SpecialMente di BMW premiato “Cuore & Motori 2024” da FORUMAutoMotive

Al programma SpecialMente di BMW Italia va il premio “Cuore & Motori 2024” di FORUMAutoMotive.

Il riconoscimento, annunciato oggi da Pierluigi Bonora, promotore del Movimento di opinione, sarà consegnato nel corso del prossimo appuntamento di #FORUMAutoMotive (26 marzo, presso l’hotel Enterprise, a Milano e interamente trasmesso in streaming sulla pagina Linkedin. Si tratta di un premio speciale, quello che viene assegnato quest’anno, che intende riconoscere pubblicamente l’impegno attivo nel sociale profuso dal settore Automotive attraverso iniziative che vanno incontro alle esigenze e al sostegno di persone diversamente abili e alle loro famiglie.

Con SpecialMente, progetto nato nel 2014, BMW Italia è da anni impegnata a sostenere iniziative che puntano a favorire l’inclusione e la sostenibilità sociale. E a essere coinvolti direttamente nelle varie attività non sono soltanto i manager dell’azienda, ma tutti i collaboratori, i concessionari e i partner.

SciAbile, Boccia Paralimpica, Tortellante, Bambini delle fate, Diversamente Disabili e Insuperabili, in collaborazione con l’AC Milan, sono le numerose attività sociali che vedono la Casa automobilistica impegnata nella missione di rendere possibili sogni impossibili. Alex Zanardi, il campionissimo e Ambassador di BMW, non ha mai fatto mancare il suo apporto diretto e la partecipazione, fin quando ha potuto, ai corsi di Sciabile a Salice d’Ulzio. Ed è arrivato da lui lo stimolo maggiore a tutti i partecipanti a superare le barriere e gli imprevisti della vita.

Questa la motivazione del premio “Cuore & Motori” che sarà ritirato da Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di BMW Italia: “Da anni SpecialMente, il programma di Responsabilità Sociale d’impresa di BMW Italia, attraverso numerose iniziative rivolte alle persone diversamente abili, rende possibili sogni impossibili. Una sfida dove a vincere sono coraggio, forza di volontà e animo solidale”.

Premio a SpecialMente, le parole di commenta Pierluigi Bonora, giornalista e promotore di #FORUMAutoMotive.

“E’ con grande piacere che #FORUMAutoMotive torna a dedicare un evento ai temi del sociale e del sostegno al prossimo. Il mondo Automotive, infatti, è anche e soprattutto questo. Alcuni anni fa abbiamo organizzato un talk show nel quale si è dimostrato, nei fatti, come il settore sia riuscito a eliminare tantissime barriere, dando così la possibilità a persone disabili di poter guidare (o tornare a guidare) una vettura e anche una moto. Ora, nel 2024, vogliamo riconoscere al mondo Automotive e a tutti gli appassionati il grande impegno che mira a far vivere e rivivere emozioni uniche a chi è affetto da invalidità per varie cause. Un ringraziamento e un abbraccio a tutti. Vi aspettiamo”.

Ultima modifica: 25 Marzo 2024