pininfarina – ASI può dare un forte impulso basando la sua mission sull’emozione, sviluppando la diffusione della cultura motoristica per arrivare al coinvolgimento dei giovani.” Sulla stessa linea anche Roberto Giolito, inserendo come soggetti attivi anche i costruttori in modo che essi “Partano dal loro passato per creare una cultura del motorismo rilanciando i propri valori e le proprie peculiarità, affinché la passione per i motori diventi anche un privilegiato ambito artistico”.

“Il coinvolgimento dei costruttori è uno degli obiettivi della FIVA – ha ricordato Gautam Sen della Federazione Mondiale – è già avviene in appositi Heritage Forum. L’allargamento della base è un altro passo fondamentale per trasformare il movimento da esclusivo ad inclusivo, da conservatore a dinamico.”

L’esperienza internazionale di Antonio Ghini ha poi fatto riscoprire il grande valore del “Made in Italy”, sottolineando che “Tra i primi dieci marchi automobilistici più presenti nelle cento più importanti collezioni del mondo cinque sono italiani: Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Lamborghini e Fiat.

La memoria – ha aggiunto Ghini – è un elemento molto influente nella diffusione di determinate tipologie di veicoli: le persone ricercano ciò che hanno sognato in gioventù e questo, con il passare delle generazioni, escluderà sempre di più i mezzi più datati. Ecco che anche in questo caso torna la necessità di continuare a divulgare la storia motoristica per mantenerne la memoria e far nascere nuovi desideri di collezionismo”.

Uno degli scogli più pericolosi per il motorismo storico di domani è la demonizzazione dell’auto e la crescente tendenza della politica a “Limitare la libertà della mobilità individuale”, come ha osservato Gian Luca Pellegrini.

“Fino a qualche decennio fa l’auto era vista come un valore positivo. Tra movimenti ideologici contrari, spinta all’elettrificazione, mortificazione del parco circolante datato da parte delle istituzioni, l’auto sta scomparendo dalla cultura popolare e giovanile. Queste pressioni rischiano di vanificare il lavoro di enti come ASI. Per questo non bisogna adagiarsi sulle piccole vittorie a breve termine ma bisogna continuare a sforzarsi per far contemplare i veicoli storici solo ed esclusivamente come beni artistici e culturali. E poi implementare la passione, l’amore e l’irrazionalità nel tutelare il bello come fa ASI”.

La transizione tecnologica è un altro fattore da tenere a mente quando si parla di futuro per i veicoli storici. La domanda più frequente è infatti sulla reale disponibilità dei carburanti per continuare a farli funzionare. La rassicurazione è arrivata da Roberto Valentini, con un approfondimento sugli “efuels”, i combustibili sintetici.

“Sono già realtà – ha confermato Valentini – sono già in produzione e in uso, i primi a crederci sono proprio i costruttori. Va poi ricordato che, sin dalle origini, i motori termici sono sempre riusciti a digerire qualsiasi combustibile e nel caso degli efuels sarà ancora più semplice perché del tutto equiparabili ai carburanti di origine fossile.”

Infine, Sergio Remondino ha chiuso l’interessante approfondimento ribadendo il ruolo fondamentale dell’editoria di settore – compresa anche tra le molteplici attività di ASI – oggigiorno in piena transizione tra carta e digitale. “Il web è una realtà immensa e dalle straordinarie potenzialità – ha detto Remondino – ma è bene prestare molta attenzione alla revisione delle notizie e all’analisi delle fonti per evitare la creazione e la divulgazione di falsi storici.”

ASI Meeting 2023 ha offerto l’occasione di un coinvolgimento ampio, unito alla volontà di aprire le porte di Villa Rey, sede nazionale della Federazione.

Ogni sala al piano terreno della storica dimora, che dal 2006 ospita la sede ASI, è stata dedicata ad un personaggio rilevante del motorismo storico, ad iniziare da Umberto Agnelli (tessera n. 1 dell’ASI) per proseguire con Luigi Rossi di Montelera, Vittorio Zanon di Valgiurata e Augusto Farneti.

Sabato 11 febbraio è stata inaugurata proprio la “Sala Farneti” con tanti appassionati che hanno ricordato la straordinaria figura del Professore scomparso nel 2014 dopo aver dedicato la sua vita alla storia della motocicletta.

Sono intervenuti Giorgio Marsiaj, Presidente dell’Unione Industriali di Torino e fondatore di Sabelt S.p.A., Stefano Antoniazzi, Presidente della Commissione Tecnica Moto di ASI, Benito Battilani, storico ed esperto di motociclismo, e i rappresentanti dello Sport Club Il Velocifero di Rimini, al quale Farneti è rimasto sempre legato, con in testa il Presidente Francesco Palli.

Decine di Club Federati ASI hanno potuto vivere un ASI Meeting organizzato con l’obiettivo di formare un’occasione di partecipazione, condivisione e confronto nell’ottica di un continuo miglioramento, per analizzare ciò che è stato fatto nell’anno appena concluso e per valutare nuove idee e nuovi spunti da concretizzare in maniera sinergica e coordinata.

Oltre agli eventi fin qui descritti, si sono svolti anche l’ASI Giovani Meeting, con i Referenti Giovani dei Club e i Consulenti della Commissione ASI Giovani, le riunioni di varie Commissioni ASI (Manifestazioni Auto e Moto, Veicoli Agricoli, Militari e Utilitari, Legale, Club, Storia e Musei) e la riunione con i Delegati dei Club per definire i calendari nazionali del 2023.

Leggi ora: le novità auto

Ultima modifica: 14 Febbraio 2023