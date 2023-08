Villa La Massa Excellence 2023, weekend magico per supercar

“Assaporare la vita al massimo”: è questo il motto che ha unito Villa La Massa, hotel 5 stelle alle porte di Firenze, parte di Villa d’Este Hotels, e Canossa Events, azienda d’eccellenza per l’organizzazione di eventi road touring, nell’ideazione e creazione della prima edizione di Villa La Massa Excellence, tre giorni dedicati all’alta ospitalità e alle più iconiche Supercar da collezione dagli anni ‘80 fino al 2000 (Youngtimer). Un evento che coniuga la passione per i motori di Villa d’Este e la porta in Toscana, terra ricca di appassionati e collezionisti, con la volontà di farlo crescere nel tempo.

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre Villa La Massa, gioiello architettonico dell’epoca Medicea immersa nella quiete di 10 ettari di parco, a pochi chilometri dal centro di Firenze, sarà il luogo privilegiato del ritrovo di collezionisti di Supercars: un momento di incontro e di condivisione dove l’eccellenza automobilistica si fonde con l’eccellenza gastronomica del territorio e con l’ospitalità di alto livello in stile Villa La Massa.

La giornata di sabato 14 ottobre sarà aperta al pubblico: gli appassionati potranno vivere il fascino delle più belle auto dal pedigree sportivo e dal design moderno: maggiori dettagli del programma saranno comunicati all’inizio di settembre.

Auto fuori dall’ordinario, bellezza ed eleganza in uno scenario mozzafiato, e tante forti emozioni: tutto questo è “Villa La Massa Excellence”.

Villa La Massa

Villa La Massa è parte di Villa d’Este Hotels, che comprende anche Villa d’Este, l’iconico albergo 5 stelle lusso situato a Cernobbio, sul Lago di Como, e i due quattro stelle Palace Hotel e Hotel Barchetta Excelsior, nel centro di Como e affacciati sul lago. La proprietà, risalente al XIII secolo, è immersa in 10 ettari di parco e si trova sulle rive dell’Arno, a pochi km da Firenze. Offre 54 camere e suite suddivise tra 6 ville.

L’albergo ha due ristoranti: Il Verrocchio che propone un menù classico italiano con note contemporanee, dove prevale la selezione di ingredienti di provenienza locale con principale protagonista l’olio extra-vergine d’oliva biologico degli ulivi della tenuta. Il Bistrot L’Oliveto, dall’atmosfera rilassata e confortevole con un bellissimo spazio esterno, propone una cucina leggera ma stuzzicante con grandi classici internazionali per il pranzo, per poi trasformarsi in una tradizionale trattoria toscana le sere d’estate.

Il Bar Mediceo è il luogo ideale per sorseggiare un aperitivo o uno dei signature cocktail che raccontano la storia di Villa La Massa e della sua proprietà. L’Hotel comprende inoltre una piscina esterna riscaldata immersa nello splendido panorama del Chianti, e l’Arno SPA, costruita nelle antiche cantine dell’albergo, con area relax, sauna, bagno turco, docce emozionali, vasca romana con idromassaggio, palestra e cabine per trattamenti. General Manager di Villa La Massa da gennaio 2023 è Elisa Peroli. Amministratore Delegato del Gruppo è Davide Bertilaccio.

Leggi ora: le novità auto

Ultima modifica: 3 Agosto 2023