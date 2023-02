RB 19, ecco la Red Bull di F1 per Verstappen e Perez per il 2023

Ecco la Red Bull RB19, presentata a New York, la vettura con cui il campione del mondo Max Verstappen e Sergio Perez si apprestano ad affrontare il nuovo campionato di Formula Uno 2023.

Oracle Red Bull Racing è il primo team di F1 a lanciare la propria stagione negli Stati Uniti.

Dopo aver vinto sia il Campionato del Mondo Piloti che quello Costruttori nel 2022, il Team austriaco ha prodotto un’esperienza che ha messo i fan al centro del lancio, ovunque si trovassero nel mondo.

Tramite The Paddock i fan hanno avuto la possibilità di partecipare di persona negli Stati Uniti o di seguire l’evento in streaming sui loro canali, dove il Team Principal e CEO Christian Horner e i piloti Max Verstappen, Sergio “Checo” Perez e Daniel Ricciardo hanno presentato una serie di momenti unici.

Il lancio è stato incentrato sulla RB19 e i fan hanno potuto osservare in anteprima la vettura 2023. Facendo un ulteriore passo avanti nel nuovo look della vettura, è stato rivelato che quest’anno i fan avranno la possibilità di disegnare tre livree personalizzate per ogni gara negli Stati Uniti.

Red Bull e i fan

Grazie alla tecnologia del Title Partner del Team, Oracle, la campagna “Make Your Mark” consentirà ai fan di decorare la RB19 quando la vettura scenderà in pista a Miami, Austin e Las Vegas. La giuria per la scelta della livrea vincente sarà presieduta da Christian Horner e comprenderà rappresentanti di Oracle, del partner principale del Team, Bybit, e del partner tecnologico, Mobil 1.

All’artista di fama mondiale Mr Doodle è stata data una showcar RB14 come tela per dare il via al concorso, creando un’opera d’arte esclusiva. “The Doodle Bull“, firmata anche da Max e Checo, sarà messa all’asta da The Auction Collective, in collaborazione con Christie’s, attraverso un’asta online a tempo. Una parte del ricavato sarà devoluta al partner benefico ufficiale della squadra, Wings for Life.

Per concludere l’evento, il Team ha annunciato che a partire dal 2026 Red Bull Powertrains stringerà una partnership con l’iconico marchio americano di motorsport Ford. Red Bull Powertrains e Ford lavoreranno insieme allo sviluppo del propulsore ibrido di nuova generazione che fornirà motori sia all’Oracle Red Bull Racing che alla Scuderia AlphaTauri a partire dal 2026.

Ultima modifica: 4 Febbraio 2023