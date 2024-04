Al via i Vespa World Days 2024

Vespa World Days, è festa. Con la città di Pontedera già invasa da migliaia di Vespisti, provenienti da tutta Europa ma anche da paesi come USA, Canada, Cina, Tailandia, Filippine, Vietnam, Kuwait, Australia, Colombia, Giappone e Argentina, ha preso ufficialmente il via l’edizione 2024 dell’annuale raduno dei Vespa Club nazionali di tutto il mondo che per la prima volta si tiene nel luogo dove Vespa è nata e dove viene prodotta ininterrottamente dal 1946.

Un’edizione veramente speciale dei Vespa World Days anche perché celebra i 140 anni di Piaggio, azienda fondata nel 1884.

Con l’inaugurazione al Vespa Village è iniziata la grande festa per i tantissimi appassionati accorsi da ogni angolo del mondo: da oggi e fino a domenica 21 aprile, l’area del Village, in Piazza del Mercato a Pontedera, sarà animata da eventi e spettacoli e ospiterà diversi stand espositivi, tra i quali quello ufficiale di Vespa con tutta la gamma esposta e la vendita di merchandising; un’area food & beverage darà inoltre a Vespisti e visitatori la possibilità di stare insieme, nel pieno spirito dei Vespa Club.

In contemporanea con l’apertura dei Vespa World Days 2024 è stata consegnata una Vespa GTS 300 alla Polizia di Stato: questa speciale Vespa si unirà al servizio d’ordine aprendo la spettacolare parata disabato 20 aprile, che attraverserà le più belle località della Valdera. Si annuncia un serpentone incredibile, lungo oltre 10 chilometri, perché alle ottomila Vespa ufficialmente iscritte se ne aggiungeranno altre migliaia, già in viaggio verso la Toscana.

La Vespa della Polizia di Stato verrà successivamente esposta presso il Museo delle auto della Polizia, a Roma.

“Ringrazio la Piaggio a nome di tutta la istituzione della Polizia di Stato – ha commentato Sebastiano Salvo, Questore di Pisa – Questa Vespa straordinaria è per noi motivo di grande orgoglio, aprirà la sfilata di sabato, ribadendo il nostro impegno a garantire la sicurezza di tutti, che è sempre il primo e più importante obiettivo. È un esemplare speciale e unico, che sarà custodito con cura nel Museo Nazionale delle auto storiche della Polizia di Stato”.

Davide Zanolini, Direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Piaggio: “In un momento di così grande orgoglio, mentre festeggiamo i Vespa World Days e i 140 anni di Piaggio, è importante per noi ribadire la nostra vicinanza alle istituzioni. Per questo abbiamo voluto che ad aprire la grande parata del Vespa World Days fosse la Polizia, per sancire questa unione veramente speciale. Questa Vespa rappresenta quel legame che ci inorgoglisce e che va avanti da così tanti anni”.

Vespa World Days, la prima giornata

La prima giornata di festa ha visto anche l’inaugurazione, al Museo Piaggio, della grande mostra “Vespa all over the World” che, con materiali originali e spettacolari dell’Archivio Storico Piaggio, racconta la diffusione della Vespa nel mondo, ripercorrendo la storia della sua prima e precoce internazionalizzazione, tra la fine degli anni ’40 e gli anni ‘60.

Attraverso la ricostruzione di un’immaginaria e globale catena di montaggio e grazie alla generosità dei collezionisti che hanno messo adisposizione rarissimi modelli originali, prodotti e allestiti in tutto il mondo, la mostra racconta le mille strade percorse da Vespa, che fu presto costruita, assemblata e venduta in tutti i continenti, decenni in anticipo sui concetti della globalizzazione.

Oggi sono partiti anche i test ride, con in prova i modelli della gamma Vespa, mentre è in programma domenica 21 la premiazione dei vincitori del Vespa Trophy, l’ambito trofeo turistico che mette in gara gli iscritti ai Vespa Club, chiamati a testimoniare con foto e timbri speciali sul proprio Travel Book tutte le tappe nel loro viaggio verso Pontedera.

Ultima modifica: 18 Aprile 2024