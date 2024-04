Suzuki presenta il 4° Bike Day

La condivisione in sicurezza delle strade, la passione per la bicicletta, l’amore per lo sport sono il filo conduttore del 4° Suzuki Bike Day, che la Casa di Hamamatsu ha presentato lunedì 8 aprile, a Imola, con una conferenza stampa che si è svolta presso il Ridotto del Teatro Ebe Stignani.

Alla presenza delle istituzioni, dei partner e della stampa, Suzuki ha illustrato ai presenti i dettagli di questa nuova edizione.

Confermato il circuito imolese come punto di partenza e sede del Village del Suzuki Bike Day, che rappresenta il luogo perfetto per celebrare l’abbinamento tra il mondo dei motori e quello della bicicletta. Imola ha un posto speciale nella storia del motorismo, a due e a quattro ruote, ed è stata teatro anche di epiche sfide nel ciclismo.

Nel suo territorio si sono disputati due Campionati del Mondo su Strada, quello del 1968, vinto da Vittorio Adorni, e quello del 2020 in cui trionfò Julian Alaphilippe.

Durante l’incontro il sindaco di Imola Nicola Panieri ha dato il benvenuto ai partecipanti, e Davide Cassani – ex CT della Nazionale di ciclismo, presidente della APT Emilia Romagna – ha illustrato le caratteristiche del percorso, che ricalcherà parte della seconda tappa tutta italiana del prossimo Tour de France.

L’occasione ha inoltre consentito a Suzuki Italia di ribadire la sua visione di mobilità sostenibile e condivisa, in cui la bicicletta assume un ruolo di primo piano sia per i momenti di svago sia per gli spostamenti quotidiani, in uno scenario di rispetto reciproco tra tutti gli utenti della strada, prima ancora che dell’ambiente.

“Suzuki, che negli anni Cinquanta debuttò nel mondo dei trasporti proprio come costruttore di biciclette a motore, crede che la bicicletta debba essere sempre più protagonista della mobilità moderna integrata, la quale non può ormai più prescindere dai principi di fluidità e sostenibilità.” ha commentato Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia.

Poi ha aggiunto: “E’ dunque naturale che Suzuki pur non essendo direttamente coinvolta nella produzione di biciclette, si faccia promotrice di una mobilità dolce, oltre che della convivenza rispettosa tra tutti gli utenti della strada. In fondo ciclisti, automobilisti, motociclisti, altro non sono che le stesse persone che vivono le proprie passioni e utilizzano di volta in volta mezzi di trasporto diversi in funzione dei desideri e delle esigenze di uno specifico momento.”

Marco Ruschetti, designer del Centro Stile Suzuki, ha infine svelato la maglia celebrativa dell’evento e raccontato la genesi del suo concept ispirata alla iconografia dei costumi tipici dei raduni sportivi giapponesi.

Il percorso del Suzuki Bike Day #4

Il Suzuki Bike Day #4 darà ai partecipanti l’opportunità straordinaria di pedalare in sicurezza su un percorso speciale, lungo 53,5 km e con 930 metri di dislivello. Dopo aver calcato l’asfalto dell’autodromo imolese, un privilegio riservato di solito soltanto ai piloti auto e moto e ai ciclisti professionisti, i partecipanti percorreranno le strade che hanno segnato i trionfi di Adorni e Alaphilippe nel 1968 e nel 2020 rispettivamente, con la esclusiva possibilità di percorrere un tratto della seconda tappa del Tour, interamente in territorio italiano.

Le salite del Gallisterna e del Mazzolano con pendenze fino al 16% aggiungeranno ulteriore sapore alla sfida del SBD#04. I comuni di Riorlo, Villavezzano, Brisighella (uno dei borghi più belli d’Italia) e Imola faranno da splendida cornice al fiume di ciclisti.

La maglia del Suzuki Bike Day 2024

A Imola è stata svelata l’esclusiva maglia celebrativa del Suzuki Bike Day 2024 realizzata da Alè Cycling in collaborazione con il Centro Stile di Suzuki, rappresentato in questa circostanza da Marco Ruschetti, Advance Motorcycle Designer, che ha illustrato come nel capo trovino espressione le tre anime del Suzuki Bike Day 2024:

· il design del kimono e il kangi WA (“comunità della bicicletta”) testimoni della identità giapponese di Suzuki

· l’iconico tracciato dell’Autodromo,

· il giallo, colore simbolo del Tour de France.

Pedalare fa bene e fa del bene

Alla conferenza stampa di Imola era poi presente anche Federica Galassi, in rappresentanza di Dynamo Camp, il primo camp di Terapia Ricreativa sorto in Italia per i bambini affetti da patologie gravi o croniche, cui Suzuki ha deciso di devolvere tutte le quote di iscrizione standard, pari a 5 euro per partecipante (ciascuno è poi libero di fare un’offerta superiore, a seconda della propria generosità).

Come iscriversi al Suzuki Bike Day 2024

Per iscriversi online al Suzuki Bike Day #04 basta collegarsi alla pagina dedicata all’evento sul sito Suzuki, e seguire una semplice procedura guidata.

IMPORTANTE

· Le quote di iscrizione sotto riportate (paragrafo “quote di iscrizione”) valgono per tutti i tesserati ad ACSI, FCI o altro ente di Promozione sportiva che abbia stipulato accordi e convenzioni con la Federazione Ciclista Italiana.

· Per tutti i NON tesserati ad ACSI, FCI o altro ente di Promozione sportiva che abbia stipulato accordi e convenzioni con la Federazione Ciclista Italiana la quota associativa sarà aumentata di 2€ per l’attivazione di una polizza assicurativa infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Saranno possibili due scelte:

– quota di iscrizione standard di 5 euro, interamente devoluti in beneficenza a favore di Dynamo Camp – il primo camp di Terapia Ricreativa sorto in Italia per i bambini affetti da patologie gravi o croniche – che chiunque può però liberamente alzare, a seconda della propria generosità

– quota premium di 20 euro che comprende oltre alla quota di iscrizione devoluta in beneficenza a Dynamo Camp di cui sopra (€ 5, eventualmente aumentabile), anche l’esclusiva maglia tecnica Alè Cycling, disegnata in collaborazione con il Centro Stile di Suzuki.

Le iscrizioni al Bike Day saranno possibili in due canali

A) Su web (https://auto.suzuki.it/suzukibikeday2024/ ) entro il 05 giugno

B) in loco, nella zona retro box dell’autodromo di Imola (c.d. paddock) il giorno precedente all’evento (07 giugno) dalle 17:00 alle 19:00 e la mattina del Suzuki Bike Day #04 (08 giugno) dalle 7:30 alle 8:30.

Gli iscritti – va ricordato – potranno partecipare con qualsiasi tipologia di bicicletta (incluse, per esempio mountain-bike, bici a pedalata assistita, con carrellino per bimbi o pets) e pedalare al ritmo preferito. La manifestazione è infatti a carattere non competitivo.

